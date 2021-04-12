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понедельник, 12 апреля 2021 13:10

Что такое SSL-сертификат для сайта?

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Одно из важных требований к работе современных веб-ресурсов — гарантия безопасности пользователей и информации на сайте. Настроить защищенное соединение для любого веб-ресурса можно при помощи сертификатов SSL. Это особенно важно для сайтов электронной коммерции, финансовых и страховых компаний, а также государственных учреждений. Если говорить точнее, то безопасность нужно обеспечить для тех веб-сайтов, где:

• пользователи вводят личную или финансовую информацию,
• проходят транзакции,
• хранятся и обрабатываются важные данные.

Давайте вместе разберемся в том, что такое SSL и зачем сайту SSL.

  Что такое SSL и зачем он для сайта?
Что такое SSL и зачем он для сайта?

SSL-сертификат — это особый протокол, который позволяет установить безопасное соединение между браузером пользователя и веб-хостингом, где хранится ваш сайт. Установленный SSL-сертификат для сайта означает, что для передачи данных будет использоваться протокол HTTPS вместо незащищенного соединения по HTTP-протоколу. Визуально это также будет видно пользователям: в браузере появится замок возле ссылки сайта в поисковой строке. При нажатии на него можно увидеть информацию о том, что соединение защищено, и данные про установленный сертификат.

Также установленный на сайте сертификат безопасности повышает результаты поискового ранжирования, а также увеличивает доверие пользователей к веб-ресурсу.

Настройка SSL-сертификата начинается с его покупки. Но, чтобы вы получили купленный сертификат, ваш домен и вашу организацию должен проверить центр сертификации — компания, которая занимается выпуском сертификатов безопасности. Наиболее известные такие организации, которые популярны среди владельцев веб-сайтов: Sectigo (Comodo), GeoTrust, Symantec (Verisign), Thawte и другие. Важно знать, что центр сертификации несет ответственность не только за надежность шифрования соединения, но и за качество проверок перед выпуском сертификата. Это значит, что если кодировка будет взломана или сайт, которому дали сертификат, оказался мошенническим, в результате чего пострадали пользователи, то центр сертификации будет выплачивать сумму компенсации. Эта сумма зависит от размера гарантии, которая заложена в каждый сертификат.

Сертификаты бывают разных типов. Чтобы выбрать правильный вариант для вашего веб-сайта, нужно разобраться в особенностях каждого варианта.

Первая классификация сертификатов основана на степени защиты:

• Domain Validation (DV) с проверкой домена.
• Organization Validation (OV) c проверкой организации.
• Extended Validation (EV) с расширенной проверкой организации.

Последние два типа могут получить только официально зарегистрированные компании, которые могут предоставить соответствующие документы на проверку центром сертификации.

Вторая классификация основана на количестве доменов, которое может защитить сертификат:

• для защиты одного домена и www поддомена,
• для защиты одного домена и всех его поддоменов первого уровня (имеют слово "wildcard" в название),
• для нескольких доменов сразу (имеют слово "multidomain" или аббревиатуру "SAN" в название)

После покупки сертификата его нужно активировать, установить на хостинге и настроить перенаправление всех ссылок сайта с HTTP на HTTPS. После этого вся информация на вашем сайте будет шифроваться еще до отправки. Это значит, что ваши пользователи, их данные и важная информация будут надежно защищена.

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