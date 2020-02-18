Все об утренних боях возле Золотого

 
Ексклюзивы
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 675
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 504
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
4 Просмотров: 5094
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2430
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 918
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
1 Просмотров: 1404
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2259
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2448
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5364
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 4419
Фото
Все фото
6
16
24
7
8
Аллергия, инфаркт и холодовой шок - эксперт рассказал об опасностях от купания на Крещение
Аллергия, инфаркт и холодовой шок - эксперт рассказал об опасностях от купания на Крещение
Авиакатастрофа в Иране: все итоги в цифрах
Авиакатастрофа в Иране: все итоги в цифрах
&quot;Люксовый&quot; Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
Машина с химикатами упала в реку: все, что известно об экологическом бедствии
Машина с химикатами упала в реку: все, что известно об экологическом бедствии
Видео
Все видео
Узник Кремля: усе детали дела Маркива
Узник Кремля: усе детали дела Маркива
Затоплены острова и пересохла Венеция: первые климатические изменения в 2020-м
Затоплены острова и пересохла Венеция: первые климатические изменения в 2020-м
Украина воюет 2089 дней: что произошло за год на Донбассе
Украина воюет 2089 дней: что произошло за год на Донбассе
Можем вернуться в любой момент - все детали об отводе в Петровском
Можем вернуться в любой момент - все детали об отводе в Петровском
10 знаковых политических событий за 28 лет Независимости
10 знаковых политических событий за 28 лет Независимости
Интервью
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 666
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 918
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 972
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2538
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1215
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
16 февраля 2020
Просмотров: 873
Україна змінилася
– Шукаю викладачів англійської, які розуміють, що живуть в Україні, – каже Анна. Вибирає школу для вивчення іноземної мови в ...
вторник, 18 февраля 2020 13:58

Все об утренних боях возле Золотого

  Комментировать
Все об утренних боях возле Золотого
На рассвете 18 февраля боевики атаковали украинских воинов из артиллерии. ВСУ дали достойный отпор

Утром 18 февраля российские оккупанты атаковали три украинских передовых наблюдательных пункта в районе Золотого Луганской области. Применили минометы и пошли в наступление на позиции 72-й бригады им. Черных Запорожцев. Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года.

Боевики открыли огонь из минометов и атаковали позиции в районе сел Новотошковское, Орехово, Крымское Луганской области.
''С той стороны начали стрелять около половины шестого утра. Так происходило где-то в течение часа, после чего наши начали отвечать, - говорит волонтер Елена Печеная из города Золотое. - На данный момент, по ее словам, обстрелы продолжаются, но уже не с такой интенсивностью, как это было утром".
Украинские бойцы отошли с наблюдательного пункта под названием ''Баня''. Оставили там одного из погибших. Когда боевики зашли на наблюдательный пункт - его накрыли артиллерией в ответ.
У врага трое погибших, пять раненых. Противник запросил режим тишины, чтобы забрать их.
По версии боевиков ЛНР, они отражали наступление диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины.

Тактические бои


Замысел командования противника был выбить украинские подразделения с плацдарма на Северском Донце в районе Новотошковка - Крымское.
Или хотя бы оттеснить от дороги на Северодонецк в пойму реки, объясняет координатор ''Информационного сопротивления'' Константин Машовец.
''Ударили в стык двух бригад, по классической схеме. Еще атаковали Новотошковку и Орехово - хотели сковать тактические резервы Объединенных сил'', - заявил Машовец.
''Так противник использовал предварительное огневое подавление нашей системы обороны (то, что называется артподготовкой). Ее характер и интенсивность (командование противника массировало на этом участке огневые средства) свидетельствует о предварительной подготовке противника к активным действиям'', - говорит он.

Реакция власти


Президент Украины Владимир Зеленский назвал наступление российских войск на участке разведения сил циничной провокацией и попыткой сорвать мирный процесс.
''В пятую годовщину Дебальцевского трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию. Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковка, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Воины Вооруженных сил Украины дали достойный отпор агрессору'', - говорит Зеленский.
В Министерстве иностранных дел отправили ноту протеста РФ и призвали мир осудить российскую провокацию.

Ситуация вдоль линии фронта


Обстрелы продолжались и на других участках фронта. 82-мм и 120-мм минометы враг применял в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Павлополь, что в Донецкой области.
Неспокойно утром 18 февраля было в районе населенного пункта Зайцево. По предварительной информации, в результате неосторожного обращения с боеприпасами мощный взрыв прогремел на одной из тыловых вражеских позиций, в больницы оккупированной Горловки доставили более десятка боевиков.
Оккупационные войска перекрыли также сегодня контрольно-пропускной пункт в районе населенного пункта Новотроицкое.

Автор: Руслан ГРИШКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Все об утренних боях возле Золотого». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Серийный убийца задушил 49 женщин

Застрелили украинского садовника, который владел уникальной коллекцией яблонь

Аналитик разведки начал сливать секретные документы

У крестьян начали отбирать землю

Расстрел Майдана: шестая годовщина самых трагических дней Революции достоинства

Вышла повесть о рабе-беглеце

Президент побыл на посту 45 минут

Нобелевский лауреат придумал новый термин

Эмблема Ferrari принадлежала погибшему летчику-асу

Самое читаемое
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной Просмотров: 32022
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
 1 Просмотров: 27082
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
 1 Просмотров: 26937
Гороскоп на 17-23 февраля: какие неожиданности готовит предпоследняя неделя зимы
Гороскоп на 17-23 февраля: какие неожиданности готовит предпоследняя неделя зимы
 Просмотров: 19935
Ученые вычислили, откуда пошел китайский вирус
Ученые вычислили, откуда пошел китайский вирус Просмотров: 16480
По сути
Россия хочет поделить Авдеевку: что известно о разведении сил на Донбассе
Россия хочет поделить Авдеевку: что известно о разведении сил на Донбассе
 Просмотров: 972
Все о ВНО-2020
Все о ВНО-2020
 Просмотров: 3501
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
 Просмотров: 4419
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
5
 Просмотров: 1494
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы Просмотров: 1584
Больше всего комментируют
5
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
5
Зеленский: "Агрессор совершил провокацию. Вооруженные силы Украины дали достойный отпор"
4
Зеленский не будет капитулировать - Портников
3
"Нет причин возмущаться" - глава Мюнхенской конференции об Украине
2
Пресс-секретарь Зеленского начала строчить посты на русском и опозорилась
Голосов: 145
Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go A
  • Девід Аксельрод
  • Khayat
  • Tvorchi
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua