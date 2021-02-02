Какие бывают фильтры для воды

Качество воды, которую люди используют для питья и приготовления пищи, непосредственно сказывается на здоровье, ведь в поступающей в наши краны жидкости – целый набор разнообразных микроорганизмов и веществ, далеко не все из которых полезны для организма. Как обезопасить себя и превратить сомнительную жидкость в чистую воду, пригодную для питья без дополнительной обработки? Самый простой и доступный способ – использовать фильтры для воды. И если решение принято осталось лишь выбрать, какое из предложений (а их на рынке немало) будет лучшим для вас. Из чего выбирать? Внимательно изучите ассортимент фильтров для воды и в первую очередь подберите устройство по типу. Внутри выбранной категории вам будет несложно найти ту позицию, которая идеально подойдет по цене, функционалу, качеству и другим важным критериям.

Каким может быть фильтр для очистки воды

Классификация устройств для очистки воды проводится по разным критериям. Один из них – предназначение полученной жидкости (степень очистки). Вы можете подобрать оборудование для:

● получения воды, которую можно использовать для питья без дополнительной обработки;

● получения "технической" жидкости для бытовых нужд.

Разнятся фильтры и конструкцией. Так, каждый потребитель может выбрать устройство для использования в требуемой сфере деятельности. Чаще всего фильтры подразделяют на категории по месту применения – для квартир, частных домов, предприятий.

Виды фильтров для воды для установки в жилых помещениях

Промышленные фильтры – отдельная категория продукции, востребованная преимущественно крупными предприятиями. Для установки в квартирах, загородных домах и в офисах используются более компактные и простые в эксплуатации устройства.

В квартирах фильтрующие элементы устанавливают для очистки воды от вредных примесей. при выборе модели фильтра следует учитывать степень загрязнения воды (она разнится в разных регионах) и обозначенный бюджет. Среди наиболее распространенных вариантов:

● фильтры кувшины;

● насадки на кран;

● многоступенчатые водоочистительные системы;

● фильтрационный установки обратного осмоса;

● ультрафильтрационные (капиллярные) модели.

Что выбрать лучше? Если вы хотите получить чистую воду без ограничений и пользоваться ею без каких-либо сложностей – выберите универсальную функциональную систему обратного осмоса. Такие системы проводят очистку воды на молекулярном уровне и практически не имеют недостатков. Единственный их минус – высокая стоимость. Угольные фильтры очистки воды практически не имеют аналогов по качеству и эффективности.

Еще один фаворит среди очистительных систем для дома – многоступенчатые проточные фильтры. Если не забывать менять картриджи, то качество получаемой воды будет на высоте. Капиллярные системы не очистят воду от бактерий и вредных веществ, но помогут избавиться от взвесей и механических примесей. Фильтры-кувшины и насадки на кран – бюджетное решение, которое не обеспечивает идеальной очистки воды, но поможет отфильтровать механические загрязнения.

Для фильтрации воды, поступающей в частные дома из артезианских скважин, используют несколько разных фильтров. Такой подход позволяет сократить расходы на очищение, ведь для технических нужд воду можно очищать лишь от крупных взвесей и механических загрязнений. Для приготовления еды и питья воду стоит очищать дополнительно, например, установив на кухне фильтр обратного осмоса или другую максимально эффективную модель.