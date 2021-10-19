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вторник, 19 октября 2021 14:52

Где заказывать продукты для заведений общественного питания

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Где заказывать продукты для заведений общественного питания
Ответственный подход к поиску партнера помогает исключить неприятные ситуации в будущем

Своевременные поставки качественных и свежих продуктов питания — это одно из основных условий успешной работы кафе, ресторанов, фастфудов. Проблемы с поставщиком в виде задержек, доставки несвежей или низкокачественной продукции могут негативно отразиться на бизнесе, привести к оттоку клиентов. Именно поэтому в приоритете любого общепита должна стоять грамотная работа по организации поставок. Качественные и свежие ингредиенты позволяют приготовить блюда, которые привлекут клиентов. Начать можно с выбора дистрибьютора продуктов питания. Важно уделить внимание поиску надежного партнера. Расскажем, что нужно учитывать.

Предлагаемый ассортимент

Для каждого направления набор ингредиентов будет отличаться. Так, для суши-бара понадобятся одни продукты, а для шаурмичной – другие. Впрочем, базовые ингредиенты необходимы в любом случае. Они являются основой для многих блюд, позволяют дополнить меню. По этой причине важно в первую очередь обеспечить кухню именно такими продуктами. Базовый набор, как правило, состоит из:

• воды;
• кофе и чая;
• муки;
• сливочного и подсолнечного масел;
• специй и приправ;
• полуфабрикатов;
• мяса и рыбы;
• соусов и кетчупов;
• консервированных овощей, фруктов и грибов;
• свежих овощей и фруктов;
• сладких напитков, соков;
• алкогольной и молочной продукции;
• сахара, искусственных подсластителей;
• красителей, усилителей вкуса;
• яиц;
• кондитерских изделий и т. д.

Когда перечень необходимых продуктов установлен, остается наладить стабильные поставки. Важно правильно рассчитать количество позиций. Для этого требуется провести анализ посещаемости. Берите за основу средние значения. В праздничные дни, выходные важно обеспечить достаточное количество ингредиентов. В противном случае бизнес потеряет потенциальную прибыль из-за невозможности удовлетворить потребительский спрос. Избыточные закупки тоже вредны, могут привести к финансовым потерям. Поэтому важно наладить гибкое сотрудничество с поставщиком.

Чтобы добиться стабильных поставок в удобное время и в нужном количестве, рекомендуется найти надежного дистрибьютора. В таком случае удастся получать большую часть продуктов питания от одной компании, что значительно упрощает формирование заказа и выбор параметров доставки. Крупные дистрибьюторы обладают разветвленными сетями складских помещений, автопарками грузовых транспортных средств различной тоннажности. Это позволяет придерживаться условий хранения и транспортировки, консолидировать грузы и совершать стабильные поставки с учетом требований заказчиков.

Что учесть при выборе дистрибьютора

Ответственный подход к поиску партнера помогает исключить неприятные ситуации в будущем. Если поспешить с выбором, не проверить компанию, то возможны недоразумения. Например, срыв поставок, ошибки с числом позиций, нарушение сроков годности, условий хранения. Такие ситуации способны привести к серьезным убыткам для бизнеса, парализовать нормальную работу. Поэтому обязательно выделите время для ознакомления с информацией о дистрибьюторе.

В первую очередь проверьте, как долго компания присутствует на рынке. Выясните, есть ли у нее свой автопарк, где располагаются склады. Найдите отзывы клиентов, обратите внимание на перечень партнеров. Посмотрите, какой ассортимент и от каких компаний доступен, выясните, как происходит процедура оформления заказа. Также следует оценить наполненность официального сайта. Если после проверки сомнений не осталось, задайте менеджеру дополнительные вопросы и оцените оперативность ответов, компетентность, вежливость. После этого обязательно детально ознакомьтесь с условиями договора.

Источник: сайт uts-logistics.com.ua

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