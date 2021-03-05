Как купить недвижимость на аукционе Прозорро?

 
Ексклюзивы
1/5
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 630
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 369
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1134
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 1647
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 450
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3402
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 783
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1306
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1539
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1575
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 198
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 369
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 279
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1035
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 639
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 марта 2021
Просмотров: 54
Бамбуковий гай
Щороку з настанням весни мені щось відкривається. Якісь приховані знання про себе, пульсуюча правда, що не лише ріже очі, а й змушує переоцінити все ...
пятница, 05 марта 2021 18:24

Как купить недвижимость на аукционе Прозорро?

  Комментировать

Эксперты рассказали все тонкости покупки недвижимости на аукционе Прозорро Продажи. Читайте в нашей новой статье все тонкости и нюансы.

Вы наверняка слышали о Прозорро, его аукционах и продаже государственного и частного имущества через эту электронную систему. Если вам интересны очень выгодные инвестиции, и вы хотите купить недвижимость на аукционе в системе ProZorro, то мы поможем вам понять, почему это имеет смысл, а также, как принять в них участие.

 

Почему покупка имущества на торгах выгодна?

Продажа государственной недвижимости, а это предприятия или их части, целые комплексы, жилые дома и квартиры, а также административные здания и другое имущество, производилась на протяжении всего существования государства Украина. Однако наиболее интересные объекты "своим" людям отдавались за бесценок, обычный покупатель даже и не знал о таких торгах.

После подписания Закона "О приватизации государственного и коммунального имущества", ситуация в корне изменилась. Теперь, осуществляется продажа недвижимости с аукциона, при этом:

• у всех потенциальных покупателей на торгах равные права;
• заказчик не имеет информации о количестве участников и их именах (названиях) до начала аукциона;
• сами участники не имеют информации о других желающих купить недвижимость на торгах, и даже об их количестве;
• процесс аукциона происходит полностью автоматически без вмешательства человеческого фактора;
• побеждает тот, кто дает лучшую цену за лот.

По программе "Малая приватизация" через систему Прозорро. Продажа будут реализованы все государственные и коммунальные объекты, которые запланированы к продаже. Значит у вас есть возможность купить их по выгодной цене.

Как купить имущество на торгах Прозорро выгодно? От начальной цены за лот стоимость будут повышать сами участники. При этом конкуренция может оказаться слабой или отсутствовать вообще, а это означает, что у вас появится возможность приобрести нужный вам объект практически по себестоимости. Бывают и обратные ситуации, но вы сами контролируете цену, которую называете. Давайте рассмотрим порядок покупки имущества на торгах Прозорро.

Как принять участие в торгах ProZorro?

Поэтапно рассмотрим, как купить недвижимость на торгах в системе онлайн аукционов Прозорро:

• вы присматриваете для себя потенциально выгодный вариант недвижимости;
• изучаете его характеристики, включая начальную цену;
• принимаете решение участвовать в покупке;
• выбираете одну из официальных интернет-площадок Прозорро (список по ссылке https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2);
• регистрируетесь на такой площадке, (все площадки обладают одинаковой информацией об объектах продажи, которая размещается на всех маркетплейсах одновременно. Комиссионное вознаграждение у всех площадок также одинаковое);
• выявляете желание участвовать в торгах;
• платите регистрационный и гарантийный взносы;
• подаете свое ценовое предложение;
• участвуете в онлайн аукционе, когда приходит время его открытия;
• выигрываете его, предоставив лучшую цену;
• подписываете протокол аукциона и проходите верификацию победителя (обязательная процедура, подтверждающая законность вашего участия в торгах);
• подписываете договор купли-продажи и оплачиваете необходимую сумму, указанную вами во время аукциона.

Все, продажа недвижимости на торгах Прозорро состоялась, вы ее выиграли, теперь можете оформлять новую собственность на себя. При этом цену вы сами будете формировать и контролировать. Есть большой шанс, что она окажется очень привлекательной для вас.

 

Среди дополнительных растрат вам придется оплатить вознаграждение маркетплейсу (размер зависит от суммы покупки объекта), а также госналоги, это тоже стоит учесть заранее.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как купить недвижимость на аукционе Прозорро?». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
марта

Я не против разбить голову, если бы меня ждала такая медсестра

Украинский фракцию сформировали в думе в Петербурге

Ученый создал шаровые молнии в лаборатории

Изобрели новое устройство для скрепления листов

Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире

Умер диктатор, виновный в смерти до 20 млн собственных граждан

В России убили польских офицеров

Наталью Забилу любили миллионы детей

Черчилль произнес речь, с которой началась Холодная война

Адвокат загадочно исчез во время командировки

Самое читаемое
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление 1 Просмотров: 12915
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
7
 Просмотров: 10926
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
7
 Просмотров: 8712
Супруги погибли по дороге от дочери
Супруги погибли по дороге от дочери
3
 Просмотров: 7380
Рвота кита может принести женщине более четверти миллиона долларов
Рвота кита может принести женщине более четверти миллиона долларов
4
 Просмотров: 5949
Новости компаний
Энергоэффективные решение могут стать ключом к успешному бизнесу
Энергоэффективные решение могут стать ключом к успешному бизнесу Просмотров: 9
Где купить квадроцикл на бензине в Киеве и в Украине
Где купить квадроцикл на бензине в Киеве и в Украине Просмотров: 108
Как работает алкотестер?
Как работает алкотестер? Просмотров: 270
Уроки английского для детей - секреты эффективных занятий
Уроки английского для детей - секреты эффективных занятий Просмотров: 27
Курсы английского онлайн для студентов
Курсы английского онлайн для студентов Просмотров: 27
Больше всего комментируют
6
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
4
"Буду говорить на том языке, на котором мне лучше" - депутат наплевав на закон о языке
3
Рассказали, по какому тарифу украинцы заплатят за свет в апреле
2
Режим тишины - всё. Военные будут зеркально отвечать на обстрелы оккупантов
2
Зеленский готов бросить вызов олигархам - Мендель
Голосов: 193
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть