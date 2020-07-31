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суббота, 01 августа 2020 16:00

Фестиваль украинского кино "Открытая ночь" впервые пройдет онлайн

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Автор: facebook.com
  23-й киносмотр украинских короткометражек "Открытая ночь" состоится онлайн. Продлится 12-16 августа на сайте фестиваля
23-й киносмотр украинских короткометражек "Открытая ночь" состоится онлайн. Продлится 12-16 августа на сайте фестиваля

94 фильма подали на фестиваль украинского короткометражного кино "Открытая ночь. Дубль 23". Состоится в режиме онлайн с 12 по 16 августа. В программу были отобраны 17 лент: 6 игровых, 5 анимационных и 6 вне конкурса.

В профессиональное жюри в этом году были приглашены продюсер Наталья Либет, режиссер Антонио Лукич, актриса Ирина Мак, оператор и режиссер Вадим Ильков, соучредитель и исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух и режиссер Никита Лыськов, который в прошлом году получил Гран-при кинофестиваля "Открытая ночь. Дубль 22" за мультфильм "Любовь".

Все картины, которые будут участвовать в конкурсе, будут бороться за две финансовые награды. Главная составляет 100 тыс. грн, предоставленных генеральным партнером Райффайзен Банком Аваль. Лауреата будет определять жюри. Вторая награда - это средства, собранные в "Фонде взаимопомощи". Победителя выберут зрители. В зрительском голосовании участвуют все фильмы - игровые, анимационные и внеконкурсные.

Игровой конкурс

"# LIKE4LIKE", реж. Сергей Мисак, 2020

"Пасха", реж. Валерий Гриша, 2020

"Дедушка", реж. Иван Анучин, 2019

"Злоумышленник", реж. Валерий Шевченко, 2020

"Туманы", реж. Владимир Бакум, 2020

"Шпили-вили", реж. Иван Шоха, 2020

Анимационный конкурс

"7010 П", реж. Косякевич Дарья, 2020

"Потьмара Анны", реж. Даниил Пинько, 2019

"Фамилия в кармане", реж. Степан Коваль, 2020

"Неугомонные", реж. Святослав Гуцуляк, 2018

"История Украины за 5 минут", реж. Сашко Даниленко, 2019

Вне конкурса

"2014", реж. Анна Гладкая, Мирослава Трофимчук, 2020

"Fomo", реж. Владислав Красинский, 2019

"Зеленый дом", реж. Валерий Гриша, 2019

"Казак Варвара и Днепр", реж. Надежда Лимова, 2019

"Невидимая коллекция", реж. Андриана Ярмонова, 2019

"Так мут петь", реж. Анна Ютченко, Диана Горбань, 2020

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Также состоится специальный показ драмы "Анна" режиссера Декеля Беренсона, созданной в копродукции Израиля, Украины и Великобритании. Мировая премьера состоялась 24 мая 2019-го на 72-м Каннском международном кинофестивале, где лента в основной конкурсной программе боролась за "Золотую пальмовую ветвь" как лучший короткометражный фильм. Рассказывает об Анне - одинокой матери среднего возраста, которая живет в небольшом промышленном городе на востоке Украины. Она работает на мясоперерабатывающем комбинате, живет в старой запущенной квартире и мечтает о лучшей жизни для себя и своей 16-летней дочери, по сюжету.

Кроме того, подготовили ретроспективную программу. Карантин дал возможность команде фестиваля осуществить собственную ревизию 22-летней истории "Открытой ночи". Поэтому в этом году, кроме самих фильмов, покажут специальные интервью с их авторами.

Киносмотр пройдет на сайте "Открытой ночи".

Ежегодный кинофестиваль "Открытая ночь" был основан в 1997-м режиссером Михаилом Ильенко. Призван открывать новые украинские имена в области кинематографа и телевизионного производства. Поддерживать национальное кино, а также фильмы и видеоработы совместного и иностранного производства, которые сохраняют традиции украинского кино, предлагают новые концепции его развития и самоидентификации.

Традиционно проходит в течение одной летней ночи с центральной площадкой в Киеве и параллельными показами на локациях по всей Украине. В этом году из-за карантина команде мероприятия пришлось пересмотреть формат проведения.

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01
августа

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