Что делать, если вы залили MacBook водой?

Практические советы как действовать в случае попадания воды в ноутбук Apple

По статистике любая портативная компьютерная техника, в том числе и MacBook, чаще всего ломается по двум причинам: механические повреждения при падении, ударах, придавливании ноутбука; попадание воды и другой жидкости на клавиатуру, трекпад, внутрь корпуса.

Если с механическими поломками все более-менее ясно, то как действовать в случае залития Макбук водой? В этой статье мы дадим практические советы о том, как действовать, если в ваш ноутбук попала влага. Сразу же заметим, что обойдемся без бестолковых советов вроде засыпания ноутбука рисом, поливанием его спиртом и других сумасбродных идей из интернета! Наша цель — спасти ноутбук и уберечь его от дорогостоящего ремонта.

Последовательность действий при попадании на MacBook жидкости

Срочное удаление влаги, очищение очагов коррозии и окислов (с последующей сушкой) — позволит избежать осложнений с Mac впоследствии

Шаг первый. Выключение ноутбука

Если вы случайно опрокинули воду, алкоголь, чашку с чаем или кофе на свой MacBook — немедленно отключите от него кабель питания и выключите. Если не получается выключить ноутбук через стандартное меню — воспользуйтесь длительным нажатием на кнопку питания.

Шаг второй. Поверхностное удаление влаги

Переверните Макбук клавиатурой вниз и положите на мягкое полотенце. Когда жидкость стечет, аккуратно протрите клавиатуру, трекпад и экран удаляя остатки влаги.

Шаг третий. Отключение батареи

Если у вас есть набор специальных отверток для снятия нижней крышки Макбука — воспользуйтесь им. Снимите крышку, чтобы получить доступ к аккумулятору ноутбука. Аккуратно отключите батарею для обесточивания системы. Будьте предельно осторожны, чтобы не повредить шлейф и разъем. Если инструмента у вас нет — обратитесь в сервис по ремонту техники Apple. Сделать это можно в любое время, например, сервисный центр BashMac в Киеве принимает технику на восстановление после воды круглосуточно и без выходных.

Шаг четвертый. Чистка и сушка ноутбука

Необходимо разобрать устройство, определить куда именно проникла влага и устранить последствия контакта с водой. Чем раньше это сделать — тем лучше, так как коррозия появляется со временем и разрушает внутренние компоненты Макбук.

Шаг пятый. Диагностика и проверка работоспособности

После очистки и сушки необходимо провести диагностику. Зачастую, если действия были предприняты вовремя — никаких осложнений не последует. Но в ряде случаев может понадобиться компонентный ремонт, восстановление элементов на материнской плате. Или замена некоторых комплектующих, которые пострадали от короткого замыкания и коррозии.

Что будет если не сушить и не чистить MacBook?

Жидкость оставшаяся внутри лэптопа, со временем обязательно приведет к коррозии, разрушению контактов, электропроводящих дорожек и других компонентов

Многие владельцы лэптопов пренебрегают мерами предосторожности при залитии техники водой и другими жидкостями. Они считают, что если после такого случая ноутбук продолжает работать — значит опасность позади. На самом деле — это совершенно не так! Влага никуда не девается, она медленно но верно делает свое "черное дело" разрушая детали вашего устройства изнутри. Есть все шансы, что через короткое время начнутся проблемы с работой клавиатуры (залипание клавиш), трекпадом, экраном (пятна и разводы внутри). Или Макбук перестанет включаться вовсе.

Чтобы избежать осложнений — отнеситесь к случаю залития со всей серьезностью! Напоминаем, что в сервисе Apple BashMac Киев — вы всегда получите оперативную и квалифицированную помощь!