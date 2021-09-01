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среда, 01 сентября 2021 09:51

Эпатажные смелые наряды в Campaign Autumn-Winter 2021-2022

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  VOVK представил новую рекламную кампанию Campaign Autumn-Winter 2021-2022
VOVK представил новую рекламную кампанию Campaign Autumn-Winter 2021-2022

Бренд женской одежды VOVK не перестает удивлять своих поклонниц. На этот раз они представили новую рекламную кампанию Campaign Autumn-Winter 2021-2022 в которой показали смелые эпатажные образы и затронули важную социальную тему.

  VOVK представил новую рекламную кампанию Campaign Autumn-Winter 2021-2022
VOVK представил новую рекламную кампанию Campaign Autumn-Winter 2021-2022

Что именно хотели показать представители бренда в своем кампейне? Вот какой комментарий они дают: "Сегодня в мире происходят глобальные изменения: войны, пандемия, мировые катаклизмы просто рушат все на своем пути и в первую очередь они рушат наше собственное "я". Вот именно для того, чтобы каждая девушка смогла прислушаться к себе и отстоять свою точку зрения, попробовать наконец-то то, о чем мечтала и никак не могла решиться на это и создан наш кампейн. Он о свободе. Свободе в своей точке зрения и выборе, свободе своих интересов и идей, желаний и возможностей".

  VOVK представил новую рекламную кампанию Campaign Autumn-Winter 2021-2022
VOVK представил новую рекламную кампанию Campaign Autumn-Winter 2021-2022

Особое внимание в новом Campaign Autumn-Winter уделили девушкам размера plus size. Главной идеей для таких девушек стал посыл — полюбить себя и стать счастливым человеком, перестать соответствовать каким-то надуманным обществом стандартом и мыслить глобально. Именно для таких девушек в новой коллекции одежда с оригинальными принтами и провокационным кроем, много образов из такого трендового материала, как эко кожа и дополнено все это неординарными аксессуарами.

Все новинки из осенне-зимней коллекции уже можно заказать в интернет-магазине женской одежды VOVK.COM.

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