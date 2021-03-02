Как измерить содержание нитратов в овощах и фруктах?

Хотите узнать содержание нитратов овощах и фруктах перед употреблением? Читайте нашу статью и узнайте о двух популярных методах. А также, что делать с "плохими" продуктами.

Возможность употреблять в пищу только полезные для вашего организма продукты существует, если вы точно будете знать, насколько они безопасны. Это в первую очередь касается наличия в них повышенного количества солей нитратных удобрений. Как проверить нитраты в овощах, свежем мясе, рыбе, фруктах, а особенно свежей зелени, здесь есть несколько способов. О них стоит поговорить подробней.

Как измерить нитраты в продуктах в домашних условиях?

Как определить нитраты в овощах и фруктах в домашних условиях?

Лучшим способом измерить нитраты в овощах и других свежих продуктах с высокой точностью будут лабораторные исследования на специальном оборудовании. Хоть это и точно, но очень непрактично с бытовой точки зрения, не говоря о том, что такое измерение нитратов в овощах оказывается дорогостоящим, а результатов придется ожидать.

Как измерить нитраты в продуктах в домашних условиях, существует два способа:

• при помощи тест-полосок;

• с помощью специального прибора для бытового применения.

Рассмотрим оба варианта в отдельности.

Измерение нитратов с помощью тест полоски

При помощи тестовых полосок напрямую определить нитраты в овощах и фруктах не получится. Такие полоски предназначены для регистрации солей нитритных и нитратных удобрений в жидкой среде. Лучший вариант, это вода, но также тестирование можно сделать с соком или измельченной в блендере мякотью.

Как измерить нитраты в продуктах в домашних условиях?

Саму тест-полосу вы опускаете в жидкую среду, а затем по проявившемуся цвету можете определить нитраты в овощах, точнее их концентрацию. Появившийся цвет следует сравнить с приведенной на упаковке шкалой, так и получается измерить нитраты. Такие полосы одноразовые, а их упаковка довольно дорого стоит, это существенный недостаток метода. Плюс вам нужно будет измельчать плод до жидкого пюре или получать из него сок, что не практично, так как такой состав не всегда нужен в приготовлении.

Определение нитратов с помощью нитрат-тестера

Второй способ, это использование специального устройства, рассчитанного на бытовое применение. Как называется прибор для измерения нитратов в овощах и фруктах? Он носит название нитратомер или нитрат-тестер. В комплект такого бытового устройства входит чувствительный сенсор, который следует перед тестированием погружать в мякоть сырого продукта.

Как измерить нитраты в продуктах в домашних условиях?

В результате вы будете знать точно о концентрации солей нитратных удобрений в этой области плода. Достаточно измерить нитраты в овощах или фруктах три раза с разных сторон плода, а затем посчитать среднее значение, чтобы получить вполне точное представление о вреде или пользе продукта.

Нитрат-тестер – прибор, измеряющий нитраты в продуктах, предоставляет очень наглядные результаты измерений. Их легко понять и трактовать, главное правильно пользоваться самим нитратомером во время проведения замеров.

Плюс такого метода, возможность пользоваться одним устройством много раз. Также положительной стороной метода является отсутствие необходимости измельчать плод до жидкого состояния или пюре. Тесты можно проводить на целом плоде, только пробы брать с разных его сторон и на разную глубину погружать датчик.

Что делать с плохими продуктами?

Вы обнаружили повышенную концентрацию нитратов при помощи нитрат-тестера, что делать с самим продуктом в этом случае? Здесь есть несколько способов, а именно:

• удаляйте части плода рядом с плодоножкой, особенно у корнеплодов, а также старайтесь срезать кожуру;

• предварительно вымачивайте очищенный плод не менее часа со сменой воды;

• вываривание помогает, но при этом запрещается использовать воду, в которой вы кипятили;

• длительное хранение приводит к уменьшению концентрации нитратов, под хранением понимается около месяца или более;

• витамин "С" помогает нейтрализовать образование нитрозаминов, поэтому его прием положительно скажется на вашем здоровье.

Если уровень нитратов слишком велик, то не рекомендуется вообще употреблять такой продукт в пищу.