Как мы будем способствовать построению более справедливого общества, которое предоставляет предоставляет надає оказывает надає дает дає дает вам дає вам предоставляющая надає равные возможности для всех

Алан Джоуп: "Без здорового общества не может быть здорового бизнеса"

Сегодня мы начинаем реализовывать широкий круг обязательств и действий, направленных на повышение уровня жизни по всей нашей производственно-сбытовой цепочке, создание новых возможностей через развитие инклюзивной среды для всех и подготовку людей к будущей работе.

Unilever имеет многолетний опыт реализации социально-значимых инициатив, от улучшения здоровья и самочувствия более 1 миллиарда людей до повышения уровня жизни миллионов людей согласно нашему Плана устойчивого развития и повышения качества жизни.

Мы гордимся этими достижениями. Но мы также четко осознаем, что перед нами стоит еще множество задач, так как социальные проблемы, с которыми сталкиваются люди сегодня стали еще более серьезными.

Например, в 2019 году более 630 000 000 работников во всем мире, то есть почти каждый пятый из всех занятых - заработали недостаточно для того, чтобы выйти за черту бедности и вывести из бедности свои семьи.

Поэтому мы объявляем о ряде амбициозных обязательств и действий, которые помогут построить более справедливое общество с равными возможностями для всех. А именно:

• Ежегодно направлять 2 млрд евро на поддержку поставщиков, руководители которых относятся к социокультурных групп, недостаточно представленных в обществе до 2025 года; Помочь 5 миллионам малым и средним предприятиям развить бизнес благодаря доступу к навыкам, финансовых ресурсов и технологий до 2025 года;

• Увеличить количество наших рекламных роликов, в которых будут участвовать люди из различных социокультурных групп, как на экране, так и по другую сторону камеры;

• Создать условия для того, что все наши сотрудники могли пройти процесс переподготовки или повышения квалификации и получить доступ к гибким возможностям трудоустройства до 2030 года;

• Обеспечить 10 млн молодых людей необходимыми навыками для их подготовки к возможностям трудоустройства до 2030 года.

• Создать условия для того, чтобы каждый, кто напрямую поставляет нам товары и оказывает услуги, имел заработную плату не ниже прожиточного минимума или получал минимальный доход до 2030 года;

"Две самые большие угрозы, с которыми сегодня сталкивается мир - это изменение климата и социальное неравенство", - заявил Алан Джоуп, главное должностное лицо Unilever. "Прошлый год, несомненно, углубил социальный разрыв, и необходимые по-настоящему решительные и совместные усилия для построения общества, в котором мы поможем улучшить экономическое положение людей, поддержать культуру разнообразия, сформировать таланты и предложить возможности для всех".

Повышение уровня жизни

Создание условий для того, чтобы люди могли получать заработную плату не ниже прожиточного минимума - является важным шагом на пути к построению более справедливого общества, предоставляет равные возможности для всех. Это позволит обеспечивать достойный уровень жизни для людей, удовлетворяя их основные потребности, такие как доступ к продовольствию, достойный уровень жилья и здравоохранение.

На сегодня заработная плата наших сотрудников уже составляет не менее прожиточного минимума. Сейчас мы хотим обеспечить эту возможность для большего количества людей за пределами нашей компании, сосредоточивая внимание на наиболее уязвимых категориях работников, занятых в промышленном производстве и сельском хозяйстве. Мы нацелены на сотрудничество с нашими поставщиками, другими компаниями, правительственными и неправительственными организациями с целью изменения глобальной системы и обеспечения гарантированной выплаты прожиточного минимума.

Одновременно мы поможем 5 миллионам малых и средних предприятий (МСП) в нашем розничном производственно-сбытовой цепи, предоставляя им доступ к навыкам, финансовых ресурсов и технологий с целью развития их бизнеса и повышения их доходов. МСП, с которыми мы спивпрацюемо- это в основном розничные продавцы, владельцы малых торговых точек и киосков или малые предприниматели, которые продают товары на улице или дома.

создание возможностей

Компания Unilever уже много лет является страстным сторонником разнообразия и создание равных возможностей для всех. Мы гордимся тем, что достигли гендерного баланса в руководстве компании во всем мире, но нам предстоит сделать еще много - как для женщин, так и для других представителей меньшинств. Речь идет о людях с ограниченными возможностями, людей разных народов и культур.

Мы примем прогрессивную политику и практику, которые устранят предвзятость и дискриминацию, чтобы создать культуру, справедливую для всех. Для начала мы устраним барьеры и предвзятость в подборе персонала, а также гарантируем поддержку руководства для всех наших сотрудников, чтобы они смогли достичь успеха. Кроме ведения собственного бизнеса, к 2025 году мы планируем направлять 2 миллиарда евро ежегодно на поддержку МСП, руководители которых относятся к социокультурных групп, которые недостаточно представлены в обществе, предоставив им доступ к навыкам и финансирования.

Мы также намерены решить проблему недостаточной представленности этих аудиторий в нашей рекламе. В частности, мы будем использовать силу наших брендов, чтобы бороться со стереотипами, которые часто создаются именно в рекламе, и способствовать

мемо представленности людей с учетом индивидуальных особенностей.

Подготовка людей к будущей работе

Помогая строить более справедливое общество, которое обеспечит равные возможности, мы осознаем, что изменения в сфере труда повлияют на перспективы трудоустройства многих людей. Мы видим, как быстро развиваются новые современные форматы работы, возникают новые должности, локации, графики, навыки и прочее.

Мы создадим условия для того, чтобы все наши сотрудники получали необходимые в будущем навыки до 2025 года, чтобы они смогли строить свою карьеру как в компании Unilever, так и за ее пределами. Мы также введем новые модели занятости, которые позволят людям выбирать как они хотят работать. В рамках этой инициативы мы предлагаем гибкие трудовые договоры с базовыми трудовыми льготами или предоставление свободного времени для обучения или повышения квалификации.

За пределами нашей организации мы обеспечим 10000000 молодых людей необходимыми навыками для их подготовки к трудоустройству до 2030 года. Например, в коллаборации с нашими партнерами мы работаем над LevelUp -платформы трудоустройства молодых людей, чтобы предоставить им "единое окно", благодаря которому они могут найти свое предназначение, получить доступ к обучению, волонтерской деятельности и стажировок.

Здоровое общество для здорового бизнеса

Общество равных возможностей является основой глобальной программы устойчивого развития, главная цель которой - "никого не оставить без внимания". Заботясь о разнообразии и равные возможности для всех как внутри нашего бизнеса, так и за его пределами, мы обеспечиваем поддержку ряда Целей устойчивого развития ООН (SDG).

Этот подход был частью нашей философии со времен создания компании Unilever более века назад. И он остается неотъемлемой частью нашей стратегии сегодня: вносить вклад в построение справедливого и равноправного общества с брендами, которые отстаивают права человека, равенство и справедливое распределения ценностей.

Мы гордимся тем положительным влиянием на жизнь общества, которого мы достигли в прошлые годы, но нам нужно сделать гораздо больше. Вот почему мы берем новые амбициозные обязательства по повышению уровня жизни людей в нашем бизнесе, так и по всей производственно-сбытовой цепочке, уделяя особое внимание представителям различных социокультурных групп.

Алан Джоуп отмечает: "Мы верим, что наши действия помогут сделать бизнес Unilever лучшим и сильнее, и мы готовы к серьезным социальным изменениям, с которыми мы столкнулись сегодня - изменений, которые будут только ускоряться. Без здорового общества не может быть здорового бизнеса".