Актриса получила смертельные ожоги на съемочной площадке

Режиссер Виктор Ивченко и актеры убеждали Инну Бурдученко отказатся от игры в фильме "Так никто не любил". Предлагали сыграть Мавку в "Лісовій Пісні" Фото: facebook.com/Календар-українця

Киноактриса 21-летняя Инна Бурдученко умерла в лечебном центре Донецка после несчастного случая на съемочной площадке 15 августа 1960 года. Люди связали трагедию с проклятиями.

Девушка происходила из Чернигова, училась в Киевском театральном институте имени Карпенко-Карого. Сыграла в антицерковном спектакле "Овод" и в фильме режиссера Виктора Ивченко "Иванна". В одной из последних сцен главная героиня срывала с шеи нательный крест и отрекалась бога. Из-за этого пошли неподтвержденные слухи, что Папа Римский Иоанн XXIII проклял картину, ее создателей и актеров.

Вскоре Бурдученко начала сниматься в фильме режиссера Анатолия Слисаренко "Так никто не любил". В конце одной из сцен должна была вынести красный флаг с "подожженного сектантами барака", но зацепилась каблуком, который застрял. Тогда здание рухнуло, девушка попала в огонь и получила 78% ожогов тела. Находилась на 3-м месяце беременности. Спасти ее врачи не смогли. После режиссер Слисаренко получил 5 лет заключения.

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Через 3 года, того же числа, на мотоцикле разбился ее муж - актер Иван Кирилюк. Режиссер "Иванны" Виктор Ивченко умер от инфаркта, а трагедии происходили с участниками съемочной группы или их родственниками.

События породили в народе многочисленные легенды о проклятии за съемки в антирелигиозных фильмах.

6 августа 1932 года в Италии открылся первый Венецианский кинофестиваль - старейший международный киносмотр. Проходил на острове Лидо на террасе отеля Excelsior с 6 до 21 августа. Собрал около 25 тыс. посетителей.