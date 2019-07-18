Как уборка влияет на здоровье

Наведение порядка в доме повышает уровень физической активности

Беспорядок, как правило, присутствует почти в каждом доме. Для одних людей хаос – это норма жизни, а для других – вынужденное и временное явление, которое связано с банальной нехваткой времени.

Уборка квартиры редко приносит положительные эмоции. Процесс отнимает время и силы, поэтому многие стараются отложить его в дальний ящик. Однако далеко не каждый из нас понимает, насколько уборка важна для здоровья.

С научной и медицинской точки зрения

В ходе многочисленных исследований зарубежные ученые установили, что регулярная уборка положительным образом влияет на здоровье:

1. Продлевает жизнь. Наведение порядка в доме повышает уровень физической активности. Люди, которые регулярно убирают дома, живут на 12% дольше тех, кто ведет пассивный образ жизни.

2. Предотвращает разрушение ДНК. Во время уборки на 50% сокращается уровень ядовитых огнеупорных веществ, которые способны проникать в организм человека и вызывать разрушение молекул ДНК.

3. Сокращает риск развития заболеваний дыхательной системы. Грибок, плесень, пыль и бактерии негативным образом воздействуют на органы дыхательной системы. Регулярное очищение дома - это отличная профилактика развития астмы, аллергии и других патологий дыхательной системы.

Обратите внимание: чтобы не навредить здоровью, во время уборки важно использовать только безопасные моющие средства.

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Чистота и психология

Многие психологи отмечают, что регулярная уборка, положительным образом сказывается на психологическом здоровье человека.

В ходе экспериментов доказано, что чистоплотные люди на 20% реже страдают психологическими расстройствами.

Кроме того, порядок и чистота в доме позволяют:

• избавиться от чувства неуверенности

• получить прилив жизненных сил

• повысить уровень организованности и активности

• минимизировать депрессивные состояния

• улучшить психологический настрой.

Экспериментальным путем также доказано, что уборка положительным образом влияет на сексуальное удовлетворение. Прямую зависимость между интимной жизнью и порядком в доме ученые объясняют моральным состоянием партнеров.

Многие люди, которые приняли участие в экспериментальном опросе, отметили, что чистота приводит их в нужное настроение. Порядок в доме позволяет полностью расслабиться и настроиться на получение удовольствия.

Влияние уборки на энергетику

Согласно фэн-шуй, бардак в доме серьезно влияет на отношения с близкими, благополучие и здоровье. Беспорядок мешает привлечению счастья и улучшению финансового положения.

В соответствии с основами фэн-шуй, каждое помещение отвечает за приток конкретной энергетики, поэтому беспорядок в комнатах по-своему влияет на жизнь человека:

Прихожая. Основной путь в дом, через эту комнату проходит удача и благополучие. Чтобы обеспечить прилив положительной энергетики, прежде всего, избавьтесь от сломанных вещей и ненужного хлама.

Гостиная. Комната для гостей отвечает за привлечение позитивно настроенных людей в дом. Порядок в гостиной позволяет наладить отношения с близкими и гостями, которые приходят к вам домой.

Ванная комната. Это отражение внутреннего мира и настроения хранительницы очага в доме. По мнению экспертов в области фэн-шуй, когда в ванной полный порядок, аналогичная ситуация присутствует и в личной жизни хозяйки.

Кухня. Источник изобилия и финансовой энергии. Если в кухне царит хаос, положительная финансовая энергия в доме не задерживается. Чтобы открыть свободный доступ энергетике благополучия, избавьтесь от лишнего и наведите порядок в кухне, уделив особое внимание шкафам.

Туалет. Место очищения от негативной энергии и зла. Здесь скапливаются все тревоги и обиды, поэтому важно уделять особое внимание уборке помещения. Чтобы подавить энергетику зла и негатива, каждый день уделяйте время наведению порядка в туалете.

Спальня. Источник семейной энергии. Помещение отвечает в первую очередь за личную жизнь, поэтому порядок в этой комнате способствует укреплению семейных отношений, привлечению любви.

Как видите, бытовой порядок имеет огромное значение. Видимо не зря родители прививали нам с раннего детства любовь к чистоте.

ТОП-5 преимуществ чистоты

1. Чистота – залог здоровья. Правило, которое многим знакомо практически с рождения, и одно из главных преимуществ уборки. Не секрет, что регулярная уборка подавляет патогенную микрофлору бактерий, которые вызывают развитие серьезных заболеваний, что в свою очередь оказывает положительное воздействие на здоровье.

2. Уборка продлевает жизнь бытовой техники. Кондиционеры, осветительная техника, системы водоснабжения и прочие бытовые приборы требуют особого ухода. Чем чаще вы будете уделять время уборке и уходу за бытовой техникой, тем реже придется тратить деньги на ее ремонт.

3. Повышение личной эффективности. Находясь в помещении, где царит хаос, сложно сосредоточиться на выполнении каких-либо задач. Если вы хотите повысить собственную эффективность и рационализировать расход времени, в первую очередь наведите порядок в доме.

4. Больше шансов проявить гостеприимство. Чтобы не испытывать неловкость, видя на пороге дома нежданных гостей, следите за чистотой в доме. Регулярная уборка жилого помещения поможет в полной мере проявить гостеприимство и сохранить о себе положительное мнение.

5. Контроль во всем. Если вы чувствуете, что жизнь выходит из-под контроля, в первую очередь уберитесь в квартире. Когда вы научитесь поддерживать чистоту в доме, сможете полностью контролировать свою жизнь и быстрее справляться с негативными внешними факторами.

Уборку не любят те, кому она доставляет неудобства. Для опрятных и аккуратных людей она является полезным инструментом, который сохраняет здоровье и повышает продуктивность.