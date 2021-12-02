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четверг, 02 декабря 2021 17:42

Как выбрать хостинг для бизнеса и не ошибиться

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  Хостинг должен отличаться надежностью, разумной ценой и мощностью.
Хостинг должен отличаться надежностью, разумной ценой и мощностью.

Хостинг для любого бизнес-проекта должен отличаться надежностью, разумной ценой и достаточной мощностью. Вот чем стоит поинтересоваться:

• трафик, который может пропустить хостинг;

• объем жесткого диска;

• в некоторых случаях дополнительные опции – процессор, видеокарта, количество IP-адресов в комплекте и так далее.

Назвать конкретные цифры можно только после того, как вы оцените, сколько "весит" сайт, какова ожидаемая посещаемость, какие приложения и программы придется запускать. Поэтому еще одна хорошая опция – тестовый хостинг, в течение которого можно оценить, не ошиблись ли вы с выбором.

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Заплатить или вернуть деньги

Стоимость хостинга зависит от того, сколько ресурсов он потребляет, и его типа. Это может быть самый бюджетный виртуальный хостинг. Речь идет о том, что вы просто получаете в распоряжение аккаунт на мощном сервере, и этот аккаунт позволяет распоряжаться определенным объемом диска, памятью и имеет пропускную способность на определенный трафик. Вы не устанавливаете свое программное обеспечение, не перезагружаете хостинг, но зато вообще не участвуете в администрировании. Простейший виртуальный хостинг с памятью 25-50 ГБ и безлимитным трафиком – сотня с небольшим гривен в месяц.

Для более крупных проектов с большим трафиком или "тяжелых" выбирают виртуальный выделенный сервер на физическом сервере или в облаке. Это – эмуляция физической машины с заданными характеристиками. Небольшой сервер можно найти немногим дороже, чем виртуальный хостинг, а в облаке и вовсе платить только за потребленные ресурсы. Плюсы – полные права root, хостинг, который выдерживает большие нагрузки, возможность устанавливать свое программное обеспечение и так далее. Для такого сервера нужен администратор с соответствующими навыками. Или придется за дополнительную плату покупать услугу управления от хостера.

Важно, чтобы выбранный тариф был достаточен для проекта (хватало объема диска, мощности). Как раз для того, чтобы проверить, не слишком ли много вы оплатили ресурсов, или наоборот – не слишком ли мало – берут тестовый период.

Безлимит или не совсем

Важный момент: зачастую в тарифе указывается безлимитный трафик, реже – безлимитный жесткий диск. Здесь нужно уточнить, соответствует ли название этой опции сути: бывает, что после использования какого-то объема закачка файлов очень тормозится, а пропускная способность ограничивается.

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Что такое аптайм

Определить надежность сервера по модели или характеристикам не специалисту сложно. Но есть такая цифра как аптайм – сколько времени сайты на сервере были доступны с момента включения. Аптайм можно посмотреть с помощью онлайн-сервисов. Он никогда не составляет 100%, поскольку не бывает абсолютно бесперебойных машин. Но цифра в 97-98 % – то, на что стоит ориентироваться.

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Поддержка

Проблемы и неисправности случаются у всех. Вопросы возникают даже у тех, у кого есть опыт. А у кого нет – еще чаще. Поэтому важно, чтобы хостер был контактным, а именно предоставлял грамотную и вежливую техподдержку. Лучше на вашем родном языке и 24/7.

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02
декабря

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