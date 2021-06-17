Что нужно знать об электронных аукционах по продаже земли

 
Ексклюзивы
1/5
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 522
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 756
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1143
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 567
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 666
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 1143
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 945
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 2187
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 945
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 513
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 486
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1143
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 666
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 3312
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 июня 2021
Просмотров: 360
Від Полікарпа до Мажора
Якщо мене запитати про головну подію 1988 року, я назву Євро-88. Той чемпіо­нат був особливий. Уперше його повністю показували по телевізору. На ...
пятница, 18 июня 2021 16:30

Что нужно знать об электронных аукционах по продаже земли

  Комментировать
  Как будет происходить продажа земли онлайн?
Как будет происходить продажа земли онлайн?

Уже с 1 июля 2021 в Украине стартует рынок земли. Для его успешного запуска депутаты ВР приняли и необходимые сопутствующие законопроекты. Среди них - проект закона № 2195 от 01.10.2019 г.. "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы". Он предусматривает, что государственные и коммунальные земли будут продавать и арендовать исключительно на электронных аукционах в электронной торговой системе. Такой формат торгов обеспечит не только большее количество проданных или арендованных земельных участков, но и рост стоимости объектов в ходе аукционов, убеждены законодатели. А это - дополнительные средства в бюджеты общин.

"Законом предусмотрено, что земельные аукционы будут проводиться в режиме онлайн без физического присутствия участников. Субъективное влияние на такие земельные торги будет минимизировано, ведь электронная система будет работать автоматически. Аукционы будут открыты и доступны для всех и проводиться в соответствии с договором между организатором и оператором электронной площадки. Например, как это сейчас происходит на площадке Украинской универсальной биржи системы Прозорро.Продажи при реализации земельных участков банков-банкротов", - информирует директор Украинской универсальной биржи Сергей Гладкий.

В электронной торговой системе будут работать как организаторы, так и потенциальные покупатели. Организаторы через личный кабинет будут публиковать объявления о проведении торгов с подробным описанием земельного участка, его фото и документами. При этом на одном аукционе будут выставлять только один земельный участок.

Такие объявления автоматически отображаются также на Едином государственном портале земельных торгов в виде информационной карточки на лот.

В объявлении по лоту обязательно указываться лицо, имеющее преимущественное право на покупку земельного участка (преимущественное право предварительного арендатора на приобретение соответствующего участка).

Особенностью электронных аукционов является тот факт, что до начала торгов никто не знает, сколько участников будет претендовать на участок и какое ценовое предложение они сделали. Во время проведения аукциона тоже не будут раскрываться имена участников, только их количество. Все данные будут доступны только по окончании торгов. Такая система исключает сговора участников. В то же время закон предусматривает, что если на аукцион зарегистрируется менее двух участников, торги не состоятся.

По результатам аукционов будет заключаться договор купли-продажи, аренды, суперфиция, эмфитевзиса земельного участка с победителем, который предложил наивысшую цену за лот. Протокол результатов земельных торгов формируется и публикуется электронной торговой системой автоматически в день завершения электронного аукциона.

Одним из важных нововведений этого закона является изменение размера регистрационного и гарантийного взносов. Последний будет достигать не менее 30% стартовой цены продажи земельного участка или стартового размера годовой платы за пользование земельным участком. Определение размера регистрационного и гарантийного взносов по лоту будет осуществляться с учетом требований Кабинета Министров. Потенциальные покупатели должны также знать, что в отличие от нынешних электронных торгов в системе Прозорро.Продажи меняются условия невозврата гарантийных взносов. Участникам их не возвращают, если ни один из них не сделал шага аукциона, а победителю - в случае, если им в установленный срок не был подписан протокол торгов, договор по результатам торгов, не был уплачен надлежащей суммы за приобретенный лот.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что нужно знать об электронных аукционах по продаже земли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июня

Мультик развеял мифы российской пропаганды

Казаки 5 лет удерживали захваченную турецкую крепость

Нобелевский лауреат объяснил, зачем люди делают сбережения

Крупнейшее сражение гетмана завершилось поражением

Самое читаемое
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 18423
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
10
 Просмотров: 7380
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
7
 1 Просмотров: 6174
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО Просмотров: 3681
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
6
 Просмотров: 3465
Новости компаний
Почему натяжные потолки – идеальный вариант для квартиры?
Почему натяжные потолки – идеальный вариант для квартиры?
Чистка вентиляции: когда нужно осуществлять и в чем опасность игнорирования
Чистка вентиляции: когда нужно осуществлять и в чем опасность игнорирования
Как сделать качественную электропроводку
Как сделать качественную электропроводку
Кухня – пространство для творчества
Кухня – пространство для творчества
Подари своим часам вторую жизнь
Подари своим часам вторую жизнь
Больше всего комментируют
9
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка
3
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
2
Украина победила Северную Македонию в матче с нереализованным пенальти
2
Отношения Зеленского и Разумкова натянутые по самое не могу - СМИ
1
Путин назвал захват Крыма "адекватной реакцией"
Голосов: 455
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть