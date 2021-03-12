Как подготовиться к презентации на английском онлайн

Студенты школы корпоративного английского Yappi Corporate yappicorp.com.ua знают насколько важен английский для ведения бизнеса. Он нужен для ведения ежедневной коммуникации с коллегами и клиентами, заключения сделок, участия в конференциях и рекламы себя на международном рынке. Одним из важных навыков сотрудников является умение эффектно и профессионально презентовать свою компанию или продукт.

Здесь мы рассказали о том почему изучение английского онлайн оптимальный выбор для компаний, сегодня подробнее расскажем о презентациях, и о том, как к ним готовиться тем, кто учит английском онлайн.

Универсального рецепта нет — к каждому выступлению необходимо подходить индивидуально. Помните, что главное это содержимое вашего доклада, его информативность, понятность, структурированность и грамотность.

Английском онлайн: что нужно знать для идеальной презентации

Подготовка к презентации онлайн — важное и ответственное задание, которое требует максимального включения в процесс. Для успешного выступления необходимо подготовить текст презентации, отработать выступление и быть готовым ответить на вопросы. Для тех, кто учит английский онлайн, необходимо прокачать восприятие языка на слух, разговорные навыки, расширить словарный запас и улучшить правописание.

Как правило, структура презентации имеет следующий вид:

• приветствие,

• вступление,

• основная часть,

• выводы,

• заключение и ответы на вопросы.

Большую часть информации вы будете проговаривать устно, поэтому особое внимание необходимо уделить разговорным навыкам:

• говорите простым и понятным языком, неторопливо и четко;

• структурируйте речь при помощи вводных слов и слов-связок;

• используйте больше глаголов и активный залог.

При необходимости, повторите простые конструкции для приветствия, выражения своего мнения, согласия или отрицания, завершения встречи и дальнейшей коммуникации. Перед презентацией отрепетируйте свое выступление, подготовьтесь к ответам на возможные вопросы. Обратитесь к своему преподавателю дистанционных курсов английского, если у вас есть вопросы по тексту и устной речи.

Дистанционные языковые курсы помогут быстро улучшить знания перед презентацией на английском

Английском онлайн: подготовительные курсы

На базовых онлайн курсах Yappi Corporate студенты улучшают профильный английский, прокачивают необходимые навыки для успешной презентации: грамотную письменную и устную речь, преодоление языкового барьера, восприятие иностранного на слух. Если у вас ограничения по времени и необходимо быстро улучшить текущий уровень сотрудников, обратите внимание на интенсивный курс — за 2,5 месяца насыщенной онлайн программы студент осваивает целый уровень английского.

Кроме того, мы предлагаем индивидуальный подход — при необходимости мы можем организовать индивидуальные или групповые онлайн занятия с подготовкой и улучшением навыков для успешной презентации. Также для быстрых результатов подойдут тренинги. С помощью тренингов Presentation skills, Effective communication, Diplomatic language сотрудник сможет улучшить конкретный навык.