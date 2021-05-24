Как выбрать кухонный стол: 4 совета

Обеденный стол — центральная фигура каждой кухни, гостиной или столовой. На нем хозяйка готовит еду. За ним собираются родные и друзья, чтобы насладиться вкусным ужином и поговорить по душам. Выбор подходящего кухонного стола — вопрос уюта и удобства. Как подобрать идеальный вариант, подходящий именно Вам?

Интернет-магазин "Табуретка" имеет огромный выбор обеденных столов

Столы кухонные — пошаговая инструкция при покупке

Чтобы стол прослужил долгие годы, органично вписался в интерьер и вся семья за ним чувствовала себя комфортно, стоит учитывать следующие нюансы:

• Материал. Модели из ДСП или МДФ — самые бюджетные, но их поверхность под воздействием влаги может потерять внешний вид. Натуральное дерево ценится за превосходные эксплуатационные свойства. Столешницы из искусственного камня смотрятся ярко и стильно, не боятся контакта с водой и высоких температур. Стеклянные столы на хромированных ножках — прекрасный выбор для небольшой кухни, так как выглядят изящно, невесомо.

• Стиль. Выбирая стол, учитывайте, в каком стиле оформлена кухня. Деревянные обеденные столы подойдут любому интерьеру — это неустаревающая классика. Стеклянные и металлические поверхности идеально вписываются в стиль хай-тек. А модели из искусственного камня уместны в модерновом интерьере. Моностиль — не единственное дизайнерское решение для кухни. Большую популярность приобретает направление fusion — смешение различных стилей и расцветок. Такая кухня смотрится модно и современно.

Интернет-магазин "Табуретка" имеет огромный выбор обеденных столов

• Размер. Габариты стола должны соответствовать площади комнаты. Для небольшой кухни подойдет длина до 120 см с четырьмя стульями. Если позволяет место, выбирайте длину 160-180 см с шестью стульями. В просторных помещениях можно позволить себе стол длиной более 2 метров и 12 стульев. Учитывайте, что для комфортного расположения человеку нужно минимум 60 см поверхности.

• Форма. Столы бывают прямоугольные и квадратные, круглые и овальные. Какой вариант подойдет именно Вам? Если стол планируется разместить возле стены или в углу — выбирайте прямоугольную форму. Для компактной кухни подойдет круглая или овальная форма.

Интернет-магазин "Табуретка" имеет огромный выбор обеденных столов

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