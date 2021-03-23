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четверг, 25 марта 2021 14:29

Как выбрать хостинг для сайта на WordPress

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WordPress – популярная CMS для создания сайтов. Cityhost рассказывает, как выбрать хостинг для сайта на WordPress и на что обратить внимание: дисковое пространство, оперативку, веб-сервер, версия PHP и MySQL и HTTPS протокол. Советы размещения WordPress сайтов на хостинге в статье.

  Хостинг для WordPress сайта
Хостинг для WordPress сайта

Хостинг для WordPress сайта: основные параметры

Выбирая хостинг для WordPress обратите внимание на такие характеристики тарифного плана:

1. Дисковое пространство.
2. Оперативная память.
3. Веб-сервер.
4. Версия PHP.
5. Версия MySQL.
6. HTTPS протокол.

Далее мы подробно рассмотрим каждый из этих параметров:

Дисковое пространство

Дисковое пространство – это выделенное место для размещения сайта на сервере. Оно используется для всех типов файлов: картинки, тексты, модули, шаблоны, скрипты, базы данных и даже для электронной почты. Выбирая хостинг для сайта на WordPress прежде всего стоит обратить внимание на текущий размер файлов сайта. Вы можете начать с минимального тарифа, повышая его по мере необходимости.

Оперативная память

Действия, которые выполняет сайт требуют использования оперативной памяти (RAM). WordPress в стандартных конфигурациях не особо требовательная система. Рекомендуется выбирать хостинг с объемом памяти от 512 МБ. Нужно понимать, что чем больше модулей, запросов и посетителей на сайте, тем больше ему нужно оперативной памяти. Есть высоконагруженные сайты, которым требуется гораздо больше ресурсов. Для них чаще всего выбирают виртуальный или выделенный сервер.

Веб-сервер

CMS WordPress не отличается какими-то особенными требованиями к хостингу. Основные параметры – поддержка PHP и MySQL. На официальном сайте платформы рекомендуется использовать веб-сервер Apache или Nginx. Они отличаются своей стабильностью и широким функционалом, который как раз подходит для сайтов на WordPress. Настраивают их с помощью файла .htaccess. Этот файл позволяет проводить дополнительные конфигурации веб-сервера в рамках вашего сайта. Кроме этого, нужно удостовериться, что хостинг поддерживает Mod_rewrite. Это модуль, который необходим для работы тем и плагинов.

Версия PHP

PHP – язык программирования на котором работает CMS. Есть разные версии PHP. Для корректной работы сайтов на WordPress рекомендуется, чтобы хостинг имел минимально версию 7.0. При этом упоминается, что некоторые темы или плагины могут работать некорректно. Оптимальным вариантом будет версия 7.4 или выше. Идеально, когда хостинг-провайдер дает возможность клиенту самостоятельно выбирать версии из актуальных.

Версия MySQL

MySQL – система управления базами данных. База данных в сайте на WordPress может содержать наименование товаров, цены, конфигурации, все, что угодно в виде таблиц. Официальный сайт рекомендует использование версии 5.6 или выше. Указывается также, что могут использоваться и MariaDB версии 10.1 и выше.

HTTPS протокол

HTTPS – это защищенный протокол передачи данных. Для подключения HTTPS используется специальный сертификат – SSL или менее распространенный аналог – TLS. Он необходим для шифрования передаваемых данных между посетителями сайта и хостингом.

  Хостинг для сайта на WordPress
Хостинг для сайта на WordPress

Оптимальный хостинг для сайта на WordPress – Cityhost.ua

Компания Cityhost.ua запустила отдельное направление – хостинг для WordPress. Каждый тариф WordPress хостинга включает в себя весь набор характеристик и автоматическую установку системы. Кроме этого, каждый клиент может выбрать бесплатный домен, который включен во все тарифы. Стоимость стартует от 72 гривен в месяц при годичной оплате.

Как заказать хостинг для WordPress в Cityhost показано на видео:

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