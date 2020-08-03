Дезинсекция и дератизация – современная концепция уничтожения тараканов и других животных вредителей!

Уничтожение тараканов, клопов, крыс, мышей, как и других вредителей проводиться почти во всех странах мира уже на протяжении нескольких столетий. Дезинсекция и дератизация помогают сохранить урожай сельскохозяйственных культур и пищевых запасов, снижают риск заболеваний зоонозными инфекциями и обеспечивают санитарное благополучие население.

Дезинсекция и дератизация помогают сохранить урожай сельскохозяйственных культур и пищевых запасов

В то же время, со второй половины 20 столетия в отношении человека к природе и окружающей среде произошли кардинальные изменения. Основной концепцией перспективного развития общества в 21 веке стало сохранение естественных природных ресурсов, в том числе – биологического разнообразия живых организмов.

Современная концепция охраны генофонда планеты и сохранения видового разнообразия живых организмов всех таксонов ставит перед службами дератизации и дезинсекции принципиально новую задачу – обеспечить высокую эффективность истребительных работ, при которой численность вредителя снижается до уровня, безопасного для людей, но сохраняется возможность выживания животного и восстановления популяций, способных к дальнейшему размножению.

Необходимость такого подхода в дератизационных и дезинсекционных мероприятиях определяется тем, что статус вида ("вредитель" или "охраняемый вид") может меняться, в том числе на противоположный, на разных этапах развития человечества.

Сегодня рыжий таракан – прусак или серая крыса – это вредитель, а через 200 лет охраняем вид – все может быть!

Например, еще до нашей эры наиболее вредными животными считались крупные копытные и хищники, которые приносили убытки земледелию и скотоводству. Истребление этих животных проводилось повсеместно и приравнивалось к военным успехам.

За прошедшие годы формы ведения земледелия и скотоводства изменились и прошлых вредителей сельского хозяйства (копытных и хищников) заменили другие виды. Но сейчас требуются грандиозные усилия специалистов и огромные средства для восстановления численности этих вымирающих видов.

Дезинсекция и дератизация помогают сохранить урожай сельскохозяйственных культур и пищевых запасов

Соответственно, службам дезинсекции и дератизации необходимо обеспечить выживание отдельных популяций вредителей, сохраняющих стабильность и способных в перспективе к восстановлению численности.

Ващенко Сергей

дезинфектолог в www.pestro.com.ua

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