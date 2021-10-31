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воскресенье, 31 октября 2021 15:59

Упростили получение Covid-сертификатов в "Дії"

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Упростили получение Covid-сертификатов в &quot;Дії&quot;
Получить сертификат о вакцинации в "Дії" стало проще. Фото: Фокус

Правительство упростило получение Covid-сертификатов у "Дії".

Теперь сертификат о вакцинации можно получить без подтверждения через Photo ID. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

"Для получения Covid-сертификатов в "Дії" не нужна электронная подпись, в частности, и "Дія.Підпис", для которой требуется подтверждение лица с помощью Photo ID. Достаточно будет согласия пользователя", - говорится в сообщении.

Создание сертификата без подписи уже доступно в последнем обновлении программы.

Чтобы сгенерировать сертификат, как на портале, так и в приложении "Дія", достаточно авторизации через BankID или Mobile ID.

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Для того чтобы получить сертификат в приложении "Дія", необходимо:

- обновить программу "Дія" до последней версии;
- нажать Услуги и выбрать Covid-сертификаты - Получить сертификат;
- поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из электронной системы здравоохранения (ЕСЗ) в действие.

Чтобы создать сертификат на портале, необходимо:

- авторизироваться на портале;
- в меню Услуги нажать пункт Здоровье, а затем - Covid-сертификат о вакцинации;
- дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСЗ) в "Дію".

В ноябре в приложении "Действие" должны появиться ПЦР-тесты и сертификаты о выздоровлении от коронавируса.

Если у человека нет прививки и он хочет создать Covid-сертификат на основе ПЦР-теста – нужно зайти на сайт лаборатории или в соответствующий раздел в "Действии" и проверить, загружает ли лаборатория результаты тестирования в систему.

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Дата
31
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