Что такое срочный автовыкуп по всей Украине?

Выкуп авто - это услуга, которая поможет Вам быстро продать свое транспортное средство

Когда нужно продать автомобиль в Украине, далеко не всегда это получается сделать быстро. Самый популярный способ продажи авто на сегодня - специализированные сайты купли-продажи. Однако, если авто нужно продать срочно - то размещение объявления не гарантирует быстрого результата.

Так как же быть? Ответ есть. Срочный автовыкуп от АВТО100: https://avto-100.com.ua. Выкуп авто - это услуга, которая поможет Вам быстро продать свое транспортное средство. При этом состояние значения не имеет. Это может быть автомобиль после ДТП, аварии, пожара. Машина при этом может быть на ходу и не на ходу. Если транспортное средство не на ходу - предоставляется бесплатный эвакуатор.

При этом, для продажи не нужно искать покупателя. Компания автовыкупа сама непосредственно покупает у Вас авто. Благодаря чему цена может составить до 95% рыночной. Окончательная цена зависит от состояния авто, комплектации, марки, модели, года выпуска.

Автовыкуп: какие виды машин можно продать?

Через услугу выкупа авто можно продать как легковые автомобили, так и грузовые. А также различного рода спецтехнику. Стоимость выкупа также зависит от популярности модели транспортного средства. Чем популярнее авто - тем выше будет предложенная цена. Предпродажную подготовку производить не обязательно, т.к. опытный эксперт-оценщик знает "куда смотреть" и может адекватно оценить состояние машины.

Как проходит процедура автовыкупа?

Сначала нужно обратиться в компанию, которая занимается автовыкупом. Для этого достаточно позвонить по телефону, либо оставить заявку через специальную форму на сайте. Вам перезвонит эксперт-оценщик, озвучит предварительную цену и назначит встречу. Обычно встреча происходит в день обращения. Эксперт приедет, осмотрит авто, озвучит окончательную цену. Далее - оформление документов и передача денег. Таким образом Вы уже сегодня продадите автомобиль

Преимущества автовыкупа от АВТО100

• Работает в сфере автовыкупа уже более 10 лет

• Высокая цена выкупа

• Только легальные процедуры

• Бесплатная эвакуация транспортных средств не на ходу

• Выкуп авто по всей территории Украины (кроме временно оккупированных территорий)

Лайфхак: бесплатная онлайн оценка авто

Часто цена на сайтах автообъявлений не соответствует той, за которую реально продают автомобиль. Заявку на сайте автовыкупа можно использовать как бесплатную онлайн оценку авто. Таким образом Вы можете узнать реальную цену своего транспортного средства, за которую Вы сможете быстро продать свою машину.