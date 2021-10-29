Украина перешла на зимнее время

С сегодняшнего дня, 31 октября, Украина начинает жить по зимнему времени. В 04:00 стрелки часов нужно было перевести на 1 час. назад.
Таким образом, сутки выходного дня автоматически увеличились на час.
Перевод часов в Украине на зимнее и летнее время осуществляется почти 40 лет. По традиции стрелки сдвигают осенью и весной - в последнее воскресенье марта.
Удлинение и уменьшения времени суток регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".
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Зимой Верховная Рада вновь вернется к рассмотрению законопроекта об отмене сезонного перевода часов. Планируется, что Украина останется на зимнем времени.
В Украине неоднократно пытались отменить перевод часов. Последний раз весной этого года. 3 марта Верховная Рада приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Им предусматривается установить и закрепить на территории Украины единственное киевское время и отказаться от дальнейшего перевода часов. Принять документ во втором чтении парламент не смог. Отправил его на доработку.
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