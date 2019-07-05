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пятница, 05 июля 2019 12:37

Как выбрать лучшего видеооператора и фотографа на свадьбу

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Если предложение сделано, кольцо подарено и вы уже определились с датой свадьбы это означает одно — впереди много хлопот, чтобы сделать тот "единственный" день самым неповторимым в жизни.

  Начинать подготовку к предстоящей свадьбе следует с поиска видеооператора и фотографа
Начинать подготовку к предстоящей свадьбе следует с поиска видеооператора и фотографа

С чего стоит начать

С поиска видеооператора и фотографа. Это те люди, которые умеют и знают как организовать свадьбу. Ведь, на современном празднике видеооператор это человек-оркестр. Он не только фиксирует события, которые происходят, но и одновременно является режиссером, сценаристом и постановщиком события. Именно оператор может организовать очень нежную свадьбу в единой цветовой гамме и не разочаровывать вашу дальнейшую жизнь гостями навеселе.

Настоящих профессионалов своего дела вы сможете найти на сайте girko.net, здесь находятся лучшие свадебные фотографы и видеооператоры

Что такое концепция съемки и как об этом позаботиться заранее

Задача видеооператора так заснять вашу свадьбу, чтобы ее потом было приятно смотреть. Это может быть фильм в стиле настоящего кино. Может быть романтическая история в начале и немного реального видео со свадьбы. Или фильм в стиле мультфильма или комикса. Выбрать концепцию очень важно до свадьбы и точно знать, чего вы хотите. От этого зависит количество людей, которые будут работать. Например, для съемок кино нужны хотя бы два оператора, тогда качество готового продукта будет хорошим, звук четким. Для документальной фиксации события достаточно одного человека.

Сколько должна стоить съемка

Видеооператор в Днепре или Харькове стоит от 2 до 9 тысяч гривен за день съемки. Цена вопроса зависит от требований заказчика и того, что хочет увидеть заказчик в конечном результате. Также в цену заложена стоимость аппаратуры, профессионализм мастера. Ведь, чтобы оставаться профессионалом своего дела, нужно много учиться. А обучение здесь довольно недешевое.

Как говорить с оператором

Естественно, что вы, как не профессионал, не можете разбираться во всех ньюансах и технических терминах. Но вы можете четко сформулировать то, что хотите увидеть в конечном результате. Поэтому к разговору следует подготовиться. Подготовьте ролики или видео, которые вам понравились и покажите их мастеру. Он поможет подготовиться и сделать этот день незабываемым.

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