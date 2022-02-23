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среда, 23 февраля 2022 15:37

Спецтема: Враг возле украинской границы

Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса

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Российские войска на границах с Украиной теряют боевую готовность в поле, поэтому в ближайшие дни их нужно или отправлять в атаку, или назад на базы. Репортаж сприфронтовой зоны украинского Донбасса. И предостережения Финляндии, что двери в НАТО нужно оставить открытыми для Украины на фоне угроз Владимира Путина. Вот кое-что из того, что писали о нас в мировых СМИ.

"Российские войска нужно либо отправить в бой, либо на базы. Иначе они разлагаются", The Guardian, Великобритания

Западные чиновники и эксперты считают, что российские силы, возле границ Украины, могут оставаться на позициях еще только в течение нескольких дней, после чего их придется отправить обратно на близлежащие базы, в противном случае их боеспособность будет значительно снижена.

Это значит, что на Владимира Путина будет оказываться все возрастающее давление, чтобы он использовал их для масштабного вторжения в Украину или отправил обратно на базы, которые все еще находятся на юге или западе России - за десятки или даже сотни километров.

Автор: Twitter
  Российские солдаты на железнодорожной станции в Долбино, Россия, недалеко от границы с Украиной
Российские солдаты на железнодорожной станции в Долбино, Россия, недалеко от границы с Украиной

Передовые позиции, часто плохо защищены от холода. Там можно держать людей только в течение короткого периода времени. В соцсетях есть некоторые свидетельства плохих условий, в которых находятся солдаты возле границы.

Сообщения военного аналитика Робом Ли показали, что около 100 солдат лежали на полу, на железнодорожной станции в 20 км от границы с Украиной, без пайков и вынуждены покупать еду для себя.

Российские войска в Беларуси много пьют и продают много дизтоплива

Российские войска, базирующиеся в Белоруссии, в лесах недалеко от города Хойники, в 50 км от границы с Украиной. Их описал несколько дней назад местный житель - "они много пьют и продают много дизтоплива", что свидетельствует об отсутствии дисциплины.

По оценкам западной разведки, примерно треть всех российских сил считается "тактически развернутыми" на передовых позициях, "подготовленных для операций". Их передвижение тщательно отслеживается с помощью воздушной и другой разведки в течение нескольких недель, поскольку они приближаются к украинской границе.

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"Если войска будут использовать, то это будет очень скоро, пока они максимально свежие", - сказал аналитик по наземным боевым действиям аналитического центра Rusi Ник Рейнольдс.

Путин проверяет реакцию Запада на признание сепаратистских территорий и официальное размещение там российских войск

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс согласился, что следующие несколько дней - решающие. Он утверждал, что Путин проверяет реакцию Запада на признание им сепаратистских территорий и официальное размещение там российских войск.

"У них будет небольшой период разведки и размышлений, что делает и что планирует Запад. Они будут оценивать ответы. Если эти ответы будут недостаточно сильными или убедительными, следующим этапом будет больше инцидентов на де-факто границе Украины", - сказал он.

Для России по-прежнему вполне возможно отменить развертывание на передовой и вернуть войска на базы, которые занимали в январе, подобно тому, как это произошло прошлой весной. А также быть готовыми к новой эскалации в кратчайшие сроки после пополнения запасов. Но военное давление сейчас означает, что следующие несколько дней будут решающими.

"Украинский Донбасс - давний конфликт, новая опасность", The New York Times

В течение нескольких дней Виктория Гудяцкая нервно слушала, как эскалация боев вдоль линии фронта на Донбассе приближалась к ее дому в городе Новоайдар. Грохот обстрелов стал настолько настойчивым, что она решила бежать с дочерью-подростком.

"Сейчас слышим взрывы через закрытые окна", - говорит она с платформы ветхой станции в Северодонецке, недалеко от родного города, когда они с дочерью садятся на поезд до Киева.

Автор: The New York Times
  Виктория Гудяцкая и ее 14-летняя дочь Светлана садятся на поезд до Киева в Северодонецке
Виктория Гудяцкая и ее 14-летняя дочь Светлана садятся на поезд до Киева в Северодонецке

На протяжении почти десяти лет насилие определяло жизнь жителей этого региона на востоке Украины, где поддерживаемые Россией сепаратисты образовали два анклава и вели непрекращающиеся стычки с украинскими солдатами. Но объявленное Путиным решение признать два сепаратистских анклава независимыми республиками и ввести российские войска внезапно принесло новую опасность.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил во вторник, что российские войска вошли в сепаратистский регион.

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Утром во вторник обстрелы между сепаратистами и украинскими войсками продолжались. Неуверенность, что будут делать русские, заставила оставшихс жителей решить - остаться или выехать?

Когда над вокзалом Северодонецка рассвело, около дюжины человек стояли на платформе, чтобы сесть в поезд, идущий на запад. Это еще не сцена паники, но усталой покорности. Матери запихивали одежду в пластиковые мешки для мусора сказали, что уезжают, чтобы избежать насилия, которое может прийти.

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Президент Владимир Зеленский выступил с телеобращением в 2 часа ночи, чтобы призвать к спокойствию, заявив, что страна будет "сохранять хладнокровие". Он также сказал, что Украина не уступит территорию.

Спустя несколько часов министр обороны Алексей Резников предупредил о "сложных задачах впереди" в обращении к военным. "Потери будут. Придется терпеть боль, преодолевать страх и отчаяние. Но мы обязательно победим", - сказал он.

Из Москвы Путин заявил, что Украина "создана Россией" и должна быть ее частью, из претензиями на всю страну. Но он неоднозначно ответил на ключевой вопрос, будет ли его приказ о вводе войск в сепаратистские районы предвещать широкое нападение на Украину. Так называемые ДНР и ЛНР претендуют на примерно в три раза больше территории, чем контролируют сейчас.

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На территории, на которую претендуют так называемые Л/ДНР, проживает 2,5 млн человек. Другая перспектива - поток внутренне перемещенных лиц на запад страны.

Но усиливающееся насилие наносит тяжелый урон. В понедельник, всего за несколько часов до того, как Путин выступил в Москве, в деревне Врубовка взорвалась дюжина минометных снарядов. Перепуганные жители прятались в подвалах.

"Что тут описывать? Стрельба, взрывы, штукатурка упала с потолка, запах пороха. Откуда мне знать, почему это происходит. У них тараканы в голове. Они идиоты с обеих сторон", - говорит 24-летняя Кристина Макаренко, которая тоже ждала в подвале с двумя сыновьями, Тимуром, 7 лет, и Антоном, 2 года.

Автор: The New York Times
  Дети укрываются в подвале жилого дома в селе Врубовка, где в понедельник взорвался десяток мин
Дети укрываются в подвале жилого дома в селе Врубовка, где в понедельник взорвался десяток мин

В сыром помещении с грязным полом, освещенным голой лампочкой, мальчики играли в видеоигры на телефонах.

"Потолок провалился, и мы побежали в подвал", - рассказал Тимур о том, как начался его день в понедельник.

Во вторник ситуация была не лучше. Обстрел в прифронтовом городе Счастье, где была повреждена угольная электростанция, которая загорелась. Владелец завода, ДТЭК, сообщил, что сотрудников эвакуировали в бомбоубежище. Без электричества, водопровода и тепла жители носили пластиковые ведра с водой из колодца на окраине города.

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Для Гудяцкой, стоявшей на перроне, не стоял вопрос, куда бежать с дочерью - на запад. Она прямо обвинила Путина в своем сложном положении.

"Если бы у них был другой лидер, они бы этого не сделали. Русские сами - нормальные", - сказала она.

Светлана, ее дочь, говорит, что хочет стать автомехаником либо медсестрой. Она не так волновалась, как мать.

"Мы победим Россию, и она развалится", - 14-летняя девочка из Новоайдара

"Все в порядке. Наши ребята победят. Мы победим Россию, и она развалится", - сказала она, садясь в поезд.

"Членство в НАТО должно оставаться вариантом для Украины - Финляндия", Financial Times, Великобритания

Украине нужно позволить сохранить возможность членства в НАТО, заявил глава МИД Финляндии, предупредив, что открытая агрессия Москвы основана на "восстановлении СССР".

Пекка Хаависто сказал, что шаг Путина о признании самопровозглашенных республик на востоке Украины следовал тревожной схеме, которая началась с аннексии частей Грузии в 2008 году, затем Крыма в 2014 году, "а теперь этот еще один шаг".

Автор: Getty Images
  «Очень важно, чтобы НАТО сохраняла свою политику открытых дверей, чтобы Финляндия, Украина, Грузия сохраняла за собой право вступления. Это наша позиция в отношении Украины и Грузии», - глава МИД Финляндии Пекка Хаависто
«Очень важно, чтобы НАТО сохраняла свою политику открытых дверей, чтобы Финляндия, Украина, Грузия сохраняла за собой право вступления. Это наша позиция в отношении Украины и Грузии», - глава МИД Финляндии Пекка Хаависто

Хотя он считает, что масштабное вторжение России, с наступлениям на Киев выглядит "маловероятным, поскольку это было бы очень сложно", существует реальная вероятность "открытой войны" между Украиной и Россией.

"Подсказки были в речи Путина и в недавней пропаганде об Украине, якобы разрабатывающей ядерное оружие, и в упоминаниях об Одессе. Так можем увидеть места на карте, которые дают намек, какими могут быть следующие шаги Кремля", - сказал он.
Финляндия - член ЕС, но не НАТО. Она всегда сохраняла осторожный нейтралитет с СССР в холодной войне, что дает ей ценную точку зрения на украинский кризис и вызовы соседства с Россией.

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Путин потребовал, чтобы НАТО ушло из Восточной Европы и Балтики и запретило Украине вступать в Альянс. Хаависто говорит, что это выросло из-за "разочарования Путина за последние 30 лет, после распада СССР и самовосприятия России". А также из того, что его действия "основаны на восстановлении СССР".

Хотя НАТО решительно отвергло требования Путина, некоторые страны-члены предложили компромисс, согласно которому Украина фактически будет вне Альянса, сохраняя при этом теоретическую возможность вступления. Хаависто отверг эту идею.

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"Очень важно, чтобы НАТО сохраняло политику открытых дверей. Чтобы Финляндия, Украина, Грузия сохраняла за собой право вступить. Каждая страна должна иметь это право", - сказал он.

Россия сосредоточила до 190 тыс. военных возле границ Украины, и отправила войска с "миротворческой" миссией в поддерживаемые Москвой ДНР и ЛНР. В бессвязной часовой речи Путин признал отколовшиеся республики. Он также упомянул протесты 2014 года в Одессе, в результате которых погибли 42 пророссийских демонстранта, назвав это "ужасной трагедией", где "преступники зверски убили участников мирного протеста".

Он зловеще добавил: "Мы знаем их по именам и сделаем все, чтобы наказать, найти и привлечь к ответственности".

У России есть "расстрельный список" целей для убийства в Украине

Официальные лица США предупредили, что у России есть "расстрельный список" целей для убийства или ареста после того, как ее войска могли бы оккупировать Украину.

Переход России к военной эскалации после продолжительного наращивания сил на границе с Украиной, остановил попытки найти дипломатическое решение кризиса. Это подтолкнуло США и западных союзников к введению санкций и обещанию ответить дальнейшими ограничениями, если Россия продолжит вторжение в районы, удерживаемые украинскими войсками.

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Хаависто отверг идею использования отношений Финляндии с СССР времен холодной войны в качестве модели для современных отношений Украины с Россией.

"Этот термин пришел из истории и времен холодной войны. Мы никому не рекомендуем этот путь", - сказал он.

"ЕС введет санкции против министра обороны России", The Wall Street Journal, США

ЕС планирует ввести санкции в отношении министра обороны России Сергея Шойгу и российского Агентства интернет-исследований, которые ранее попали под санкции США за действия во время выборов в Америке в 2016 году.

Санкции являются частью первой волны ограничений, инициированных ЕС в ответ на признание Россией двух сепаратистских регионов на востоке Украины и развертывание там российских войск.

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Среди лиц под санкциями ЕС также глава канцелярии Путина Антон Вайно, и несколько других высоких военачальников. В том числе главы штабов ВМФ России и министерства обороны.

Под санкции также высокие должностные лица трех банков. В том числе глава ВЭБа Игорь Шувалов. Агентство интернет-исследований возглавляет близкий соратник Путина, который уже под санкциями ЕС за связи с "Группой Вагнера" Евгений Пригожин. ЕС преследует группу за распространении дезинформации об Украине в текущем кризисе.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала, что Россия в случае оккупации, первым делом, будет стараться занять административные здания и СМИ, и будет убивать или отправлять в лагеря украинских патриотов. А испытания для президента Зеленского на третьем году пребывания у власти оказались больше его возможностей.

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23
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