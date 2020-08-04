Старейший кинофестиваль в мире провели по инициативе фашистского диктатора

Американский актер Фредрик Марч в хорроре "Доктор Джекил и мистер Хайд" сыграл изобретателя, который создает микстуру, что превращает его в дикое создание с насильственными инстинктами. За эту двойную роль получил премию "Оскар". Фильм открыл первый Венецианский кинофестиваль в 1932 году. Фото: imdb.com

6 августа 1932 года в Италии открылся первый Венецианский кинофестиваль - старейший международный киносмотр. Проходил на острове Лидо на террасе отеля Excelsior с 6 до 21 августа. Собрал около 25 тыс. посетителей.

Мероприятие возникло в рамках художественной выставки Венецианской биеннале, которая существовала с 1895-го. Называлось Международная выставка кинематографического искусства. Или - "Мостра". Основатели кинофорума - президент Биеннале граф Джузеппе Вольпи ди Мисурата, скульптор Антонио Мараини и генеральный секретарь Международного института образовательного кино Лючиано Де Фео, который осуществил первый отбор фильмов и стал директором фестиваля.

Инициатором был фашистский диктатор, тогдашний премьер-министр Италии Бенито Муссолини. Таким образом хотел удержать творческую интеллигенцию, которая выезжала из страны, и составить конкуренцию американскому "Оскару".

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Первая лента, показанная на фестивале - фильм ужасов "Доктор Джекил и мистер Хайд" американского режиссера армянского происхождения Рубена Мамуляна по повести Роберта Льюиса Стивенсона.

Всего в программе было 29 полнометражных и 14 короткометражных лент из 9 стран мира. В частности, "Земля" Александра Довженко. Также среди премьер был "Франкенштейн" Джеймса Уэйла.

Первый фестиваль не имел соревновательного характера, проводился для популяризации кино. Официальные призы не вручались. Но состоялся опрос зрителей, которые определили победителей в семи категориях. В двух из них отметили "Доктора Джекила и мистера Хайда" - за "наиболее оригинальный сюжет" и "любимого актера". Итальянские ленты не получили ни одной награды.

Венецианский фестиваль входит в "Большую тройку" самых престижных кинофестивалей вместе с Каннским и Берлинским. В этом году пройдет 2-12 сентября. Украину представит дебютный фильм режиссера Натальи Ворожбит "Плохие дороги" о жителях Донбасса и украинских военных. Примет участие в конкурсной программе "Неделя критики".