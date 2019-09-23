Заоблачные проценты и незащищенные потребители: как изменится работа ломбардов и кредитных союзов в следующем году

В Украине с июля 2020 года работу страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй будет регулировать Нацбанк.

Верховная Рада 12 сентября в целом приняла закон о "сплите". Документ в первом чтении приняли еще в июле 2016-го. Это было одним из требований продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Автор: argumentua.com Больше всего ломбардов в Киеве и области - 25,7% от общего количества.

Gazeta.ua разобралась, что изменится в работе небанковских финансовых учреждений в следующем году.

Кто сейчас регулирует работу ломбардов и финансовых компаний

Работу небанковских финансовых компаний контролирует Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг. Будет делать это до 1 июля 2020 года. Далее будет заниматься исключительно негосударственными пенсионными фондами и фондами финансирования строительства. Работу ломбардов, кредитных союзов и финансовых компаний будет регулировать Нацбанк. До этого - продлится переходный период. Регулятор будет изучать рынок, нарабатывать новые требования.

Сколько в Украине существует небанковских финучреждений

По состоянию на 1 июля 2019 года, в Украине зарегистрировано 343 ломбарды, свидетельствуют данные Нацкомфинуслуг. Больше всего в Киеве и области - 88, или 25,7% от общего количества. В Днепропетровской области - 50 ломбардов, Донецкой - 39, Харьковской - 28 Кроме того, украинцев обслуживает 967 финансовых компаний и 352 кредитные союзы. С 2017 года их количество сокращается.

Как изменения повлияют на работу учреждений

Как банки, так и небанковские финучреждения будут работать по единым требованиям: прозрачность структуры собственности, достаточный капитал, соблюдения законодательства, рыночного поведения и защиты прав потребителей.

Автор: varianty.lviv.ua Кредитные союзы не смогут устанавливать заоблачные проценты. Нацбанк обяжет информировать потребителей о реальной стоимости финуслуг.

"Закон о "сплите" фактически предлагает финансовым компаниям, кредитным союзам, ломбардам более жесткие условия существования. В результате на рынке останутся крупные игроки. Небольшие организации закроются, потому что не смогут или не захотят отвечать требованиям Нацбанка", - объясняет экономист Александр Охрименко.

Что изменится для населения

"Последние 8 лет защитой прав потребителей не занимался ни один из государственных органов. До 2011-го права потребителей финансовых услуг гарантировала Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей. Нацбанк полноценно регулировать рынок начнет с июля следующего года", - сообщили Gazeta.ua в Нацбанке.

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Финансовые учреждения не смогут устанавливать заоблачные проценты по кредитам. Нацбанк обяжет информировать потребителей о реальной стоимости финуслуг.

"Усиление требований к банкам не всегда сопровождалось ужесточением требований к небанковскому сектору. Поэтому видели перетекание услуг в менее регулируемый сегмент. В конечном итоге это несло определенные риски для потребителей. С июля следующего года к регулированию небанковского финансового рынка Нацбанк будет применять пропорциональный подход. Если компания несет мало рисков для клиентов, то требований меньше. Если компания привлекает средства от населения и бизнеса, например, кредитные союзы и страховые компании, то для нее больше требований - в частности, к капиталу, рискам, ликвидности", - отметили в Нацбанке.

Регулятор уже создал управление по защите прав потребителей финансовых услуг. Теперь сможет следить за прозрачностью рынка и реагировать на жалобы клиентов.

"Есть надежда, что теперь защиту прав потребителей финансовых услуг усилят. Правда для этого кредитные союзы, финансовые компании надо включить в Фонд гарантирования вкладов физлиц. Люди активнее будут нести депозиты или брать кредиты, если будут гарантии. Однако это дело не одного дня. Необходимо разработать стандарты, принять соответствующее постановление Нацбанка", - добавил Александр Охрименко.

Чаще всего украинцы сдают в ломбарды золотые украшения. Больше всего несут колец. На втором месте - техника. В частности, мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты. В основном клиентами являются люди в возрасте от 26 до 35 лет. Пенсионеры редко обращаются в ломбарды.