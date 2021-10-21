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понедельник, 25 октября 2021 09:19

Как перевести на ГБО Mazda 6

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Комфортный и динамичный японский автомобиль Mazda пользуется спросом у автовладельцев. 6-е поколение вышло в свет в 2002 году, и получило не только запоминающийся дизайн, но и богатую комплектацию. Производители позаботились о надежности и практичности авто, этими качествами обладают все модели известного бренда. Расход топлива зависит от объема и типа двигателя, и в среднем составляет от 3,9 до 13,8 л на каждые 100 км. Машина может работать на бензине разных марок (АИ-95, АИ-92) и дизельном топливе.

  Установка ГБО на Мазда 6 - способ сэкономить на топливе и поддерживать состояние двигателя в идеальном состоянии, увеличивая его ресурс
Установка ГБО на Мазда 6 - способ сэкономить на топливе и поддерживать состояние двигателя в идеальном состоянии, увеличивая его ресурс

Преимущества установки ГБО на Мазда 6

Рост цен на бензин - тенденция последнего времени, поэтому переоборудование автомобиля с жидкого топлива на газ - выгодное решение. Потратив средства на установку и оформление документов, получится сэкономить не только на заправке авто. Пропан, который применяется в ГБО системах, значительно уменьшает расходные показатели масла, бережнее относится к поршням и коленчатому валу, увеличивая активность автомобиля. Установка газа на Мазда 6 выгодна по ряду причин:

● Увеличение моторесурса - переход на газ окупается экономией на замену комплектующих и запчастей.
● Езда без рывков, посторонних шумов гарантирована благодаря идеальному смешиванию газовых паров с воздухом и диффузии.
● Улучшение производительности ТС.
● Отсутствие в выхлопе вредных примесей - вклад в заботу об окружающей среде.
● В составе автогаза нет свинца и серы, воздействующих на камеру сгорания и другие составляющие;
● Увеличение пробега от заправки до заправки.

ГБО на Mazda 6 - комплектующие

Профессиональная установка ГБО на Mazda 6 невозможна без изучения особенностей авто и подбора оборудования. Консультация специалистов компании "Время газа" позволит выбрать идеальное сочетание узлов по оптимальной цене. Тип комплектации может отличаться, базовый состав включает:

● редуктор;
● электромагнитные клапаны;
● газовый баллон;
● охлаждающие рукава;
● счетчики контроля давления и температуры;
● заправочный узел;
● цифровой переключатель;
● форсунки;
● фильтры.

Доверив работу автомастерам Время Газа, можно быть уверенным в безопасности и качестве оказываемых услуг. Можно заказать обратный звонок для получения детальной информации о сроках работы, гарантии и возможной рассрочке. Использование оригинальных запчастей и специализированного инструмента гарантирует качество и короткие сроки выполнения работы. По окончании монтажа авто проходит тестирование и точную настройку. Все работы описываются в специальном акте, который необходим для сертификации. Вместе с ним автовладелец получает полный пакет документов для регистрации автогаза.

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