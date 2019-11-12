Черная пятница: самые ожидаемые скидки на технику и электронику

Распродажа Черная пятница традиционно проводится в последнюю неделю ноября – в пятницу после Дня благодарения в США. Магазины по всему миру предлагают покупателям скидки до 90% на любую продукцию – от продуктов питания до одежды и транспортных средств. Самой востребованной категорией в этот день считается техника. Сниженные цены позволяют приобрести надежные устройства для дома, работы и развлечений от известных брендов. Большой ассортимент акционных товаров предлагает интернет-магазин Цитрус.

Интернет-магазин Цитрус предлагает большой ассортимент акционных товаров в день Black Friday

Какие товары стоит купить со скидкой в Черную пятницу

Если вы давно мечтали обзавестить продвинутой электроникой, то Black Friday в магазине Цитрус подарит вам такую возможность. В каталоге компании можно выбрать:

• Смартфоны – особое внимание стоит обратить на девайсы брендов Apple, Samsung, Meizu и Xiaomi. Эти производители предлагают флагманские модели, которые отличаются высокой производительностью, мощными аккумуляторами и камерами, позволяющими делать профессиональные снимки.

• Ноутбуки – доступные цены в Черную пятницу помогут выгодно заказать как классические модели для развлечений и работы, так и современные геймерские модели. Эргономичные и долговечные устройства предлагают производители Apple, Acer, Lenovo и т.д.

• Планшеты и электронные книги – компактные и практичные модели, которые удобны в использовании и транспортировке.

• Фитнес-трекеры и смарт-часы – почти незаменимые устройства для человека, ведущего активный образ жизни. С их помощью можно всегда оставаться на связи и следить за состоянием здоровья.

Кроме гаджетов, большие скидки в Черную пятницу предлагаются на:

• телевизоры, фотоаппараты и видеотехнику;

• пылесосы и пароочистители;

• игровые консоли и гарнитуру;

• одежду, аксессуары, фаншмот;

• электротранспорт и товары для здоровья.

В интернет-магазине Цитрус товары в Черную пятницу можно приобрести с доставкой в любой город Украины.