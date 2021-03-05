Как купить недвижимость на аукционе Прозорро?

Эксперты рассказали все тонкости покупки недвижимости на аукционе Прозорро Продажи. Читайте в нашей новой статье все тонкости и нюансы.

Вы наверняка слышали о Прозорро, его аукционах и продаже государственного и частного имущества через эту электронную систему. Если вам интересны очень выгодные инвестиции, и вы хотите купить недвижимость на аукционе в системе ProZorro, то мы поможем вам понять, почему это имеет смысл, а также, как принять в них участие.

Почему покупка имущества на торгах выгодна?

Продажа государственной недвижимости, а это предприятия или их части, целые комплексы, жилые дома и квартиры, а также административные здания и другое имущество, производилась на протяжении всего существования государства Украина. Однако наиболее интересные объекты "своим" людям отдавались за бесценок, обычный покупатель даже и не знал о таких торгах.

После подписания Закона "О приватизации государственного и коммунального имущества", ситуация в корне изменилась. Теперь, осуществляется продажа недвижимости с аукциона, при этом:

• у всех потенциальных покупателей на торгах равные права;

• заказчик не имеет информации о количестве участников и их именах (названиях) до начала аукциона;

• сами участники не имеют информации о других желающих купить недвижимость на торгах, и даже об их количестве;

• процесс аукциона происходит полностью автоматически без вмешательства человеческого фактора;

• побеждает тот, кто дает лучшую цену за лот.

По программе "Малая приватизация" через систему Прозорро. Продажа будут реализованы все государственные и коммунальные объекты, которые запланированы к продаже. Значит у вас есть возможность купить их по выгодной цене.

Как купить имущество на торгах Прозорро выгодно? От начальной цены за лот стоимость будут повышать сами участники. При этом конкуренция может оказаться слабой или отсутствовать вообще, а это означает, что у вас появится возможность приобрести нужный вам объект практически по себестоимости. Бывают и обратные ситуации, но вы сами контролируете цену, которую называете. Давайте рассмотрим порядок покупки имущества на торгах Прозорро.

Как принять участие в торгах ProZorro?

Поэтапно рассмотрим, как купить недвижимость на торгах в системе онлайн аукционов Прозорро:

• вы присматриваете для себя потенциально выгодный вариант недвижимости;

• изучаете его характеристики, включая начальную цену;

• принимаете решение участвовать в покупке;

• выбираете одну из официальных интернет-площадок Прозорро (список по ссылке https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2);

• регистрируетесь на такой площадке, (все площадки обладают одинаковой информацией об объектах продажи, которая размещается на всех маркетплейсах одновременно. Комиссионное вознаграждение у всех площадок также одинаковое);

• выявляете желание участвовать в торгах;

• платите регистрационный и гарантийный взносы;

• подаете свое ценовое предложение;

• участвуете в онлайн аукционе, когда приходит время его открытия;

• выигрываете его, предоставив лучшую цену;

• подписываете протокол аукциона и проходите верификацию победителя (обязательная процедура, подтверждающая законность вашего участия в торгах);

• подписываете договор купли-продажи и оплачиваете необходимую сумму, указанную вами во время аукциона.

Все, продажа недвижимости на торгах Прозорро состоялась, вы ее выиграли, теперь можете оформлять новую собственность на себя. При этом цену вы сами будете формировать и контролировать. Есть большой шанс, что она окажется очень привлекательной для вас.

Среди дополнительных растрат вам придется оплатить вознаграждение маркетплейсу (размер зависит от суммы покупки объекта), а также госналоги, это тоже стоит учесть заранее.