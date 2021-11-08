Как лучше лечить алкоголизм

Многие люди недооценивают вред от алкоголя и зависимость от крепких напитков. Когда появляется неконтролируемая страсть к ним - это свидетельствует о начале алкоголизма. Болезнь, которая может испортить жизнь. Чтобы этого не произошло следует как можно раньше обратиться к специалистам.

В клинике "MedicoMente" лечат от алкоголизма стационарно

Лечение алкоголизма Киев стационар обеспечивают специалисты клиники "MedicoMente". Они используют современные методики, диагностику и круглосуточный контроль.

Преимущества преодоления алкоголизма в стационаре:

• Интенсивное выведение из запоя без вреда для организма.

• Постоянный надзор медиков за состоянием пациента.

• Оказание помощи профильными специалистами.

• Лечение сопутствующих заболеваний.

• Отстранение от нежелательных факторов и людей, которые могут провоцировать к употреблению алкоголя.

• Соблюдение международных протоколов.

• Индивидуальный подход.

• Конфиденциальность.

• Комфортабельные условия.

Для успешного лечения, пациента следует убедить в необходимости начать курс. В клинике "MedicoMente" вопрос мотивации решается во время первой консультации с врачом-наркологом. Он может подробно все объяснить больному и родственникам как вести себя с зависимым от алкоголя. Далее происходит сдача анализов, аппаратная диагностика, консультация терапевта и профильных специалистов.

Как происходит лечение

Только когда врачи видят целостную картину состояния здоровья пациента, они начинают детоксикацию - очищение от алкоголя и токсинов. Больному обеспечивают сопровождение психотерапевта. Он выявляет причины зависимости, предупреждает осложнения и рецидивы. Проводит анализ сознания, следит за адаптацией пациента к трезвому образу жизни.

Затем врачи проводят медикаментозную и аппаратную терапию. Для этого используют только современные препараты и медицинскую технику. К услугам пациентов - плазмафорез, лазерное и ультрафиолетовое облучение крови, лимфодренаж и прочее. При необходимости происходит лечение сопутствующих заболеваний, проводят физиопроцедуры, различные виды массажа и лечебную гимнастику.

В клинике "MedicoMente" лечат от алкоголизма стационарно

Все это невозможно делать дома, очень трудно самостоятельно искать специалистов по различным учреждениям. Гораздо удобнее и эффективнее лечить алкоголизм в специализированной клинике.

Программа "MedicoMente" направлена на достижение и удержание стабильных результатов. Специалисты поддерживают связи с больными и после полного выздоровления в течение года. При необходимости этот срок может быть и больше. Проводят контрольные визиты, осуществляют поддержку и помощь в решении проблем.

Стоимость услуг рассчитывается для каждого пациента клиники "MedicoMente" индивидуально согласно прайс-листа.

Ознакомиться с деталями лечения алкоголизма можно по телефону (095) 550 85 25

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