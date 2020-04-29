Что делать, если вы залили MacBook водой?

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 846
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 828
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1350
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 981
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1719
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1512
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3528
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2394
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1062
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4815
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 918
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3438
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2439
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1521
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 мая 2020
Просмотров: 540
Буде наука
"Троє працівників звільнилися. Решта тримаються. Підтримуємо сімейних і з найменшими зарплатами. Що далі – страшно думати", – пише в ...
понедельник, 04 мая 2020 11:49

Что делать, если вы залили MacBook водой?
6

  Комментировать
  Практические советы как действовать в случае попадания воды в ноутбук Apple
Практические советы как действовать в случае попадания воды в ноутбук Apple

По статистике любая портативная компьютерная техника, в том числе и MacBook, чаще всего ломается по двум причинам: механические повреждения при падении, ударах, придавливании ноутбука; попадание воды и другой жидкости на клавиатуру, трекпад, внутрь корпуса.

Если с механическими поломками все более-менее ясно, то как действовать в случае залития Макбук водой? В этой статье мы дадим практические советы о том, как действовать, если в ваш ноутбук попала влага. Сразу же заметим, что обойдемся без бестолковых советов вроде засыпания ноутбука рисом, поливанием его спиртом и других сумасбродных идей из интернета! Наша цель — спасти ноутбук и уберечь его от дорогостоящего ремонта.

Последовательность действий при попадании на MacBook жидкости

  Срочное удаление влаги, очищение очагов коррозии и окислов (с последующей сушкой) — позволит избежать осложнений с Mac впоследствии
Срочное удаление влаги, очищение очагов коррозии и окислов (с последующей сушкой) — позволит избежать осложнений с Mac впоследствии

Шаг первый. Выключение ноутбука

Если вы случайно опрокинули воду, алкоголь, чашку с чаем или кофе на свой MacBook — немедленно отключите от него кабель питания и выключите. Если не получается выключить ноутбук через стандартное меню — воспользуйтесь длительным нажатием на кнопку питания.

Шаг второй. Поверхностное удаление влаги

Переверните Макбук клавиатурой вниз и положите на мягкое полотенце. Когда жидкость стечет, аккуратно протрите клавиатуру, трекпад и экран удаляя остатки влаги.

Шаг третий. Отключение батареи

Если у вас есть набор специальных отверток для снятия нижней крышки Макбука — воспользуйтесь им. Снимите крышку, чтобы получить доступ к аккумулятору ноутбука. Аккуратно отключите батарею для обесточивания системы. Будьте предельно осторожны, чтобы не повредить шлейф и разъем. Если инструмента у вас нет — обратитесь в сервис по ремонту техники Apple. Сделать это можно в любое время, например, сервисный центр BashMac в Киеве принимает технику на восстановление после воды круглосуточно и без выходных.

Шаг четвертый. Чистка и сушка ноутбука

Необходимо разобрать устройство, определить куда именно проникла влага и устранить последствия контакта с водой. Чем раньше это сделать — тем лучше, так как коррозия появляется со временем и разрушает внутренние компоненты Макбук.

Шаг пятый. Диагностика и проверка работоспособности

После очистки и сушки необходимо провести диагностику. Зачастую, если действия были предприняты вовремя — никаких осложнений не последует. Но в ряде случаев может понадобиться компонентный ремонт, восстановление элементов на материнской плате. Или замена некоторых комплектующих, которые пострадали от короткого замыкания и коррозии.

Что будет если не сушить и не чистить MacBook?

  Жидкость оставшаяся внутри лэптопа, со временем обязательно приведет к коррозии, разрушению контактов, электропроводящих дорожек и других компонентов
Жидкость оставшаяся внутри лэптопа, со временем обязательно приведет к коррозии, разрушению контактов, электропроводящих дорожек и других компонентов

Многие владельцы лэптопов пренебрегают мерами предосторожности при залитии техники водой и другими жидкостями. Они считают, что если после такого случая ноутбук продолжает работать — значит опасность позади. На самом деле — это совершенно не так! Влага никуда не девается, она медленно но верно делает свое "черное дело" разрушая детали вашего устройства изнутри. Есть все шансы, что через короткое время начнутся проблемы с работой клавиатуры (залипание клавиш), трекпадом, экраном (пятна и разводы внутри). Или Макбук перестанет включаться вовсе.

Чтобы избежать осложнений — отнеситесь к случаю залития со всей серьезностью! Напоминаем, что в сервисе Apple BashMac Киев — вы всегда получите оперативную и квалифицированную помощь!

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что делать, если вы залили MacBook водой?». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

Украинцы отличились на Эвересте

Главное - надежность: заработала компания Rolls-Royce

Складной зонтик празднует день рождения

Шевченко выкупили с помощью лотереи

Самое читаемое
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
15
 1 Просмотров: 37728
Чехия планирует открыть границы с 4 странами
Чехия планирует открыть границы с 4 странами Просмотров: 26586
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь Просмотров: 19620
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
7
 Просмотров: 11709
Назвали модные оттенки интерьера этой весной
Назвали модные оттенки интерьера этой весной
7
 Просмотров: 7812
Новости компаний
Брендовые изделия и украшения покупают в Luxgroups
Брендовые изделия и украшения покупают в Luxgroups Просмотров: 18
KFC передаст 1200 обедов медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом
KFC передаст 1200 обедов медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом Просмотров: 27
Как избавиться от нежелательных волос на теле: преимущества и недостатки методов
Как избавиться от нежелательных волос на теле: преимущества и недостатки методов Просмотров: 99
Как правильно ухаживать за полостью рта
Как правильно ухаживать за полостью рта Просмотров: 45
Страховая компания ARX передала Киевской больнице 710 современных защитных костюмов
Страховая компания ARX передала Киевской больнице 710 современных защитных костюмов Просмотров: 36
Больше всего комментируют
9
Посол Украины отказался идти на церемонию в Берлине – там был российский коллега
6
2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка
5
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
5
Куликово поле: задержали двух провокаторов
2
Поймали молодых людей, которые сорвали государственный флаг
Голосов: 7
Голосование Ваш любимый спортивный турнир?
  • 1) Кубок мира по футболу
  • 2) Футбольное Евро
  • 3) Летняя Олимпиада
  • 4) Зимняя Олимпиада
  • 5) УПЛ
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua