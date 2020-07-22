Украинский фильм попал в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля

 
Ексклюзивы
1/5
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 6822
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 639
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 576
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1827
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3420
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 450
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2727
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 972
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
Просмотров: 891
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Просмотров: 81
Фото
Все фото
2
5
9
6
5
&quot;Мрачные коридоры можно использовать для съемки фильмов&quot; Сталкер &quot;- Екатерина Кухар возглавила хореографический училище
"Мрачные коридоры можно использовать для съемки фильмов" Сталкер "- Екатерина Кухар возглавила хореографический училище
Опубликовали первые кадры сериала по комиксам Marvel
Опубликовали первые кадры сериала по комиксам Marvel
Владимир Зеленский вручил награды украинским деятелям культуры
Владимир Зеленский вручил награды украинским деятелям культуры
ТНМК сыграли вертикальный концерт
ТНМК сыграли вертикальный концерт
Онлайн-марафон Book Space: какие события стоит посмотреть
Онлайн-марафон Book Space: какие события стоит посмотреть
Видео
Все видео
Покажут историческую сагу об украинцах в XX веке
Покажут историческую сагу об украинцах в XX веке
В прокат вышла китайская драма, которую снимали в Ухане
В прокат вышла китайская драма, которую снимали в Ухане
Netflix назвал 10 лучших фильмов
Netflix назвал 10 лучших фильмов
Молодые украинские артисты сейчас взлетают гораздо быстрее и проще - музыкальный критик
Молодые украинские артисты сейчас взлетают гораздо быстрее и проще - музыкальный критик
Eminem зачитал рэп о коронавирусе и Джордже Флойде
Eminem зачитал рэп о коронавирусе и Джордже Флойде
Интервью
1/5
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 162
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1287
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5166
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1449
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
21 июля 2020
Просмотров: 171
Удар не по м'ячу
Часом трапляється, що видатна у своїй справі людина стає всесвітньо відомою не завдяки цьому. Британський музикант Оззі Осборн здобув визнання не ...
среда, 22 июля 2020 11:32

Украинский фильм попал в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля

  Комментировать
Автор: facebook.com
  "Плохие дороги" - режиссерский дебют сценариста и драматургини Натальи Ворожбит. В основе сюжета - реальные истории людей на линии разграничения. Мировая премьера состоится на 77-м Венецианском кинофестивале
"Плохие дороги" - режиссерский дебют сценариста и драматургини Натальи Ворожбит. В основе сюжета - реальные истории людей на линии разграничения. Мировая премьера состоится на 77-м Венецианском кинофестивале

Дебютный фильм режиссера Натальи Ворожбит "Плохие дороги" примет участие в конкурсной программе "Неделя критики" 77-го Венецианского международного кинофестиваля. Пройдет в Италии со 2 по 12 сентября.

Лента состоит из четырех историй о жителях Донбасса и украинских военных. Жизнь героев проходит по обе стороны линии разграничения. Новеллы объединены темой дорог.

"Плохие дороги" - это экранизация одноименной пьесы Натальи Ворожбит. Основана на документальных историях, записанных в прифронтовой зоне на Донбассе. Там драматургиня собирала материалы для сценария фильма "Киборги". Впервые пьесу поставили в Лондонском театре Royal Court в 2017 году.

"Это новеллы о людях, которые травмированы войной. Авторская рефлексия на десятки интервью и свидетельств людей, собранных мной в регионе военного конфликта, - говорит Ворожбит. - Я взяла вполне реальные ситуации, в которых человек в экстремальных условиях способен проявить свои как самые лучшие, так и самые худшие качества. Участие в Венецианском кинофестивале для меня - огромный стимул продолжать снимать кино, ведь до этого момента я сомневалась, а не поздно ли взялась за режиссуру".

Съемки проходили осенью 2019-го. Лента создана при поддержке Украинского культурного фонда, который выделил на нее 11 млн грн.

Украинская премьера фильма ожидается в следующем году. Кино выпустит компания Arthouse Traffic.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Рай — это комнатка под крышей. С ковриком и креслом"

Конкурсная программа "Неделя критики" - это независимая параллельная программа Венецианского кинофестиваля, которая проводится Национальным союзом итальянских кинокритиков в 35-й раз. В этом году в конкурс вошли девять дебютных картин из разных стран мира.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинский фильм попал в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

Советского правозащитника осудили за разглашение информации о вторжении в другую страну

"Заделался я Остапом Вишней и начал писать"

Без сна и отдыха: как пилот облетел земной шар

Самое читаемое
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн Просмотров: 16237
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
6
 Просмотров: 10899
Бойцы &quot;Холодного Яра&quot; ударили по российским позициям
Бойцы "Холодного Яра" ударили по российским позициям
 1 Просмотров: 9126
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
8
 Просмотров: 9063
Террорист в Луцке опубликовал требования. В центр города подогнали БТР
Террорист в Луцке опубликовал требования. В центр города подогнали БТР
6
 1 Просмотров: 7867
Культура
27-й Форум издателей представил официальную айдентику фестиваля
27-й Форум издателей представил официальную айдентику фестиваля Просмотров: 81
Завершилась самая популярная книжная серия всех времен
Завершилась самая популярная книжная серия всех времен
 Просмотров: 3483
Сергей Параджанов: "Украина мне подарила все, и Украина меня погубила"
Сергей Параджанов: "Украина мне подарила все, и Украина меня погубила"
 Просмотров: 1233
Театральный фестиваль "Сказки Украины" переходит в онлайн формат
Театральный фестиваль "Сказки Украины" переходит в онлайн формат
5
 Просмотров: 45
Покажут историческую сагу об украинцах в XX веке
Покажут историческую сагу об украинцах в XX веке
 Просмотров: 396
Больше всего комментируют
7
За зеленку на нардепе из ОПЗЖ ветерану грозит 5 лет тюрьмы
7
"Слуга" Шевченко, которого тоже облили зеленкой, пригрозил ветеранам: "Выжигать радикалов каленым железом"
5
Луцкого террориста задержали
3
Зеленский выполнил требование террориста
3
У Зеленского объяснили, почему сдался луцкий террорист
Голосов: 340
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua