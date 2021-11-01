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понедельник, 01 ноября 2021 10:57

В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
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С ноября в Украине состоится ряд изменений в разных сферах жизни. Нововведения связаны с вакцинацией педагогов и чиновников, Укрзализныцей, дополнительными услугами "Дії".

Детальнее о главных изменениях последнего месяца осени говорится в материале Gazeta.ua.

Невакцинированных отстранят от работы

С 8 ноября работников учебных заведений, детских садов и чиновников без прививок от коронавируса начнут отстранять от работы. Зарплату в этот период им платить не будут.

Автор: pixabay.com
  Непривитых учителей и чиновников отстранят
Непривитых учителей и чиновников отстранят

Соответствующее постановление утвердили в Кабинете министров 25 октября, ссылаясь на статью Кодекса законов о труде, позволяющую отстранять работника без обязательных медицинских осмотров и закон "О защите населения от инфекционных болезней".

"За этим будут следить руководители учреждений. В период отстранения работники смогут вакцинироваться", - сказали чиновники.

Не будут оставлять без работы невакцинированных, имеющих абсолютные медицинские противопоказания к прививке, подтвержденные врачом.

"У нас есть гарантированные Конституцией права на труд, поэтому правительство немного перегибает палку с принудительной вакцинацией. Это можно назвать нарушением права человека на свободный выбор. Я сомневаюсь, что дойдет дело до реальных отстранений, все будут тихо решать на местах. Руководители будут пытаться разными методами не допустить, чтобы работники были без прививки. Параллельно с тем еще больше будет развиваться незаконная продажа фальшивых сертификатов и медицинских выписок. Спрос на них возрастет в разы. Лучше бы власть шла на откровенный диалог с людьми и пыталась убедить вакцинироваться добровольно, а не принудительными методами" , - сказал юрист Антон Зубков.

Появятся новые дорожные знаки

С 1 ноября в Украине появятся новые дорожные знаки. Они прописаны в стандартах безопасности в части "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные".

"Таблички будут обозначать жилую зону, пешеходную дорожку, начало населенного пункта и его окончание, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запреты движения транспортных средств и другие. Будет новая разметка лежачего полицейского, обозначение выделенных парковочных мест вдоль дорог и приближение к кольцевой, перед выходами с территории школ. К действующей вертикальной разметке добавят желто-красную", - сообщили в Укравтодоре.


Кроме того, в стандартах подробно прописали, как должны перемещаться велосипедисты, их права и обязанности. Впервые ввели понятие велосипедной полосы и переезда.

Автор: Укравтодор
  Обновили дорожные знаки
Обновили дорожные знаки

В "Дії" будут новые услуги

С ноября сменить место регистрации можно будет онлайн в приложении "Дія". Прежде всего, сервис полезен для тех, кто внесен в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

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"Мы запустили эту услугу в мае и тестировали на шести городах. Нашли много скрытых проблем. Например, с качеством данных в реестре военнообязанных. Пришлось разрабатывать специальную технологию и закупать компьютеры для военкоматов, чтобы имели техническое оборудование для наполнения реестров военнообязанных", - рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Кроме того, в приложении появится еще несколько новых услуг.

"Тестируем уведомления о кредитной истории и судебных делах. Планируем запустить электронную справку о несудимости, возможность получения субсидий и пенсий онлайн, подачу заявления на регистрацию брака, доставку водительских удостоверений по почте и прочее", - добавил Федоров.

Пассажирам "Интерсити" будут предлагать новое меню

С ноября пассажиров поездов "Интерсити" будут кормить новыми блюдами. Всего в ассортименте три комплексных ланча - детское, мясное и вегетарианское.

Автор: Ukrzaliznytsia
  Укрзализныця разработала новое меню
Укрзализныця разработала новое меню

На основные блюда предлагают омлет с сосиками, горошком и сыром, куриное филе в соусе карри с миксом булгуру и мини-вермишели с зеленым горошком и морковью, фалафель на подушке из хумуса со шпинатом, вялеными томатами и шампиньонами. Среди закусок есть кукуруза с тертым сыром в сливочном соусе, жареные шампиньоны с луком, жареная морковь в кисло-сладком чили соусе. На десерт пирожные с яблоками или фрукты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд

Вместе с напитками один обед будет стоить около 140 грн.

"Цена может немного увеличиться, но не существенно. Заказать еду можно сразу в поезде или при покупке билета онлайн. Также сейчас разрабатываем пилотный проект нового меню, но уже для поездов дальнего сообщения. Сначала будем начинать с нескольких маршрутов. Затем по результатам введем у всех" , - сообщили в Укрзализныце.

Нарушителей карантина будут ловить на камеры

С ноября в Украине заработают первые видеокамеры для контроля соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

"Это пилотный проект. Пока камеры установят в Киеве, Харькове или Днипре. Они будут считывать, сколько людей прошло без маски или не соблюдали дистанцию. Использование этой системы не направлено на идентификацию, сохранение персональных или конфиденциальных данных или пленки с записью. Так сможем оценить процент населения, который соблюдает нормы карантина. Но нарушителям все же не стоит забывать, что несут административную ответственность", - рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

С 31 октября Украина начинает жить по зимнему времени. В 04:00 стрелки часов нужно было перевести на 1 час назад. Таким образом, сутки в выходной день автоматически увеличились на час.

Перевод часов в Украине на зимнее и летнее время осуществляется почти 40 лет. По традиции стрелки переводят осенью и весной - в последнее воскресенье марта.

Зимой Верховная Рада вновь вернется к рассмотрению законопроекта об отмене сезонного перевода часов. Планируется, что Украина останется на зимнем времени.

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Дата
01
ноября

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