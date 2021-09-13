Где провести время – развлекательные мероприятия для детей и взрослых

Компания Emporium предлагает акции различных фирм и сервисов, включая Karabas, Concert.ua и Kontramarka

Концерты, цирковые выступления, театральные постановки, увлекательные тренинги – все это требует не только времени, но и финансовых средств. Если желаете купить билеты, сперва обратите внимание на скидки. Многие компании предоставляют возможность сделать покупку по цене ниже рыночной, привлекая как можно больше посетителей. Подробнее о промокодах на скидку можно узнать на emporium.com.ua.

Компания предлагает акции разных фирм и сервисов, включая Karabas, Concert.ua и Kontramarka. Эти билетные операторы предлагают приобрести приглашения на разные мероприятия, включая:

• кинопоказы;

• театральные шоу;

• цирковые представления;

• экскурсии;

• тренинги;

• научные семинары;

• музыкальные фестивали;

• концерты.

Если боитесь пропустить конкретное мероприятие, забронируйте билеты заранее. На сервисах все концерты и постановки запланированы на ближайшие полгода. Это позволяет не пропустить ожидаемое событие или найти массу других, если до сих пор не знаете, куда пойти и как провести время.

Стоимость билетов зависит от выбранного места. Существуют бюджетные зоны, доступные каждому украинцу, но, если желаете отдохнуть с максимальным комфортом, выбирайте удобные кресла, расположенные недалеко от сцены.

Промокоды и скидки от разных операторов

Максимальная скидка на билеты по промокоду – 90%, а на популярные события до 30%. Например, если использовать промокод на Карабас с https://emporium.com.ua/shops/karabas-com можно получить дисконт до 40% на желаемый концерт. Воспользоваться промокодом или скидкой легко. Достаточно выбрать мероприятие, затем при заказе активировать код (ввести его в нужное поле) и оплатить указанную стоимость.

Еще одна особенность сервисов – гарантия возврата средств. Ее можно приобрести всего примерно за 20 грн. Если вы по тем или иным причинам не смогли попасть на мероприятие, компания вернет вам 90% стоимости билетов. Главное условие – возвратить их не менее, чем за 120 минут до начала события.

К преимуществам также относится - регулярное проведение акций. Еще сервисы предоставляют возможность бронировать или покупать билеты с помощью мобильного приложения. Скачивайте его и открывайте в любое время суток, чтобы выбрать мероприятие!