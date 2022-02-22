Архитектурное киевское бюро TMV - открывает новые направления в эксклюзивном проектировании загородных домов

Ежегодно в Украине растет число тех, кто строит свои загородные дома, предпочитая жить в более спокойной обстановке. Как правило решившиеся на такое строительство не владеют знаниями и навыками в архитектурном проектировании, и не в состоянии самостоятельно разработать проект дома.

Загородные дома предпочтительно проектировать индивидуально

Грамотный проект дома сможет разработать только организация в которой трудятся специалисты разных направлений. В частности, архитекторы, инженеры строительных специальностей, технологи, теплотехники, работники имеющие навыки в геологической экспертизе.

Начало создания проекта дома основывается на замыслах и пожеланиях заказчика. На этом этапе пока рано говорить о материалах, коммуникациях и их подключении. Описание заказчиком этажности, количества комнат, примерное расположение служебных помещений дает проектировщику возможность создать предварительные визуальные проекты домов 3D, для дальнейшего совместного обсуждения. При обсуждении будущего дома заказчику желательно указать наличие детей, или в перспективе планируемых, также будут ли проживать в этом доме пенсионеры и т.д.. В какое время дом будет обитаем, постоянно или сезонность зима/лето. После утверждения заказчиком технического задания на разработку проекта, в первую очередь, необходимо приступить к обследованию участка будущего строительства. Результатом такого обследования могут стать изменения в техническом задании.

Геологическая экспертиза

Качественные проекты домов не могут обойтись без геологической разведки земельного участка и прилегающего ландшафта. Кому-то может показаться лишним этот этап проектирования, но в перспективе такое обследование поможет избежать многих проблем с домом (трещины в результате проседания фундамента, повышенная влажность подвала и первого этажа и т.д.). Также от определения типа грунта на данном этапе напрямую зависит выбор вида фундамента. Тщательное обследование прилегающего ландшафта с топографической съемкой поможет проектировщику правильно расположить как весь дом в целом, относительно границ участка, так и количество дверей и оконных проемов в доме.

Архитектурный проект

После завершения геологической экспертизы, и уточненить основные схемы дома с заказчиком проектировщик может приступить к разработке архитектурного проекта. Этот проект включает в себя общую поэтажную планировку дома, дизайн фасада, архитектурные разрезы, пояснительную записку. Заказчику нужно тщательно изучить всю предоставленную документацию, потому, что на этой основе в последующем будет разрабатываться строительный проект.

Строительный проект

Заключительным этапом проектирования нового дома является разработка строительного проекта. В результате создания строительного проекта заказчик получает чертежи расположения и подключения всех технических коммуникаций (электрооборудование, системы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, пожарной безопасности), проект перекрытий, кровли, утепления, полный перечень материалов, все технические расчеты и т.п. Вся документация должна быть разработана с учетом нормативов архитектурного и строительного проектирования, и актуализирована с требованиями государственных органов.

Загородные дома предпочтительно проектировать индивидуально

Пожалуй, этот проект напрямую будет влиять на сроки и качество строительства. Любая ошибка в этом проекте может привести к дополнительным затратам, как финансовым, так и временным.

Сейчас на рынке многие частные лица, и компании предлагают заказчику готовые, типовые проекты домов, в которых как правило не учитываются данные геологической экспертизы земельного участка. Желание заказать проект как можно дешевле, в дальнейшем приводит к дополнительным проблемам. Но загородные дома предпочтительно проектировать индивидуально, и при выборе организации для разработки проекта основное внимание нужно обращать на опыт работы в данном виде деятельности.