"Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов

Российские активы могут достигать сотни миллиардов долларов. Фото: n-v.com.ua

Украина национализирует российские активы. 3 марта Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрено принудительное изъятие имущества, владельцами которого являются Россия и его резиденты – в пользу Украины.

Как это будет работать и смогут ли россияне пойти в международные суды – в материале Gazeta.ua.

Как будет работать закон

Закон определяет правовые основы принудительного изъятия по мотивам общественной необходимости объектов права собственности Российской Федерации как государства, начавшего полномасштабную войну против Украины, и ее резидентов. Это включает также изъятие в военных целях.

Конфисковать планируется движимое и недвижимое имущество, средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права, другое имущество и активы, находящиеся (зарегистрированные) на территории Украины.

Кто попадет в такой список для дальнейшей конфискации будет определять Кабинет министров. Финальное решение принимается Советом национальной безопасности и обороны и вводится в действие своим указом президентом.

Компании, которые могут подпадать под закон

Альфа-банк

На 1 января 2022 почти 90% акций принадлежат российскому олигарху Михаилу Фридману и его бизнес-партнерам: гражданам РФ Герману Хану, Петру Авену, Алексею Кузмичеву.

Сбербанк России (в ноябре 2021 года переименован в Международный резервный банк. – Gazeta.ua)

100% владеет Сбербанком России. Им на более 50% владеет Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ, еще около 49,9% акций банка торгуются на бирже.

Проминвестбанк

Проминвестбанк на 99,77% принадлежит русской гос корпорации развития "ВЕБ.РФ", которая на 100% принадлежит русской Федерации.

Во второй день войны, 25 февраля Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящиеся под контролем Российской Федерации – Сбербанка и Проминвестбанка.

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Отели "Премьер Интернешнл"

Это сеть гостиниц, связанная с российским политиком Александром Бабаковым и его бизнес-партнерами Евгением Гинером и Михаилом Воеводиным. В "Премьер Интернешнл" входят, в частности, пятизвездочный "Премьер Палас" в Киеве, "Днестр" во Львове и "Премьер хотел Одесса" и другие.

"Энергомашспецсталь"

Это крупнейший в Украине производитель специальных литых и кованых изделий для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения. 92,7% акций завода владеет кипрской EMSS Holding Ltd, контрольный пакет акций которой принадлежит российской государственной корпорации "Росатом".

Глуховский карьер кварцитов

Добывает уникальные высококачественные кварциты в Баницком карьере Сумской области, которые затем в виде кремния попадают на предприятия российского оборонного комплекса для производства оружия. Владельцем Глуховского карьера кварцитов с 2011 года является кипрская United Company Rusal Silicon Limited. Это "дочерняя фирма" "Объединенной компании "РусАл", контрольный пакет акций которой принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Николаевский глиноземный комбинат

Одно из крупнейших в Европе предприятий цветной металлургии. Также входит в российскую компанию РусАл.

Облэнерго

Контрольные пакеты акций "Кировоградоблэнерго", "Ровнооблэнерго", "Житомироблэнерго", "Черновцыоблэнерго" и "Херсоноблэнерго" принадлежат компании "ВС Энерджи Интернешнл Украина". Она связана с российским политиком Александром Бабаковым и его бизнес партнерами Евгением Гинером и Михаилом Воеводиным.

Илья Несходовский, директор Института социально-экономической трансформации:

"Российские активы могут достигать сотни миллиардов долларов. Точную цифру сложно назвать. Хотя бы взять банки – там уже будет серьезная сумма.

Так же, как был национализирован Приватбанк, таким образом будут национализироваться эти компании. Скорее всего, это будет проходить через СНБО. Там будут принимать решения по каждому объекту. Собирают информацию Министерства финансов и юстиции о том, какие активы российских резидентов находятся в Украине. А дальше будут принимать решение о национализации.

Пойти в суды россияне не смогут. Это война

Пойти в суды россияне не смогут. Это – война. Если закон был принят, его будут выполнять. Даже если россияне пойдут в суд по правам человека, не могут доказать, что это было незаконно.

Есть уникальный случай. Такую военную агрессию за последние десятилетия трудно вспомнить. Россия развязала войну. Можно сделать параллель с Советским Союзом во время Второй мировой – там конфисковали все имущество принадлежавшее немцам. И никто ничего не сказал".

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.