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понедельник, 05 августа 2019 15:23

Как выбрать мебель для кабинета руководителя компании?

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Одно из самых главных помещений любого офиса - это кабинет директора и в принципе помещения, где работает руководство. По сути это лицо компании, ведь именно сюда приходят партнеры и потенциальные заказчики, именно здесь проходят все самые важные для компании моменты.

Современная офисная мебель для кабинета руководителя должна быть не просто красивой, но и функциональной - выполнять все "задачи", которые нужны самому директору. Особенно это важно, если в помещение регулярно приходят не только работники, но и партнеры или заказчики компании.

Какая мебель нужна

Самое главное в подборе интерьера - чтобы он сразу же демонстрировал статус компании. Чистый, уютный кабинет, в котором со вкусом расставлена стильная мебель сразу же вызывает уважение и показывает - здесь работают люди, которые ценят свой комфорт и комфорт клиентов.

Идеально, если попадая в кабинет, заказчик или партнер сразу понимает - эта компания знает свое дело, а ее руководитель - серьезный и солидный человек. Кроме того, работать в таком кабинете будет приятно и самому руководителю, а это - большой плюс к атмосфере в компании и общему настроению. Поэтому важно выбирать не просто статусную, но и комфортную мебель - директора часто проводят на рабочем месте еще больше времени, чем их подчиненные.

На что обратить внимание

• Качество - мебель должна быть качественной и не терять свой вид. Часто можно увидеть красивые модели из дешевых материалов, но это не лучший выбор. Буквально через пару месяцев на дешевой мебели появятся сколы, неаккуратные потертости, материал может вздуться. Все это будет бросаться в глаза людям, которые будут приходить в офис.

• Дизайн - если нет других пожеланий от самого руководителя, то лучше выбирать простой, классический и лаконичный дизайн. Он выглядит актуально и стильно всегда, даже через семь-десять лет. Если же речь идет об офисе дизайн студии или другой креативной сферы - то, конечно, мебель может быть яркой, более смелой и интересной.

• Личные интересы руководителя - подбирая мебель, надо учитывать и личные интересы человека, который будет работать в кабинете. Если у него проблемы со спиной - подбирать соответствующий стул, если он любит качественный алкоголь - проследить, чтобы в шкафу было место для небольшого бара.

• Условия работы - еще один нюанс, о котором часто забывают при подборе мебели. Как именно проходит рабочий день руководителя, что он обычно делает? Работает в одиночестве или часто проходят планерки и совещания? Если в кабинете регулярно бывают сотрудники, значит надо продумать для них места.

Наши специалисты могут подобрать мебель с учетом любых пожеланий. Просто расскажите нам, как видите будущий офис - и мы подберем подходящие по цене и дизайну варианты.

Тел.: +38 (044) 492-69-59 - Merx

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