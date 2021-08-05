Доставка товаров в Украину: какой способ выбрать

Доставка товара самолетом происходит куда быстрее, нежели морем

Процедура покупки товаров из-за границы в последние 10 лет сильно упростилась: приобретение и перевозка любых продуктов из Поднебесной и других стран больше не проблема. Но какой метод доставки выбрать и почему стоит остановиться именно на нём? Давайте разберемся в этом вопросе.

Методы транспортировки грузов в Украину

Каждая компания — независимо от местоположения и типа товаров — стремится наладить международные контракты. Об этом мы и поговорим далее.

Итак, на данный момент компаниям и потребителям доступны несколько видов доставки грузов из Китая и других стран, их перечень выглядит следующим образом:

• Транспортировка по дорогам общего пользования. Такой вид отправки пользуется популярностью у компаний, которым необходимо перевезти небольшую партию товаров на относительно небольшое расстояние. Для такой транспортировки используются фуры, в чьи прицепы и загружается необходимый груз. Обычные потребители не прибегают к такому виду услуг.

• Перевозка морем. Доставка морем из Китая в Украину https://easycargo.ua/uslugi/dostavka-gruzov-iz-kitaya-more/ пользуется популярностью как среди крупных компаний, так и среди рядовых потребителей. Дело в том, что у грузовых кораблей очень маленькие ограничения по весу груза и его количеству. Поэтому с помощью судна доставить большую партию груза куда проще. Кроме того, такая доставка зачастую быстрее нежели наземная, и в то же время обходится дешевле чем отправка самолётом.

• Авиа транспортировки. Таким методом, как правило, пользуются розничные потребители. Главная причина, почему компании не используют самолеты, кроется в том, что их грузоподъемность и количество мест сильно ограничены. В то же время стоимость такой доставки куда выше, чем на корабле, а потому такой тип транспортировки попросту не подходит крупным компаниям. А отправка мелкой техники или одежды для розничных потребителей самолетом — выгодно.

Почему для потребителей предпочтительна доставка по воздуху

Главная причина — скорость. Доставка товара самолетом происходит куда быстрее, нежели морем, а учитывая небольшие размеры товаров и их количество для одного потребителя, стоимость такой доставки также невысока. Вещи небольших габаритов отлично помещаются в багажном отделении самолета, что позволяет за раз перевести более полутысячи единиц любых позиций для потребителей.