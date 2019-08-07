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четверг, 08 августа 2019 21:10

Что украинцы несут в ломбарды

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Что украинцы несут в ломбарды
Из украшений, больше всего приносят колец. Фото:bnews.kz

Золотые украшения чаще всего сдают в ломбарды украинцы. На втором месте - техника. В частности, мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты. Из украшений, больше всего приносят колец.

Основные клиенты в возрасте от 26 до 35 лет. Пенсионеры редко обращаются в ломбарды.

Летом количество обращений растет. Первая причина - украинцы приносят ценные вещи на хранение в ломбард на время отпуска. Оформляют залог на небольшую сумму. Так защищают себя от квартирных краж, по исследованиям сети ломбардов "Скарбниця".

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Вторая причина - получают дополнительные средства на отдых. Украшения, малогабаритную технику выкупают сразу после возвращения из отпуска.

Предприниматели получают кредиты под залог промышленной техники, запчастей и строительных материалов.

Также приносят вещи в ломбард те, кому не хватает денег до зарплаты. Нужна срочно определенная сумма на лечение, покупку и тому подобное.

В государственном реестре финансовых учреждений насчитывалось 373 ломбарда и 6216 их обособленных подразделений, по состоянию на конец сентября 2018 года. Больше всего этих учреждений в Киеве и Киевской области, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Одесской областях.

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