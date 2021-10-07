Что такое vps

Виртуальный выделенный сервер – это эмуляция отдельно стоящей машины

Виртуальный выделенный сервер или VPS-сервер – это средний вариант для тех, чей проект уже перерос виртуальный хостинг, но физический выделенный сервер для него избыточен и по цене, и по ресурсам.

Что это такое

Как выделенный сервер представляет собой отдельно стоящую машину, так виртуальный выделенный сервер – это ее эмуляция. Несколько виртуальных выделенных серверов делят ресурсы одного физического, что позволяет уменьшить цену и не использовать лишнюю мощность или емкость диска.

Отличия от виртуального хостинга

Хостинг – это аккаунт на общем сервере, который использует ресурсы этого сервера, его операционную систему, и зачастую – предустановленное или строго ограниченное программное обеспечение. В отличие от виртуального хостинга, VPS можно:

• независимо перезагружать и устанавливать свое ПО: пользователь получает права root;

• использовать так, как будто это отдельно стоящий сервер;

• гибко настраивать;

• создавать на нем свою систему безопасности;

• использовать как хостинг для нескольких проектов.

Виртуальный хостинг предполагает, что у вас минимум забот и минимум возможностей. Ничего не нужно администрировать, кроме собственно сайта, но и работать можно только с тем, что есть. VPS дает свободу как в настройках, так и в установке программ, приложений, но требует полноценной работы администратора, как будто у вас есть физический отдельный сервер.

Кроме того, VPS предполагает более жестко закрепленные ресурсы физического сервера. Сильные перегрузки у соседних виртуальных хостингов могут задеть ваш, а вот VPS лучше от этого защищен.

Отличия от физического сервера

Если спросить, почему же тогда просто не арендовать тот самый физический сервер, то ответ будет прост: цена и мощность. Большинство современных серверов для большинства проектов просто избыточны. У них слишком мощные процессоры, слишком много дискового пространства – и за все эти излишние ресурсы приходится дополнительно платить.

Либо для конкретного проекта нужно было бы собирать сервер меньшей мощности, и для каждого – разной.

VPS решил эту проблему. Под потребности клиента создается виртуальная машина, которая обладает точно заданными характеристиками, ее не нужно искать и специально изготавливать. И только за ресурсы виртуальной машины клиент и платит.

Когда виртуальный сервер размещается в облаке, он вообще может потреблять мощность, объем диска, трафик гибко, ровно столько, сколько нужно в конкретный момент, с возможностью быстро нарастить ресурсы или уменьшить потребление. Оплачивать при этом нужно только то, что фактически используется. Если, например, разработчики занимаются проектом только в будние дни, а в выходные он вообще не нужен, то облако позволяет выключить виртуальный сервер на это время.

Физический сервер подходит для тех, у кого проект действительно требует очень большой мощности, повышенной безопасности. Также о нем стоит задуматься тем, для кого существенна полная свобода в управлении сервером: на виртуальных серверах все же могут быть определенные, хоть и небольшие ограничения на установку ПО и операционную систему.

Кому нужен VPS

Виртуальный выделенный сервер нужен тем проектам, для которых обычный хостинг уже тесен или не удовлетворяет требованиям, но аренда отдельного сервера слишком дорога или избыточна по ресурсам. Это вполне можно подсчитать, прикинув цену на то и другое.

Как правило, виртуальный выделенный сервер подходит для проектов с высокой нагрузкой или с потребностью в емком жестком диске:

• крупных интернет-магазинов;

• посещаемых порталов;

• стриминговых и игровых сервисов;

• разработки.