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Что такое выделенный сервер

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  Что такое выделенный сервер
Что такое выделенный сервер

В современном мире выделенный сервер используют самые высоконагруженные проекты, те, кто не может обходиться соседством с другими на общем хостинге. Это может касаться и крупных интернет-магазинов, и игровых серверов, и нужд разработки ПО. Если речь идет о торговой площадке, то выделенный сервер нужен при большой базе данных и тогда, когда трафик переваливает за десятки тысяч посетителей в сутки.

Суть проста: в аренду берется отдельно стоящий физический сервер нужной конфигурации.

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Плюсы и минусы

Основные плюсы выделенного сервера связаны с полной свободой в его использовании. Все остальные виды хостинга предполагают, что на сервере или в облаке есть кто-то еще, но ресурсы выделенного сервера использует только тот, кто его арендует, и он же определяет, что будет на сервере.

Самое привлекательное:

• операционная система – любая;

• мощный сервер – в полном распоряжении ваших проектов;

• большой трафик, зачастую – безлимитный. Правильно выбранный сервер выдержит даже самый существенный пик нагрузки;

• безопасность.

Основные недостатки выделенного сервера вытекают из его же достоинств: он стоит дорого, и для его обслуживания нужны специальные знания. Однако если проект действительно большой, стоимость выделенного сервера будет выглядеть даже привлекательно. Во многих случаях арендовать физическую машину оказывается дешевле, чем постоянно докупать мощность виртуального сервера.

Проблемы с обслуживанием можно решить, заказав у хостера услугу управления сервером. Тогда всю работу будут выполнять профессионалы от хостинг-провайдера, а нагрузка на вашу команду не изменится.

А вот для кого выделенный сервер бесполезен – так это для небольших проектов, где посещаемость невысока, мощность пока потребляется тоже небольшая, и сами сайты "весят" немного. Для них мощности современных серверов оказываются избыточными, поэтому и придуманы все остальные способы дробления ресурсов машины – виртуальные хостинги, виртуальный выделенный сервер.

Где купить

Выделенный сервер можно купить и арендовать. В первом случае речь идет о так называемой услуге колокейшн: клиент приобретает сервер необходимой мощности, и его устанавливают в дата-центре хостера. Это нужно, чтобы сервер вовремя получал техобслуживание, охлаждение, бесперебойное питание. Его, конечно, можно установить и на своей территории, но тогда кто-то должен обеспечивать все условия работы.

В большинстве случаев сервер все-таки арендуют у хостинг-провайдера. Можно выбрать вариант с дата-центром в любом регионе поблизости от своей целевой аудитории. Аренда с услугой администрирования позволяет не выделять специальное место для установки сервера, не решать проблемы с его обслуживанием и ремонтом, и не выделять в команде отдельного администратора.

Например, хостинг-провайдер HOSTiQ дополнительно предоставляет:

• бесплатную сборку и установку сервера любой конфигурации;

• панели управления на выбор;

• бесплатный IP;

• услугу администрирования;

• сохранение стоимости после первой оплаты.

Чем крупнее проект, тем больше вероятность, что ему понадобится именно выделенный сервер.

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