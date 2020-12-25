12-летняя сыграла одержимую дьяволом

12-летняя Линда Блэр в фильме ужасов "Экзорцист" сыграла девушку Риган, в которую вселяется демон. Перед съемками Линду осмотрели врачи. Исследовали, достаточно устойчивая ли ее психика для самых жутких моментов сценария. Фото: Pinterest

26 декабря 1973 года вышел в прокат фильм ужасов "Экзорцист".

Риган, дочь знаменитой актрисы, стала вести себя неадекватно. Мать отводит ее к врачу, с которым девочка ведет себя агрессивно. Затем начинает летать над кроватью и говорить мужским голосом. Доктор советует женщине прибегнуть к экзорцизму. Для этого священник Каррас должен получить разрешение церкви, по сюжету.

Сценарист и продюсер - Уильям Питер Блэтти. Имел репутацию комедиографа. Работал журналистом, написал "бестселлер для домохозяек". Решил заняться более серьезными вещами. Материалом для сценария "Экзорцист" стали война во Вьетнаме, увеличение уровня преступности и движение хиппи. Окончательно Уильям оформил идею, когда прочитал статью газеты Washington Post об "изгнании бесов" из 14-летнего мальчика в штате Мэриленд.

Написал книгу "Экзорцист". Стала бестселлером в 1971 году после того, как Уильям объяснил значение слова "экзорцист" в программе The Dick Cavett Show.

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Режиссер - Уильям Фридкин. Имеет документальный стиль съемки, поэтому сделал ленту более реалистичной, чем мистической.

На роль священника предлагали Марлона Брандо и Джека Николсона. Режиссер отказал, потому что тогда бы персонажа не воспринимали серьезно.

Роль одержимой девочки воплотила 12-летняя Линда Блэр. Перед съемками ее осмотрели врачи. Исследовали, достаточно ли устойчивая ее психика для самых жутких моментов сценария, в частности эпизода с распятием.

По замыслу создателей картины, в сцене экзорцизма в спальне девочки должно быть холодно, чтобы у героев шел изо рта пар. Помещение охлаждали с помощью дорогостоящей системы кондиционирования. Получалось снять максимум пять кадров в день.

Голос демона создала Мерседес Маккэмбридж. Подала в суд на студию Warner Brothers, поскольку ее имени не было в титрах.

"Экзорцист" номинировали на 10 "Оскаров", получили из них 2.