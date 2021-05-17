Как правильно подобрать солнцезащитные очки

сонцезащитные очки

Готовясь к лету, нужно непременно запастись парочкой новых солнцезащитных очков. Это многофункциональный аксессуар, который не только защитит глаза от вредного излучения, но и внесет яркий акцент в любой образ. Сегодня цены на солнцезащитные очки варьируются в большом диапазоне, а их ассортимент настолько разнообразен, что можно не ограничивать себя в выборе.

Чтобы покупка была по-настоящему хорошей, важно удачно подобрать очки правильного размера по форме лица. Для этого стоит придерживаться нескольких простых советов:

• всегда обращайте внимание на маркировку на внутренней стороне заушника — это и есть размер очков;

• если у вас есть солнцезащитные очки, в которых вам комфортно, выбирайте новые очки такого же размера;

• подбирая размер, помните главное правило — ширина оправы должна соответствовать самой широкой части лица. Максимальное допущение в разнице между шириной лица и оправы не должно превышать 3 мм;

• перед покупкой обязательно меряйте очки. Убедитесь, что оправа удобно сидит на переносице, не спадает, нигде не давит.

Каждой форме лица соответствуют свои типы солнцезащитных очков. Поэтому перед покупкой стоит точно определить свою форму лица, и учитывать ее при выборе очков.

Если у вас:

• овальное лицо — не ограничивайте себя, вам подойдут очки любой формы;

• квадратное лицо — обратите внимание на закругленные крупные оправы в ярких цветах;

• круглое лицо — вам к лицу будут очки с вытянутыми уголками (кошачий глаз) и оправы с широкими дужками;

• треугольное лицо — наилучшим выбором будут очки кошачий глаз. Лучше не покупать очки прямоугольной формы;

• вытянутое (продолговатое) лицо — вам одинаково хорошо подойдут очки разных форм, но лучше отдавать предпочтение оправам большого размера;

• ромбовидное лицо — выбирайте квадратные, овальные, расширенные к низу оправы.

Также, чтобы не прогадать, можете следовать общему правилу — форма оправы очков не должна повторять форму лица. Соответствие формы и размера очков конечно важно, но главное, чтобы они вам попросту нравились!