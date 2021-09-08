Автоворонка продаж: понятие, кому нужна, этапы

Что такое автоворонка продаж и для чего она нужна?

Автоворонка продаж стала активно использоваться в любом бизнесе. Однако, не все до конца понимают, что это такое, как работает автоворонка и почему называется именно так, а не иначе. Даже несмотря на то, что применяют автоворонку постоянно.

Рассмотрим, что такое автоворонка продаж и какими особенностями она обладает.

Разбираемся в понятиях

Наверняка многие уже ни раз слышали о концепции воронки продаж. Воронка применяется в каждом бизнесе. Это определенные этапы, по которым происходит движение лидов. Выглядит это примерно следующим образом:

• Пользователи перешли на сайт;

• Посмотрели определенный товар;

• Оставили заявку на покупку;

• Созвонились с менеджером для подтверждения заказа;

• Сделали оплату;

• Товар пришел к клиенту.

Вариаций может быть множество. Но суть одна и та же. На первом этапе находится самое большое количество людей. Например, 10 тысяч человек посетили сайт. Из 10 тысяч только 5 тысяч посмотрели конкретный товар. Из 5-ти тысяч 1 тысяча оставила заявку на покупку. Из 1-й тысячи только 700 человек оплатили товар.

Таким образом, от точки посещения сайта до оплаты и получения товара дошло с 10 тысяч человек лишь 700 человек. Соответственно, получается определенная воронка. Сверху находится максимальное количество человек и, ближе к низу, идет сужение, как в настоящей воронке. Отсюда и возникало понятие об "воронка продаж", а вместе с тем и "автоворонка".

В чем отличие воронки от автоворонки

Автоворонка продаж – это следующий этап в понимании воронки. Если обычная воронка продаж представляет полученный результат по продажам, то автоворонка стимулирует пользователей сайта делать те или иные действия. Например, на сайтах применяются специальные чатботы, которые позволяют зацепить потенциального лида, чтобы тот не просто ушел с сайта, а оставил там заявку или, как минимум, данные о себе. Например, указал телефон или почту. Это позволяет получить данные для дальнейшей работы с человеком. Постепенно стимулируя того на покупку товаров или услуг.

Кому нужна автоворонка

Уникальность автоворонки в том, что элемент является универсальным. Подходит для многочисленных категорий и сфер. Однако, можно выделить две основные касты, которым точно рекомендуется применять автоворонку:

• Предпринимателям – для автоматизации маркетинговых компаний, контроля подрядчиков;

• Маркетологам – для выстраивания понятной и эффективной структуры, получения нужных результатов в продажах, стимулирования потенциальных лидов.

Автоворонка необходима для множества бизнес-сред. Подойдёт для бизнесов, которые предоставляют услуги. Например, для строительной среды, дизайна помещений, консалтинга, юристов. Автоворонка позволит сделать сегментацию клиентов, предоставляя персонализированную информацию.

Подойдёт для инфобизнеса. Автоворонка создает комплексную систему оценки действий клиентов, повышает проходимость на вебинары, а также автоматизирует процессы.

Автоворонку рекомендуется применять интернет-магазинам. Таким площадкам помогает реализовывать дополнительные продажи, повторные продажи, прогревает клиентов для последующих продаж. Всё это ведет к повышению конверсии и увеличению доходов бизнеса.

Этапы автоворонки

Автоворонка делится на несколько этапов. Перечислим:

• Лидмагнит – бесплатный продукт, товар или услуга. Дает пользу клиенту;

• Трипваер – дешевый продукт, которые переводит лида в покупателя;

• Основной продукт – делаем продажу ключевого продукта компании;

• Максимизатор прибыли – получение доппродаж для максимизации прибыли;

• Повторный платеж – делаем повторные продажи. Отличный элемент, который показывает удовлетворенность клиентов в компании на ранее проданных услугах.

Каждому этапу надо уделить время и внимание, чтоб отточить этап до совершенства. Если первые этапы будут нарушены, сделаны неверно, то остальная воронка также пострадает. Поэтому доводите каждый этап до совершенства и работайте над следующим этапом.

Применяйте автоворонки продаж для максимизации прибыли в компании!