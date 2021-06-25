Как правильно выбрать женское портмоне?

Кошелек – это не только удобный способ хранения денег, но еще и стильный аксессуар для вашего образа. Чтобы разобраться, как выбрать женское портмоне, не нужно быть экспертом, достаточно просто знать несколько простых правил. О них и пойдет речь в статье.

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Как подобрать кошелек по форме?

Выбор кошелька уже давно не ограничивается классическими квадратными портмоне. Сейчас можно выбрать вариант на любой вкус. Какую форму подобрать зависит от вашего стиля.

Традиционные овальные, круглые или прямоугольные портмоне – это удобно и практично, но выглядят они сдержанно.

Если вы хотите, чтобы кошелек стал ярким акцентом в образе, подбирайте аксессуары необычной формы: в виде сердечка, геометрических фигур, животных, фруктов или мифических существ.

Выбор портмоне по размеру

Размер кошелька должен соответствовать его функции. Если вы храните только наличные, подойдет маленький или средний по размеру кошелек. Большой кошелек пригодится для документов и кредитных, либо дисконтных карт. Большие прямоугольные кошельки можно также носить как клатч. Например, вы можете купить кошелек Cromia и носить его с цепочкой под платье либо деловой костюм. Такое решение подчеркнет вашу элегантность и при этом не будет нагружать образ.

На сайте Cromia можно найти кошелек любого оттенка и размера

Удобный вариант – складное портмоне или кошелек-книжка. Они складываются в два или три раза и закрываются на застежку. Так вы сможете и сэкономить место в сумочке, и уместить все нужные карты.

Как выбрать кошелек по материалу?

Материал портмоне влияет не только на его внешний вид, но и на стоимость. Изделия из текстиля, эко-кожи и искусственных материалов стоят дешевле. Но их стоит выбирать только для повседневной носки, как акцент в образе бюджетные кошельки не используют. Для элегантного образа лучше купить женское портмоне из натуральной кожи или замши от известного бренда. Аксессуары из натуральных материалов дольше сохраняют первозданный внешний вид и выглядят солиднее.

Подбор портмоне по цвету

В 2021 году дизайнеры рекомендуют обращать внимание на пастельные или яркие оттенки. Правильная расцветка портмоне зависит от вашего стиля и предпочтений. Деловым женщинам понравятся стильные черные, коричневые, бордовые или нюдовые кошельки. Ярким девушкам подойдут портмоне ярких оттенков, с орнаментами или принтами.

На сайте Cromia можно найти кошелек любого оттенка и размера

Не бойтесь экспериментировать! Очень часто идеальный образ формируется на контрасте. Попробуйте подобрать под яркое платье нежный клатч или яркий красный кошелек под строгий брючный костюм. Так вы подчеркнете свой изысканный вкус и внимание к деталям.

На сайте Cromia вы сможете подобрать кошелек любого желаемого оттенка – нюдовый или яркий, однотонный или разноцветный.

Портмоне — уже давно не предмет роскоши и не редкость, а важный элемент гардероба и способ облегчить себе жизнь. Кошелек может стать изюминкой вашей утонченности и элегантности, нужно только подобрать подходящий дизайн!