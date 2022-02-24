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четверг, 24 февраля 2022 15:41

Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
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Россия начала войну против Украины. Ракетные удары по всей стране. Бои на границах с Россией, Крымом и Беларусью. Сбыты российские самолеты и вертолеты. Страны Запада осуждают агрессию и готовятся вводить обещанные санкции. Вот кое-что из того, что писали о нас в мировых СМИ.

"Россия начала войну против Украины", CNN, США

Россия начала наступление на Украину. Войска РФ пересекли границу на севере и юге. Идут ракетные удары по городам, включая Киев. Это наступление Россия назвала "специальной военной операцией".

Первые взрывы прозвучали около 5 часов утра в четверг, что вызвало немедленное осуждение со стороны США и союзников, которые пообещали ввести "полномасштабные" санкции в ответ на российскую военную агрессию.

Автор: CNN
  Жители Киева покидают город после ракетных ударов России и Белоруссии
Жители Киева покидают город после ракетных ударов России и Белоруссии

Рано утром над Киевом завыли сирены воздушной тревоги. Президент Владимир Зеленский ввел в стране военное положение, а правительство обвинило Москву в начале "полномасштабного вторжения". С рассветом в Киеве можно видеть интенсивное движение транспорта из города, забитые дороги, ведущие на запад. В Харькове мэр призвал горожан не покидать дома.

Глава МИД Дмитрий Кулеба написал, что "мирные украинские города под ударом", и назвал ситуацию "агрессивной войной". Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что "российское вторжение началось" с "ракетных ударов по Киеву".

CNN в прямом эфире показал, как военная техника въезжают в Украину через пограничный переход с Беларусью

CNN в прямом эфире показал, как военная техника въезжают в Украину через пограничный переход с Беларусью. Прямую трансляцию снимали на украинско-белорусском пункте пропуска Сеньковка-Веселовка. Колонна въехала в Украину около 6:48.

Слышали взрывы от ракетных ударов в разных городах Украины, в том числе недалеко от Киева и Одессы. Генштаб ВСУ заявил, что утром были сбиты пять российских самолетов и вертолет. Россия опровергла это.

Автор: CNN
  Военная техника въезжает в Украину через пункт пропуска с Беларусью / CNN Взрыв после ракетного удара в Киеве
Военная техника въезжает в Украину через пункт пропуска с Беларусью / CNN Взрыв после ракетного удара в Киеве

Президент США Джо Байден выступил с заявлением, что Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ.

"Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение. США, наши союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответу", - сказал он.

"Варварское нападение" на Украину

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала "ослабить экономическую базу России, и ее способность к модернизации" после "варварского нападения" на Украину.

"Мы заморозим российские активы в ЕС и закроем доступ российских банков на европейские финансовые рынки", - заявила она.

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Границы Украины подверглись обстрелу со стороны российских войск на севере, а также из Беларуси, и с юга, из Крыма. Российские войска атаковали пограничные части, приграничные патрули и блокпосты с применением "артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия".

Перед обращением Путина Россия выпустила уведомление о запрете полетов гражданских самолетов по граничащим с Украиной маршрутам. Отдельно украинские авиационные власти запретили полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины.

"Россия начала войну", Tagesschau, Германия

Россия начала нападения на всю Украину. Бьют ракетами по инфраструктуре баз ВВС Украины. Президент Зеленский объявил в стране военное положение. Президент Владимир Путин перед агрессией угрожал и другим государствам.

По данным российского правительства, оно применяет высокоточное оружие для вывода из строя "военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и ВВС ВСУ".

Автор: CNN
  Взрыв после ракетного удара в Киеве
Взрыв после ракетного удара в Киеве

Украинские пограничники сообщают о наступлении российских сухопутных войск на Украину. В нескольких северных районах и из аннексированного Крыма армия перешла границу с танками и другой тяжелой техникой.

В Одессе, Харькове и других городах прогремели взрывы после объявления Путиным военной операции против Украины. По словам Киева, граница страны также подвергается атакам со стороны Беларуси. Российские солдаты атаковали пограничные посты и патрули.

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Власти в Киеве подтвердили наступление пророссийских сил. Ракетным обстрелам подверглись склады боеприпасов на западе и на юго-востоке страны. В Луцке разрушена телебашня. Нападениям также подверглись казармы ВСУ в Винницкой области и вблизи Киева.



Зеленский призвал к немедленным санкциям против Москвы. Украине нужна помощь в обороне и финансовая поддержка

Зеленский призвал к немедленным санкциям против Москвы. Ему также нужна от Запада помощь в обороне и финансовая поддержка, написал он в Twittеr после телефонных разговоров с канцлером ФРН Олафом Шольцем и другими западными лидерами. Зеленский призвал к созданию всемирной "антипутинской коалиции".

"Международное сообщество должно остановить агрессию против Украины совместными и решительными действиями, мир должен заставить Россию заключить мир", - написал он.

Москва хочет захватить Украину и установить "оккупационный режим"

По данным МИД Украины, атака России направлена на "уничтожение украинского государства". Москва хочет захватить Украину и установить "оккупационный режим", заявили в министерстве.

Путин предупредил другие государства, чтобы не стояли на пути России. Это будет иметь последствия, подобных которым они еще не знали, сказал он в телеобращении.

Блинкен заверил членов НАТО, что США соблюдают статью 5 договора, обещание защищать любую страну Альянса в случае нападения

Послы стран НАТО встречаются в Брюсселе утром для проведения кризисной встречи. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что он и министр обороны США Ллойд Остин разговаривали по телефону с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. Речь шла об укреплении восточных границ НАТО. Блинкен также заверил членов НАТО, что США соблюдают статью 5 договора НАТО, обещание защищать любую страну Альянса в случае нападения.

Польша призвала НАТО укрепить восточный фланг. Сейчас самое время для этого, сказал представитель правительства в Варшаве.

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Президент Совета ЕС Шарль Мишель объявил о новом пакете санкций против России. По его словам, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит пакет, решение по которому затем будет принято правительствами Евросоюза. ЕС продолжит предоставлять политическую, финансовую и гуманитарную помощь Украине.

МИД Германии призвал граждан страны, находящихся в Украине, в срочном порядке покинуть ее.

"Война. Путин начал операцию против Украины", Polityka, Польша

Путин отдал приказ атаковать Украину. Журналисты сообщают о ракетных ударах по городам Украины. Есть сведения о первых жертвах среди мирного населения.

"Я могу сказать только одно - президент Путин, остановите войска", - заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, открывая специальное заседание Совета Безопасности ООН.

Автор: CNN
  Местные жители заправляются на АЗС в Мариуполе
Местные жители заправляются на АЗС в Мариуполе

Байден объявил, что в четверг, после консультаций со странами "Большой семерки" и союзниками по НАТО, объявит о санкциях, которые дорого обойдутся России.

"Несмотря на усилия международного сообщества, Украина стала жертвой жестокого, неспровоцированного и неоправданного нападения России. Мы сотрудничаем с нашими союзниками из НАТО и ЕС. Совместными усилиями ответим на жестокую агрессию России и не оставим Украину без поддержки", - написал в Twitter президент Польши Анджей Дуда.

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Премьер Великобритании Борис Джонсон написал в Twitter: "Я потрясен ужасными событиями в Украине. Разговаривал с президентом Зеленским. Путин выбрал путь кровопролития и разрушения в ничем не спровоцированном нападении на Украину. Великобритания и союзники ответят решительным образом".

Предполагается отрезать российскую экономику, в том числе банки, от европейских рынков, и заморозить российские активы в ЕС

На специально созванной конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что очень скоро должны быть объявлены очень жесткие санкции. Предполагается отрезать российскую экономику, в том числе банки, от европейских рынков, заморозить российские активы в ЕС и ввести санкции против российского технологического сектора.

"Путин принес войну в Европу. Это темные времена. Мы являемся свидетелями беспрецедентного акта агрессии. Цель России не только Донбасс и Украина. Его цель - стабильность в Европе. Будем привлекать Путина к ответственности", - добавила глава Еврокомиссии.

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Совместное заявление с осуждением российской агрессии сделали МИД Литвы, Латвии и Эстонии. В нем читаем, что действия России являются грубым нарушением международного права и преступлением против украинской нации.

После начала российского вторжения, Украина закрыла воздушное пространство для гражданских рейсов.

"Великобритания "решительно" ответит на нападение России на Украину, - премьер Борис Джонсон", The Guardian, Великобритания

Премьер Борис Джонсон пообещал, что Великобритания и ее союзники "решительно" отреагируют на нападение России, поскольку он готовился обратиться к нации с целью объявить о дальнейших санкциях.

Великобритания, как и другие союзники по НАТО, заявила, что не будет воевать с Россией, потому что Украина не является членом НАТО. Но Лондон поставляет Киеву оружие и уже объявил об экономических санкциях против Москвы.

Лондон ранее заявлял, что ожидает, что Москва начнет "многонаправленное" вторжение, нацеленное на ВСУ на востоке страны и, прежде всего, на Киев, что может стать кровавой попыткой добиться изменения власти в Украине.

США предупредили, что сейчас могут стать мишенью ключевые украинские политические фигуры

Западные официальные лица говорят, что ожидают, что РФ будет стремиться окружить большие города Украины, и полагаясь на ФСБ, взять их с ограниченными боями. США предупредили, что на этом этапе могут стать мишенью ключевые украинские политические фигуры.

Джонсон заверил Зеленского, что Запад "не будет стоять в стороне, пока Путин ведет кампанию против украинского народа". Он добавил, что надеется, что Украина сможет сопротивляться.

Генерал, сэр Ричард Ширрефф, бывший высокий офицер британской армии, заявил: "Существует вероятность, что мы как нация будем в состоянии войны с Россией. Потому что, если они сделают хоть один шаг по территории НАТО, мы все будем в состоянии войны с Россией - каждый член Альянса".

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала, что российские войска на границах с Украиной теряют боевую готовность в поле, поэтому в ближайшие дни их нужно или отправлять в атаку, или назад на базы. Репортаж с прифронтовой зоны украинского Донбасса. И предостережения Финляндии, что двери в НАТО нужно оставить открытыми для Украины на фоне угроз Путина.

Автор: Игорь Тымоць
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