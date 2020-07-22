Украинский фильм попал в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля

Автор: facebook.com "Плохие дороги" - режиссерский дебют сценариста и драматургини Натальи Ворожбит. В основе сюжета - реальные истории людей на линии разграничения. Мировая премьера состоится на 77-м Венецианском кинофестивале

Дебютный фильм режиссера Натальи Ворожбит "Плохие дороги" примет участие в конкурсной программе "Неделя критики" 77-го Венецианского международного кинофестиваля. Пройдет в Италии со 2 по 12 сентября.

Лента состоит из четырех историй о жителях Донбасса и украинских военных. Жизнь героев проходит по обе стороны линии разграничения. Новеллы объединены темой дорог.

"Плохие дороги" - это экранизация одноименной пьесы Натальи Ворожбит. Основана на документальных историях, записанных в прифронтовой зоне на Донбассе. Там драматургиня собирала материалы для сценария фильма "Киборги". Впервые пьесу поставили в Лондонском театре Royal Court в 2017 году.

"Это новеллы о людях, которые травмированы войной. Авторская рефлексия на десятки интервью и свидетельств людей, собранных мной в регионе военного конфликта, - говорит Ворожбит. - Я взяла вполне реальные ситуации, в которых человек в экстремальных условиях способен проявить свои как самые лучшие, так и самые худшие качества. Участие в Венецианском кинофестивале для меня - огромный стимул продолжать снимать кино, ведь до этого момента я сомневалась, а не поздно ли взялась за режиссуру".

Съемки проходили осенью 2019-го. Лента создана при поддержке Украинского культурного фонда, который выделил на нее 11 млн грн.

Украинская премьера фильма ожидается в следующем году. Кино выпустит компания Arthouse Traffic.

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Конкурсная программа "Неделя критики" - это независимая параллельная программа Венецианского кинофестиваля, которая проводится Национальным союзом итальянских кинокритиков в 35-й раз. В этом году в конкурс вошли девять дебютных картин из разных стран мира.