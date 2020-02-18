Все об утренних боях возле Золотого

На рассвете 18 февраля боевики атаковали украинских воинов из артиллерии. ВСУ дали достойный отпор

Утром 18 февраля российские оккупанты атаковали три украинских передовых наблюдательных пункта в районе Золотого Луганской области. Применили минометы и пошли в наступление на позиции 72-й бригады им. Черных Запорожцев. Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года.

Боевики открыли огонь из минометов и атаковали позиции в районе сел Новотошковское, Орехово, Крымское Луганской области.

''С той стороны начали стрелять около половины шестого утра. Так происходило где-то в течение часа, после чего наши начали отвечать, - говорит волонтер Елена Печеная из города Золотое. - На данный момент, по ее словам, обстрелы продолжаются, но уже не с такой интенсивностью, как это было утром".

Украинские бойцы отошли с наблюдательного пункта под названием ''Баня''. Оставили там одного из погибших. Когда боевики зашли на наблюдательный пункт - его накрыли артиллерией в ответ.

У врага трое погибших, пять раненых. Противник запросил режим тишины, чтобы забрать их.

По версии боевиков ЛНР, они отражали наступление диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины.

Тактические бои



Замысел командования противника был выбить украинские подразделения с плацдарма на Северском Донце в районе Новотошковка - Крымское.

Или хотя бы оттеснить от дороги на Северодонецк в пойму реки, объясняет координатор ''Информационного сопротивления'' Константин Машовец.

''Ударили в стык двух бригад, по классической схеме. Еще атаковали Новотошковку и Орехово - хотели сковать тактические резервы Объединенных сил'', - заявил Машовец.

''Так противник использовал предварительное огневое подавление нашей системы обороны (то, что называется артподготовкой). Ее характер и интенсивность (командование противника массировало на этом участке огневые средства) свидетельствует о предварительной подготовке противника к активным действиям'', - говорит он.

Реакция власти



Президент Украины Владимир Зеленский назвал наступление российских войск на участке разведения сил циничной провокацией и попыткой сорвать мирный процесс.

''В пятую годовщину Дебальцевского трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию. Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковка, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Воины Вооруженных сил Украины дали достойный отпор агрессору'', - говорит Зеленский.

В Министерстве иностранных дел отправили ноту протеста РФ и призвали мир осудить российскую провокацию.

Ситуация вдоль линии фронта



Обстрелы продолжались и на других участках фронта. 82-мм и 120-мм минометы враг применял в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Павлополь, что в Донецкой области.

Неспокойно утром 18 февраля было в районе населенного пункта Зайцево. По предварительной информации, в результате неосторожного обращения с боеприпасами мощный взрыв прогремел на одной из тыловых вражеских позиций, в больницы оккупированной Горловки доставили более десятка боевиков.

Оккупационные войска перекрыли также сегодня контрольно-пропускной пункт в районе населенного пункта Новотроицкое.



