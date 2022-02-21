"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса

Россия в случае оккупации, первым делом, будет стараться занять административные здания и СМИ, и будет убивать или отправлять в лагеря украинских патриотов. Испытания для президента Владимира Зеленского на третьем году его пребывания у власти оказались больше его возможностей. Вот кое-что из того, что писали о нас в мировых СМИ.

"Что будет, если Россия вторгнется?", The Guardian, Великобритания

Возможный сценарий войны в Украине. В случае масштабного вторжения, Россия будет атаковать одновременно на нескольких фронтах, но украинские вооруженные силы не будут легко разгромлены.

Автор: Reuters 63-летний местный житель Валерий показывает здание, которое пострадало в результате обстрела в селе Тарамчук Донецкой области, Украина, 20 февраля

Используя подавляющее превосходство в сухопутных, морских и воздушных силах, Россия может нанести удар одновременно по нескольким направлениям - с северо-востока, Донбасса и Крыма. Сухопутные войска в Беларуси, поддержанные авиаударами, возглавят молниеносный бросок на юг, чтобы захватить Киев. Окруженная украинская армия теоретически будет вынуждена сдаться.

Первоочередной целью будет быстрая капитуляция украинского правительства в Киеве и "нейтрализация" его лидеров. Основными целями будут Офис президента, парламент, министерства, здания СМИ и Майдан Незалежности – символ украинских продемократических революций.

Нельзя исключать грубые нарушения прав человека и зверства с применением химического оружия

По оценкам США, артиллерийские, ракетные и бомбовые удары и наземные столкновения могут привести к гибели 50 тыс. мирных жителей, и эта цифра может оказаться заниженной, если боевые действия затянутся. Сотни тысяч могут бежать, что создаст для ЕС огромный гуманитарный кризис с беженцами. Нельзя исключать грубые нарушения прав человека и зверства с применением химического оружия, как в Сирии.

Аналитики говорят, что Россия может выбрать более ограниченное и менее рискованное наступление, чтобы захватить территории на востоке Украины и Донбассе, утверждая там независимость промосковских "республик", как в Грузии в 2008 году. Она также может попытаться захватить основные порты - Мариуполь на Азовском море и Одессу на Черном, а также создать "сухопутный мост" в Крым.

Но все может пойти не так. Армию Украины не так просто победить. Гражданские лица могут присоединиться к партизанской войне. США и Великобритания не исключают вооружение бойцов сопротивления, как во время советской оккупации Афганистана. Британские министры прогнозируют затянувшуюся "трясину", в которой Россия понесет значительные потери. При таком сценарии, российское общественное мнение может обернуться против Путина.

Кремль составил список общественных деятелей, которые подлежат аресту или убийству

Путину нужна институционально слабая, зависимая Украина, которая подчиняется его воле и оторвана от Запада, как Беларусь. Можно ожидать, что он поставит в Киеве промосковских политиков, а также устранит оппонентов и назначит "выборы". Кремль составил список общественных деятелей, подлежащих аресту или убийству.

Силы США не будут вмешиваться напрямую, но некоторые государства НАТО быстро предоставят военную помощь, в том числе обмен разведданными и оружие, такое как переносные зенитно-ракетные комплексы. Если боевые действия затянутся, и число жертв среди гражданского населения возрастет, давление на Запад с целью вмешательства резко возрастет.

Автор: Reuters Спутниковой снимок российских войск возле села Солоти, 20 февраля

За вторжением последуют беспрецедентные санкции США и ЕС - паралич российских банков, корпораций, экспорта, передачи технологий, дипломатическая изоляция и арест личного богатства Путина и его друзей. Газопровод "Северный поток-2" будет заморожен на неопределенный срок.

Пострадают основные запасы продовольствия в странах Африки и Азии, которые зависят от Украины, пятого по величине экспортера пшеницы в мире в 2020 году. Поддержка Путина Китаем может усилить напряженность между Востоком и Западом. Дополнительные оборонительные развертывания сил НАТО у границ России может повысить риск общеевропейской войны.

"Кризис на Украине проверяет отношения Си Цзиньпина и Владимира Путина", Financial Times, Великобритания

По мнению аналитиков, российские угрозы вторжения в Украину вынуждают Китай искать баланс между растущей поддержкой Си Цзиньпином Владимира Путина и собственной заинтересованностью Пекина в стабильности в регионе.

Кризис вызвало решение Путина сосредоточить 190 тыс. российских военных у границ с Украиной. Путин и Джо Байден решили встретится для ослабления напряженности вокруг Украины после предупреждений президента США, что Россия может вторгнуться в течение "нескольких дней".

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В этом месяце Китай поддержал Россию в противодействии расширению НАТО, подчеркнув новый уровень сотрудничества между Си и Путиным. Но глава МИД Китая Ван И заявил в субботу на конференции по европейской безопасности, что "необходимо уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность любой страны".

"Надеемся, что путем диалога и консультаций можно будет найти решение, которое действительно гарантирует безопасность и стабильность в Европе", - сказал Ван И.

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Эти слова отразили изменение, по сравнению с концом января, когда он предложил поддержку России в ее противостоянии с США и НАТО, заявив, что у Москвы есть "разумные опасения по поводу безопасности". Тон Ван И также отличался от его собственного министерства, которое раскритиковало Байдена за разжигание напряженности.

Пекин, по словам специалиста по международным отношениям в ведущем китайском университете, должен "найти баланс" в поддержке Москвы, не нанося ущерба собственным военным и экономическим связям с Украиной.

Автор: Reuters Украинские военные идут вдоль линии фронта возле Новолуганского, 20 февраля

"На Западе распространено заблуждение, что Китай поддерживает вторжение России в Украину. Любой военный конфликт, особенно масштабная война, нанесет ущерб интересам Китая", - сказал он.

Однако попытка Вана И показать Китай нейтральной страной подвергнется испытанию, если Запад введет финансовые санкции против России.

Автор: Reuters Украинский военный с собакой на передовой возле города Новолуганское, 20 февраля

"Решение Китая присоединиться к новым западным санкциям либо помочь России избежать их, определит масштабы экономической и политической изоляции, в которую повергнут Москву санкции", - сказал директор Евразийской программы Института исследований внешней политики США Крис Миллер.

"Поддержка между Китаем и Россией наиболее сильна, когда они бросают вызов господству США, потому что именно здесь их интересы больше всего совпадают. Когда дело доходит до территориальных претензий, обе страны демонстрируют двойственное стандарты друг к другу", - сказал эксперт по российско-китайским отношениям из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее Александр Королев.

Пекин призвал Киев и Москву возродить Минские соглашения, настаивая на соблюдении своей политики невмешательства

Интересы Китая в Украине включают миллиардные контракты на строительство, инвестиции в телекоммуникации через компанию Huawei и закупку украинской военной техники. Пекин призвал Киев и Москву возродить Минское соглашение как путь к миру, настаивая на соблюдении своей политики невмешательства.

Эксперты разошлись во мнениях относительно того, будет ли Пекин, который с начала пандемии все больше ориентируется на внутренние дела, добиваться более заметной дипломатической роли в разрядке напряженности или будет стоять в стороне, пока Путин все ближе приближается к войне.

Автор: Reuters Спутниковой снимок российских войск к востоку от города Валуйки, 19 февраля

Угрозы России вторгнуться в Украину также преподнесли Китаю "подарок", позволяющий усилить влияние на Москву, укрепить энергетическую безопасность, проверить режим санкций Запада и воспользоваться расколотой Европой.

"Россия не очень легко дает доступ к своим ресурсам, но у Китая есть рычаги, чтобы сказать: "Мы хотим владеть этим", - сказал эксперт по энергетике Гэвин Томпсон.

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Западные санкции в связи с украинским кризисом могут усилить зависимость Москвы от Пекина, а их успех или неудача будут поучительны для Си в будущих конфликтах с США.

"Если им удастся возложить на Россию серьезные издержки, угрозы западных санкций против Китая, которые могут быть использованы в случае кризисов в Азии, будут более правдоподобными. Если Китай поможет России смягчить последствия санкций, США потеряют важный инструмент, и способность сдерживать Китай с помощью экономических средств", - сказал Миллер.

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Генсек Международного центра изучения общественного мнения в Пекине Цао Синь сказал, что российское вторжение остается "крайне маловероятным", но Москва использует разногласия между США и крупными странами Европы, чтобы посеять раздор в НАТО.

"Зеленский – в центре бури, которая больше его возможностей", The New York Times, США

Колонка главного редактора The Kyiv Independent Ольги Руденко

Нетрудно догадаться, чего жаждет Владимир Зеленский. Комик, ставший президентом, не предполагал, что работа будет такой напряженной. Сначала он запутался в импичменте Дональда Трампа. Затем столкнулся с пандемией. И теперь ему грозит масштабное вторжение России.

Россия воюет на востоке Украины с 2014 года, но сейчас угроза тотальная. У границ Украины и в сепаратистских районах до 190 тыс. российских военных, и вторжение, неся с собой разруху и катастрофу, может произойти в любое время.

Зеленский относится ко всему как к шоу - жесты для него важнее последствий, стратегические цели идут в жертву краткосрочным выгодам

Зеленский был разоблачен реальностью, которая показала, что он удручающе посредственен. После почти трех лет у власти ясно, в чем его проблема: он склонен относиться ко всему как к шоу. Жесты для него важнее последствий. Стратегические цели идут в жертву краткосрочным выгодам. Слова не имеют значения, если забавны. А когда отзывы плохие, перестает слушать и окружает себя поклонниками.

Первый год руководства был хаотичным. Наспех собранная команда быстро развалилась, а вчерашние союзники превратились в одних из самых суровых критиков. Были постоянные перестановки. Новым министрам давали очень мало времени, чтобы проявить себя, и если они этого не делали, их выгоняли.

Зеленский превратился в версию политика, против которого выступал: замкнутого, окруженного поддакивающими людьми

Отток, в конце концов, прекратился, но за это пришлось заплатить. Президент стал больше полагаться на лояльных, а не на квалифицированных людей. Бывший кинопродюсер и давний друг стал главой аппарата, присоединившись к другим друзьям и доверенным лицам, обладающим чрезмерной властью. СБУ курирует друг детства, бывший корпоративный юрист, а президентской партией в парламенте лояльный бывший IT-бизнесмен. Круг вокруг президента превратился в эхо-камеру.

Зеленский превратился в версию политика, против которого выступал: замкнутого, окруженного поддакивающими людьми. В обычных условиях это было бы относительно плохо. Но сейчас, когда Украине угрожает Россия, это может повлиять на судьбоносные суждение Зеленского.

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У Зеленского нет хороших вариантов. С одной стороны, любая уступка России, особенно в отношении конфликта на востоке Украины, выведет на улицы сотни тысяч людей, что грозит судьбой Виктора Януковича. Любые решительные действия против России, с другой, рискуют дать Кремлю повод для смертоносного вторжения.

"Россия планирует убивать или отправлять в лагеря диссидентов, если оккупирует Украину", NBC, США

США предупредили ООН, что у России есть планы убить много критиков и диссидентов в Украине или отправить их в лагеря после оккупации.

"У нас есть достоверная информация, что российские силы составляют списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации", - написала представитель США в ООН Батшеба Нелл Крокер.

Она пишет, что Россия "будет преследовать тех, кто выступает против действий России, включая российских и белорусских диссидентов в изгнании на Украине, журналистов и активистов по борьбе с коррупцией, уязвимые группы населения, такие как религиозные, этнические и сексуальные меньшинства".

Автор: Reuters 63-летний местный житель Валерий показывает здание, которое пострадало в результате обстрела в селе Тарамчук Донецкой области, Украина, 20 февраля

"У нас есть достоверная информация, что российские силы будут применять смертоносные меры для разгона мирных протестов или иным образом противодействовать мирным действиям предполагаемого сопротивления со стороны гражданского населения", - говорится в письме.

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Администрация президента Франции Эммануэля Макрона заявила вечером в воскресенье, 20 февраля, что Макрон выступил посредником в возможной встрече Байдена и Путина для их обсуждения ситуации в Украине. Источники в Белом доме сообщили, что потенциальная встреча не изменила убежденности Байдена, что у России есть планы агрессии.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала, что Россия лжёт об отводе войск от украинских границ, а американские высокие чиновники и разведка дальше говорят о возможной скорой новой агрессии. Также возобновились активные боевые действия на Донбассе, и пророссийские боевики обстреляли, в частности, детский сад. А издания The Wall Street Journal проанализировало, как может выглядеть российское вторжения с поражениям ракетами целей по всей Украине и быстрой атакой наземных войск.