Как оптимизировать работу склада

В переводе с английского аббревиатура WMS расшифровывается как система управления складом. Это специальное программное обеспечение, которое дает возможность упорядочить отправку и получение посылок, выдачу грузов и выполнять тому подобные задачи. Отслеживать все операции можно в дистанционном режиме, а также проверять, какое количество груза осталось на складе и тому подобное. Благодаря автоматизации всех процессов можно существенно сэкономить время и деньги, поскольку можно не нанимать много сотрудников.

WMS системы – идеальный помощник для управления складом

Система WMS обладает рядом преимуществ. Поговорим о них более подробно.

Отслеживание состояния груза

Успешный бизнесмен прекрасно понимает насколько важный имидж компании, а также то, чтобы все грузы были отправлены вовремя. А если речь идет о продуктовых складах, то владелец склада заинтересован, чтобы все товары были свежими. Лучшим помощником в этом случае будет WMS-система. Она передает точную и полную информацию о состоянии груза на складе, а также предлагает готовые схемы отгрузки, учитывая для этого сроки годности товаров, а также стратегию управления складом. Например, какой груз нужно отгрузить в первую очередь, какой перевезти и тому подобное.

Прозрачность и точность операций

Благодаря WMS-системам улучшается прозрачность всех операций, эффективность управления складов, а также точность всех отгрузок. В одном приложении менеджеры могут в любое время отслеживать передвижения груза и быть уверенными, что он придет в нужное место и в нужное время.

Повышение пропускной способности склада благодаря интеграции

Благодаря интеграции с другими системами можно в разы увеличить пропускную способность. Поскольку все заказы обрабатываются намного быстрее, значит вы получите возможность отправлять ежедневно больше грузов.

Улучшается производительность труда

Благодаря установленной системе можно существенно улучшить эффективность использования ресурсов, а также персонала. Система позволит отслеживать все действия сотрудников, а значит определить их эффективность или выяснить, кто допустил ошибку. К тому же система поможет в составлении отчетов как по работе складов в целом, так и отдельных его частей.

Сведение к минимуму бумажной работы

Бумажный документооборот или ручной труд существенно тормозит работу склада. WMS-система позволяет создавать все отчеты в электронном виде и при этом автоматически. Эти отчеты необходимы как для руководства склада, так и для дальнейшей передачи в соответствующие органы. Кроме того это немалая экономия ресурсов, поскольку ведение электронной отчетности позволит сэкономить на бумаге, а также меньше использовать принтеры и чернила.

Оптимизация складского пространства

Оптимизация складского помещения - еще одно преимущество WMS систем. Разработка стратегии размещения продукции на складе, использование современных технологий, терминалов для сбора данных (через которые проходят все товары) позволит в несколько раз увеличить скорость обработки заказов, а также оптимизировать свободное пространство.

Отдельного внимания заслуживают WMS UIS. Они пользуются немалой популярностью.

Преимущества WMS UIS перед другими системами заключаются в следующем:

• возможность аренды;

• количество работников уменьшается на 30%;

• вдвое сокращается время отгрузки или получения груза;

• удобная в использовании. Все время обучения работе с программой занимает не больше часа;

• почти 100% точность отгрузки;

• контроль за передвижением товара в режиме реального времени;

• WMS система окупится всего в течении года.

WMS системы – идеальный помощник для управления складом.