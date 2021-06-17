Что нужно знать об электронных аукционах по продаже земли

Как будет происходить продажа земли онлайн?

Уже с 1 июля 2021 в Украине стартует рынок земли. Для его успешного запуска депутаты ВР приняли и необходимые сопутствующие законопроекты. Среди них - проект закона № 2195 от 01.10.2019 г.. "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы". Он предусматривает, что государственные и коммунальные земли будут продавать и арендовать исключительно на электронных аукционах в электронной торговой системе. Такой формат торгов обеспечит не только большее количество проданных или арендованных земельных участков, но и рост стоимости объектов в ходе аукционов, убеждены законодатели. А это - дополнительные средства в бюджеты общин.

"Законом предусмотрено, что земельные аукционы будут проводиться в режиме онлайн без физического присутствия участников. Субъективное влияние на такие земельные торги будет минимизировано, ведь электронная система будет работать автоматически. Аукционы будут открыты и доступны для всех и проводиться в соответствии с договором между организатором и оператором электронной площадки. Например, как это сейчас происходит на площадке Украинской универсальной биржи системы Прозорро.Продажи при реализации земельных участков банков-банкротов", - информирует директор Украинской универсальной биржи Сергей Гладкий.

В электронной торговой системе будут работать как организаторы, так и потенциальные покупатели. Организаторы через личный кабинет будут публиковать объявления о проведении торгов с подробным описанием земельного участка, его фото и документами. При этом на одном аукционе будут выставлять только один земельный участок.

Такие объявления автоматически отображаются также на Едином государственном портале земельных торгов в виде информационной карточки на лот.

В объявлении по лоту обязательно указываться лицо, имеющее преимущественное право на покупку земельного участка (преимущественное право предварительного арендатора на приобретение соответствующего участка).

Особенностью электронных аукционов является тот факт, что до начала торгов никто не знает, сколько участников будет претендовать на участок и какое ценовое предложение они сделали. Во время проведения аукциона тоже не будут раскрываться имена участников, только их количество. Все данные будут доступны только по окончании торгов. Такая система исключает сговора участников. В то же время закон предусматривает, что если на аукцион зарегистрируется менее двух участников, торги не состоятся.

По результатам аукционов будет заключаться договор купли-продажи, аренды, суперфиция, эмфитевзиса земельного участка с победителем, который предложил наивысшую цену за лот. Протокол результатов земельных торгов формируется и публикуется электронной торговой системой автоматически в день завершения электронного аукциона.

Одним из важных нововведений этого закона является изменение размера регистрационного и гарантийного взносов. Последний будет достигать не менее 30% стартовой цены продажи земельного участка или стартового размера годовой платы за пользование земельным участком. Определение размера регистрационного и гарантийного взносов по лоту будет осуществляться с учетом требований Кабинета Министров. Потенциальные покупатели должны также знать, что в отличие от нынешних электронных торгов в системе Прозорро.Продажи меняются условия невозврата гарантийных взносов. Участникам их не возвращают, если ни один из них не сделал шага аукциона, а победителю - в случае, если им в установленный срок не был подписан протокол торгов, договор по результатам торгов, не был уплачен надлежащей суммы за приобретенный лот.