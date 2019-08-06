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среда, 07 августа 2019 10:13

Как выбрать качественную, удобную и стильную детскую одежду

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Как же быстро проходит лето. Совсем скоро снова придет холод. Летом дети растут вдвое быстрее. Куртки и комбинезоны уже маловаты, а ходить по распродажам нет времени? Есть выход!

Благодаря Lenne купить в интернет магазине можно зимние вещи ребенку в один клик. Еще и по доступным ценам.

"Недавно открыла для себя крутой магазин - Lennе. Пока сидела на работе заказала ребенку куртку и шапку. За все заплатила 2700 грн. Считаю, что это очень дешево за такие качественные вещи. Такой экономии давно не видела! Очень довольна", - говорит Виктория Вовк из Винницы.

Детская зимняя одежда содержит бельгийский утеплитель. Этот наполнитель теплый, легкий, не сбивается, неприхотлив при стирке.

"Искала дочери на зиму пальто. Случайно наткнулась на сайт lenne.kiev.ua. заказала пальто за 2500 гривен. Курьер принес домой. Круто, что можно рассчитаться картой. С тех пор пользуюсь только им. Мне спокойнее сидеть дома и заказывать в один клик вещи. Потому что ходить с 5-летним ребенком по магазинам - не очень удобно", - говорит Елена Лозовая из Киева.

 

На сайте lenne.kiev.ua можно заказать не только верхнюю зимнюю одежду для вашего ребенка. Теперь там есть и перчатки, шапки, даже конверты для новорожденных.
Перед новым годом действуют огромные скидки до 50%. В интернет-магазине lenne.kiev.ua можно купить на распродаже зимние комбинезоны, костюмы, куртки и пальто. Скидка распространяется на головные уборы и аксессуары: краги, манишки, зимние шапки, шапки-шлемы и многое другое.

"Я - мама двойняшек, а это вдвое большие расходы. И как же бывает трудно не только выбрать им хорошие зимние вещи, но и немного сэкономить. Раньше постоянно ездили с мужем покупать вещи в брендовых магазинах. Переплачивали в 2, а то и больше раз. Кума посоветовала интернет-магазин lenne.kiev.ua. Сначала подумала, что за такую низкую цену привезут не качественные вещи. Когда почувствовала их на ощупь, поняла - теперь только Lenne", - говорит Ольга Гана из Одессы.

На сайте есть фото моделей новой коллекции. Если цены на новую коллекцию не устраивают - загляните в раздел распродажа. А главное - консультанты помогут вам с выбором и подберут нужный размер.

"Пользуюсь этим сайтом уже больше года. Мой ребенок доволен. Это означает, что довольна и я. Родителям важно не только качество и низкая цена, но и что бы это было стильно, изысканно и в то жу время удобно. Lenne - это просто счастливая находка", - говорит Анна Гайдан из Кривого Рога.

Магазин Lenne гарантирует низкую цену и высокое качество. Если вы еще не знаете, где найти зимние вещи для своего ребенка по доступным ценам - заходите на сайт lenne.kiev.ua и вы забудете о заоблачных ценах и потраченном времени. Здесь вам всегда будут рады!

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