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Как легко и удобно пользоваться криптовалютами

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Как легко и удобно пользоваться криптовалютами
Как легко и удобно пользоваться криптовалютами

Долгое время считалось, что криптовалюты подходят только для айтишников и инвесторов, у которых есть IT-консультанты. Действительно, разобраться в технологических моментах самостоятельно может быть сложно. Однако заложенная в основе криптовалют идея двигала ранних пользователей просвещать широкую аудиторию в аспектах блокчейн-технологий, придумывать новые способы применения и разрабатывать новые инструменты для простого и комфортного использования криптовалют в реальной жизни.

Как удачно инвестировать, безопасно хранить и комфортно использовать, рассказывают специалисты Crybex, надежного обменника криптовалют в Киеве и других городах Украины.

Как начать инвестировать в крипту

Криптовалюты — перспективный способ накопления и приумножения капитала. В их природе заложены принципы децентрализации: ни один регулятор или монетарное управление не могут заблокировать ваши средства. Кроме того, ограниченная эмиссия Bitcoin предполагает дефляционную модель. Цена 1 BTC будет расти со временем, так как ни одно правительство не сможет издать указ, чтобы выпустить больше биткоинов, чем изначально заложено в код — 21 млн.

Перед тем, как сделать первые инвестиции, ознакомьтесь с основами блокчейн-технологии. В сети есть образовательные курсы и видеоматериалы, но воспринимайте их только как обучающую информацию, а не инвестиционные советы.

Купить криптовалюту в Украине просто. Для этого нужно оформить заявку на сайте криптообменника и оплатить в пункте приема-выдачи. Самое сложное здесь — выбрать надежного продавца крипты. Для этого изучите отзывы и узнайте мнение рынка о репутации обменника, а также обязательно ознакомьтесь с условиями пользования площадки.

Как безопасно хранить крипту

Существуют разные типы криптокошельков, но для наибольшей безопасности и легкого доступа к монетам лучше комбинировать хранилища. Для сбережения крупных сумм используйте автономные оффлайн-устройства — аппаратные кошельки, которые называют холодными, такие как Ledger или Trezor.

Для хранения небольших сумм для повседневных операций используйте горячие кошельки — мобильные или десктопные приложения, браузерные расширения. С такого кошелька можно быстро продать биткоин на Приват24 или банковскую карту другого украинского банка, чтобы использовать гривну в любой момент. Например, если у вас закончились деньги в путешествии или аэропорту.

Есть также биржевые кошельки, хранить на которых стоит только средства для трейдинга. Фактически это биржевые аккаунты, на которые вы вносите депозит, чтобы торговать криптой. Но, к сожалению, биржи более всего подвержены хакерским атакам.

Начать работу с криптовалютами несложно, но перед вложением средств обязательно изучите все возможности. Будьте бдительны и аккуратны с финансовыми операциями!

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