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понедельник, 01 марта 2021 17:16

Пенсия, ипотека, оружие: каких изменений ждать украинцам 1-го месяца весны

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В марте этого года в Украине запланирован ряд изменений в различных сферах жизни. Заработает сайт записи на вакцинацию от коронавируса, уменьшат процент на ипотеку, пересчитают пенсии и поднимут стоимость проезда в общественном транаспорте.

Запись на вакцинацию

Автор: pixabay.com
  Все украинцы смогут встать в очередь на прививку от коронавируса
Все украинцы смогут встать в очередь на прививку от коронавируса

С марта украинцев не из групп риска начнут записывать на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Сделать это можно 3-мя способами: через сайт "Вакцинация от Covid-19", через электронный кабинет у своего семейного врача или на горячей линии МЗ.

"Это касается всех людей от 18 до 59 лет без проблем со здоровьям. Как только сообщат о желании вакцинироваться, их поставят в электронную очередь. Прививки для всех остаются добровольным и бесплатным", - говорит главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Вакцинация первой волны врачей началась 23 февраля. Первыми прививки получили медики Черкасс. Людей не из групп риска прививают аж в ноябре-декабре 2021-го.

В садик без очереди

В марте детей переселенцев из Крыма и Донбасса будут официально зачислять в сады вне очереди. Такое же право имеют дети со статусом "пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов".

Чтобы воспользоваться льготой, нужно оформить справку ВПО на имя ребенка и утвердить в районном отделе образования. Кроме того, обязательно нужно стать в электронную очередь в нужный вам сад.

Дешевые кредиты на жилье

С марта для украинцев станет доступной ипотека под 7% годовых. Кредит на жилье можно оформить на срок до 20 лет. Минимальный 1-й взнос составит 15% стоимости жилья.

Автор: pixabay.com
  Упростят условия ипотеки
Упростят условия ипотеки

"Доступная ипотека 7%" дает возможность ипотечного кредитования даже семьям с относительно невысоким уровнем доходов. Частичную компенсацию ставки по кредиту погасит государство. Брать в ипотеку можно квартиры или индивидуальные жилые дома на первичном и вторичном рынках, введенные в эксплуатацию с 2018 года. Заемщиком может стать любой совершеннолетний гражданин государства, возраст которого на дату погашения кредита будет не более 70 лет", - объясняет министр финансов Украины Сергей Марченко.

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В течение 2021-го воспользоваться новой программой кредитования смогут не менее 5 тыс. семей.

"Это хорошая шаг для Украины, если это действительно 7 процентов без скрытых дополнительных, которые вырастут за несколько лет. Уместно продумано о сроке погашения в 20 лет. Это реально для людей со средним уровнем дохода. При этом банк фактически ничем не рискует. В худшем случае учреждение просто отберет жилье. Теперь однозначно рынок недвижимости оживится. Люди будут покупать квартиры для себя или, чтобы сдавать в аренду", - сказал эксперт по недвижимости Виктор Несин.

Нынешняя стандартная ставка ипотеки составляет 13%. Льготные кредиты под 10% годовых могут получить только сотрудники полиции, ДСНС, врачи, госслужащие, а также работники предприятий, владельцем или совладельцем которых является государство.

Пересмотрят разрешения на оружие

В этом месяце в Украине проверят на законность все разрешения владельцев оружия. Те, что с нарушениями аннулируют, а оружие изымут. Причина проверки - мошенничество правоохранителей.

Автор: pixabay.com
  Владельцам оружия могут аннулировать разрешение на него
Владельцам оружия могут аннулировать разрешение на него

"Полиция разоблачила коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия. А это - и охотничье огнестрельное нарезное, гладкоствольное оружие и так называемые травматы. Объявления об оформлении оружия без документов продажные полицейские бесстыдно размещали в группах популярных мессенджеров. У нас есть информация о более 2 тысяч таких случаев", - сказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Из-за нарушения он приказал расформировать все подразделения по контролю за оборотом оружия. Вместо них сформируют новые с другими работниками.

Подорожает проезд

С марта в большинстве городах Украины на несколько гривен подорожает проезд в маршрутках. Причиной повышения тарифа называют уменьшение количества пассажиров и рост цен на топливо.

Автор: volyn24.com
  Подорожает стоимость проезда
Подорожает стоимость проезда

"Зарплаты растут, топливные ресурс дорожают. Действительно есть проблема с пассажиропотоком. В маршрутках ограничили количество пассажиров и ввели штрафы за нарушение этих ограничений. Стоит искать варианты выхода на предыдущий уровень рентабельности. Снижать операционные расходы им просто некуда. Единственный выход - повысить плату за проезд . Проблема в том, что платят за проезд наличными, поэтому данные о пассажиропотоки доступны только самым маршрутникам. Они их скрывают, соответственно адекватность роста цен и реальные затраты операторов невозможно проверить. Остается подчиниться или искать другие варианты передвижения по городу", - сказал транспортный эксперт Дмитрий Беспалов.

Увеличилась плата за проезд уже в Черкассах на 2 грн и Киеве на 3 грн.

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Кроме того, Укрзализныця с 1 марта начнет повышать стоимость билетов на 2%. Так будет продолжаться ежемесячно до конца 2021 года. За эти средства обещают повысить качество услуг на железной дороге. Однако компания создаст программу лояльности, в рамках которой будут действовать особые условия групповых перевозок, корпоративные карты, скидки.

Пересчитают пенсии

С марта около 8 млн украинцев получать большую пенсию. В среднем выплаты вырастут на 300 грн. Минимальное повышение составит 100 грн.

"Большие выплаты будут иметь те, кто получает пенсию по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет. А вот без доплат останутся пенсионеры, вышедшие на отдых с начала 2021 года, которые получают максимальную пенсию в 17 690 гривен, бывшие госслужащие, если их пенсия выше, чем была бы по возрасту и военные", - сообщили в Пенсионном фонде.

В следующий раз пенсии проиндексируют уже в апреле этого года. Тогда работающие пенсионеры получат надбавку за стаж работы с учетом размера зарплаты.

В Украине пенсионеры получают разные по размеру пенсии, в зависимости от региона. В Киеве в среднем получают 4,7 тыс. грн, когда в Тернопольской области - 2,7 тыс. грн. Средний размер пенсий составляет 3,5 тыс. грн. Больше всего получают в Киеве. После него - Донецкая и Луганская области с показателями 4,5 и 4,2 тыс. грн соответственно. Беднее всего живут пенсионеры Тернопольщины.

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01
марта

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