Экономно и вкусно: рассказали преимущества приготовления в автоклаве

Есть два типа автоклавов: газовые и электрические

Ирина Попович из Звенигородки на Черкащине уже второй год делает заготовки на зиму в автоклаве. Готовит в них мясо, каши, варенье, сок и сгущенное молоко. Признается, что раньше процесс заготовки отнимал много времени и нервов.

"Делала тушенку в зажимах для консервации. Надо постоянно стоять, контролировать, процесс. Да и все равно не углядел - банки потом сдувает, разрываются. Затем ходишь, собираешь то стекло. Жаль мяса и своей работы над ним. Да и цена на газ постоянно растет, а я не такая богатая, чтобы платить как минимум за 4 часа открытого огня".

О приготовлении в автоклаве впервые рассказал сосед по улице.

"Он ездит к старушке матери, она ходит, но варить часто кушать - тяжело. Готовит ей в автоклаве каши с овощами и кусочками курицы. Вечером, перед выездом ставит банки. А утром достал остывшие и уехал. Я уцепилась за эту идею, потому что постоянно ездим с мужем посещать родителей. Не всегда за работой есть время готовить что-то кулинарное. Тем более имеем дочь студентку. Напаковали тушенки, вареников домашних, варенье к чаю. Как будто не много, но уже легче на семейный бюджет".

Есть два типа автоклавов: газовые, работающие от внешнего тепла, и электрические.

"Наши автоклавы оснащены всеми необходимыми приборами. Внутри имеют манометр для контроля давления и термометр. Если давление в устройстве превысит норму, защитный клапан выпустит воздух и не даст сломаться", - говорит продавец газовых и электрических автоклавов Николай Якимчук.

Все автоклавы имеют подробную инструкцию и книгу рецептов. В них подробно описаны способы приготовления консервов, температура и время выдержки.

"Сейчас самый сезон заготовки домашней живности - уток, гусей, курятины. Мясо, тушеное в автоклаве, сохраняет вкус более года. Рекомендую покупать большие, на 40 или 32 пол-литровых банок. Меньше банок вы всегда сможете поместить в большой автоклав, а вот больше банок в малый - вряд ли", - говорит Николай.

Любимым семейным рецептом Ирина Попович называет гуляш с овощами.

"Получается такой вкусный, что приходится доставать еще одну банку на добавку. Для гуляша возьмите 4 кг мяса и обжарьте его кусочками. Затем возьмите 700 г смальца, 250 г лука, 300 г помидоров и 150 г муки. Перемешайте все ингредиенты, посолите. На дно чистых банок сложите специи - лист и перец горошком. А сверху смешанную массу. Помните о свободном месте до верха банки", - рассказывает хозяйка.

Далее банки нужно закатать и поставить в автоклав. Выдержать 40 минут при температуре 120 ° С. Затем автоклав надо выключить и дождаться, пока банки остынут.

Наши автоклавы украинского производства. Прослужат вам более 50 лет. Даем гарантию на изделие.

Подробнее по тел .: (050) 376 60 86; (067) 370 27 22.

Или переходите в каталог на нашем сайте autoclav.com.ua.