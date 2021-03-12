Как подготовиться к презентации на английском онлайн

 
Ексклюзивы
1/5
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 6885
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 216
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Просмотров: 270
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1782
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 972
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1602
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1575
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 711
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2592
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 2088
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 387
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1782
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 153
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 315
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 360
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 марта 2021
1 Просмотров: 504
Остання мить
У середині 1990-х із товаришем Михайлом їдемо в Росію. Він бізнесмен, має новий вантажний ГАЗ. У ньому зламався колінвал. Купити в Україні неможливо. ...
пятница, 12 марта 2021 11:13

Как подготовиться к презентации на английском онлайн

  Комментировать

Студенты школы корпоративного английского Yappi Corporate yappicorp.com.ua знают насколько важен английский для ведения бизнеса. Он нужен для ведения ежедневной коммуникации с коллегами и клиентами, заключения сделок, участия в конференциях и рекламы себя на международном рынке. Одним из важных навыков сотрудников является умение эффектно и профессионально презентовать свою компанию или продукт.

Здесь мы рассказали о том почему изучение английского онлайн оптимальный выбор для компаний, сегодня подробнее расскажем о презентациях, и о том, как к ним готовиться тем, кто учит английском онлайн.

Универсального рецепта нет — к каждому выступлению необходимо подходить индивидуально. Помните, что главное это содержимое вашего доклада, его информативность, понятность, структурированность и грамотность.

Английском онлайн: что нужно знать для идеальной презентации

Подготовка к презентации онлайн — важное и ответственное задание, которое требует максимального включения в процесс. Для успешного выступления необходимо подготовить текст презентации, отработать выступление и быть готовым ответить на вопросы. Для тех, кто учит английский онлайн, необходимо прокачать восприятие языка на слух, разговорные навыки, расширить словарный запас и улучшить правописание.

Как правило, структура презентации имеет следующий вид:

• приветствие,
• вступление,
• основная часть,
• выводы,
• заключение и ответы на вопросы.

Большую часть информации вы будете проговаривать устно, поэтому особое внимание необходимо уделить разговорным навыкам:

• говорите простым и понятным языком, неторопливо и четко;
• структурируйте речь при помощи вводных слов и слов-связок;
• используйте больше глаголов и активный залог.

При необходимости, повторите простые конструкции для приветствия, выражения своего мнения, согласия или отрицания, завершения встречи и дальнейшей коммуникации. Перед презентацией отрепетируйте свое выступление, подготовьтесь к ответам на возможные вопросы. Обратитесь к своему преподавателю дистанционных курсов английского, если у вас есть вопросы по тексту и устной речи.

  Дистанционные языковые курсы помогут быстро улучшить знания перед презентацией на английском
Дистанционные языковые курсы помогут быстро улучшить знания перед презентацией на английском

Английском онлайн: подготовительные курсы

На базовых онлайн курсах Yappi Corporate студенты улучшают профильный английский, прокачивают необходимые навыки для успешной презентации: грамотную письменную и устную речь, преодоление языкового барьера, восприятие иностранного на слух. Если у вас ограничения по времени и необходимо быстро улучшить текущий уровень сотрудников, обратите внимание на интенсивный курс — за 2,5 месяца насыщенной онлайн программы студент осваивает целый уровень английского.

Кроме того, мы предлагаем индивидуальный подход — при необходимости мы можем организовать индивидуальные или групповые онлайн занятия с подготовкой и улучшением навыков для успешной презентации. Также для быстрых результатов подойдут тренинги. С помощью тренингов Presentation skills, Effective communication, Diplomatic language сотрудник сможет улучшить конкретный навык.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как подготовиться к презентации на английском онлайн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
марта

Владимир Ященко мог прыгать в высоту на 2,50

Студенты встали на защиту проукраинского преподавателя

Землетрясение разрушило город

Папа извинился за грехи Католической церкви

Польша, Венгрия и Чехия стали членами НАТО

Самое читаемое
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 1 Просмотров: 167057
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
5
 Просмотров: 62608
Полуобнаженная участница &quot;ВИА Гры&quot; показала интимные постельные фото
Полуобнаженная участница "ВИА Гры" показала интимные постельные фото
8
 Просмотров: 16398
Челка-&quot;занавеска&quot; и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
Челка-"занавеска" и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
7
 Просмотров: 14022
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
5
 Просмотров: 13410
Новости компаний
Пиломатериалы в строительстве: использование защиты
Пиломатериалы в строительстве: использование защиты Просмотров: 54
Почему стоит ставить в БК Parimatch
Почему стоит ставить в БК Parimatch Просмотров: 18
Молды для ростовых цветов – находка для флориста!
Молды для ростовых цветов – находка для флориста! Просмотров: 54
Английский онлайн: есть ли у такого формата обучения недостатки?
Английский онлайн: есть ли у такого формата обучения недостатки? Просмотров: 27
Вызвать квалифицированного сантехника помогает сервис Helpo
Вызвать квалифицированного сантехника помогает сервис Helpo Просмотров: 27
Больше всего комментируют
7
Россия отреагировала на анонсированный Ермаком план по Донбассу
4
Ткаченко говорит менять закон о языке
2
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
2
Мужчина угрожал Зеленскому в соцсетях. Суд вынес приговор
2
СБУ проверит всех причастных к Харьковским соглашениям. Среди них - Ахметов
Голосов: 580
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть