Как найти горящий тур в Египет

Отпуск – слишком ценное время в году, чтобы тратить его на некачественный отдых. Планировать путешествие, особенно на лето, желательно заблаговременно, ведь тогда будет возможность выбирать из большого ассортимента предложений. Бытует опрометчивое мнение, что горящие туры, купленные за пару-тройку дней до вылета – самые выгодные. Но еще выгоднее – бронировать тур задолго до наступления отпуска. Чем раньше примете решение о покупке, тем больше сэкономите. Если обратить внимание на Египет от Tui.ua, изучить весь ассортимент предложений, становится понятно, что нет смысла ждать горящих предложений, ведь цены доступные даже в самые "востребованные" даты. Если же очень хочется приобрести горящий тур – стоит знать некоторые нюансы.

Горящий тур – что это

Каждый крупный туроператор, готовясь к туристическому сезону, скрупулезно подсчитывает количество туристов, которые сможет отправить на отдых. Египет – это лето круглый год. Поэтому неудивительно, что эти компании заблаговременно подбирают отельный фонд, покупают места в самолетах, делают предоплату. Как только с партнерами согласованы цены – сформированные туры поступают в продажу и купить их можно на много месяцев вперед. Ближе к дате вылета, преимущественно, все места в самолете уже заняты. Но бывает, что какое-то количество туров остаются не проданными. Тогда, с целью минимизации финансовых рисков, оператор существенно снижает цену, чтобы максимально снизить возможные потери. Поэтому логично, что искать горящий тур с вылетом через полгода – бессмысленная трата времени.

Как забронировать тур по выгодной цене

Есть несколько способов приобрести тур в Египет и любую другую страну максимально выгодно:

1. Обратиться к специалистам туроператора TUI Ukraine. Основываясь на пожеланиях туристов и доступном бюджете, каждому подберут путевку. Это может быть не только горячий Египет, но и выгодные предложения по турецким курортам. В ассортименте предложений – более 20 различных направлений и в индивидуальном порядке для каждого подберут максимально подходящий вариант.

2. Лайфхак, позволяющий существенно сэкономить на туре – покупать путевку на нестандартный период. Например, туры на 10-12 ночей могут быть на порядок дешевле туров на стандартные 7 ночей. Как вариант, можно обращать внимание на короткие туры – 3-4 ночи, ближе к дате вылета. Таким образом, за год можно несколько раз слетать в отпуск по супер выгодным ценам.

Чтобы быть в курсе самых актуальных и горячих предложений, можно обращаться как к своему агенту, так и напрямую к туроператору. Тогда, как только будут появляться хорошие предложения, вы будете первым узнавать о них.